Carsten Jensen: När sorgen blir en folksjukdom

Antalet döda i covid-19 i Sverige växer. Mitt i diskussionerna om hur vi ska ta oss igenom krisen är det ett faktum som inte låter sig tolkas bort.

Och många av dem som dör gör det ensamma i en respirator, utan ett farväl från familjen och vännerna. Efter att de sjuka genomlidit en lång och utmattande dödskamp stängs respiratorn av. Jag vill inte måla döden på väggen. Men coronakrisen kommer oavsett antal offer att förändra vårt förhållande till livets slutpunkt.

Redan tidigare har detta varit komplicerat. Såväl döden som dess ofrånkomliga följeslagare sorgen har vi en tabuiserad relation till. När vi träffar en människa som just drabbats av en tung förlust känns situationen alltid obekväm. Är du okej? frågar vi, som om det vore vi som behövde bli lugnade och tröstade. Vi vill gärna bli försäkrade om att sorgen ändå inte är så plågsam, som vore också den ett smittsamt virus.

Den dansk-tyske konstnären Christian Lemmerz för dagbok över krisen, men med teckningar i stället för ord. En av hans teckningar visar en hand i en plasthandske och en urna fylld med aska. Men askan efter de döda smittar inte, vill man invända. Nej, askan smittar inte bokstavligen, men i överförd mening. I strid med rationaliteten känner vi att döden kan smitta.

Läs mer. Carsten Jensen: Vi behöver ett nytt samhällskontrakt

Så kommer jag själv att sluta en gång, tänker vi kanske när vi ser en avlidens aska. Blir det så lite kvar? Livets korthet, ja, kanske en brutal insikt om vår egen betydelselöshet hotar att överväldiga oss. Vi vänder bort huvudet. Vi insisterar på att livet måste gå vidare och askan förbli aska, inte ett budskap eller en hotfull symbol. Askan bär på en smitta. Det är livsmodet den angriper, inte kroppen. Därför tar vi på oss plasthandskar när vi närmar oss döden.

Ställda inför den förlust vi har så svårt att hantera var och en för sig har vi gemensamt utvecklat en ritual som ska hjälpa oss att gå vidare. Det är begravningen. Ritualer är ett slags plasthandskar för själen, de gör det möjligt att röra vid det som vi annars inte kan vidröra. Begravningen förvandlar döden till ett gemensamt avsked. För en stund är vi inte ensamma i mörkret med vår förlust.

Av jord är du kommen, sägs det under ritualen. Jord ska du åter bli, lyder fortsättningen. Sedan följer formuleringen om återuppståndelsen. I den finns ett löfte som man inte behöver vara troende för att känna sig upplyft av; naturens försäkran om kontinuitet. Ur jorden spirar något nytt. Askan ger skogsmarken näring när elden svept fram över skogen. Det är detta begravningen säger dig. Du är inte ensam i världsalltet. Du tar avsked tillsammans med andra. Det finns en fortsättning. Livet utgörs inte av isolerade punkter, det har en kontinuitet.

De många vänskaperna är ett livsverk som de döda lämnar efter

Så följer sorgen, som ofta kan upplevas som en isoleringscell; en utmattande ofrivillig självisolering, redan innan det ordet var uppfunnet. Men med begravningen kom ändå också en början, inledning till en ny period i livet. Du fick något att ta med dig, minnesbilden av alla som höll av den avlidna. De många vänskaperna är ett livsverk som de döda lämnar efter, minnen burna av tacksamhet som fortsätter att skjuta nya skott.

Läser du dödsannonserna dessa dagar? Då kan du se hur en av våra kanske viktigaste gemensamma ritualer har eroderats. Begravningen har ägt rum, står det. Begravningen äger rum i stillhet. Eller begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Det är de nya villkoren i coronavirusets tid. Bara en handfull människor kan nu ta ett gemensamt farväl. Så blir döden så mycket svårare.

I mitt hemland Danmark dör drygt 50.000 människor varje år. Under de sex veckorna av självisolering har mellan 5.000 och 6.000 människor dött av andra orsaker än viruset. Till dem kommer över 350 coronasmittade som dukat under och i många fall dog ensamma därför att familj och vänner inte fick vara hos dem under den sista tiden. De efterlämnade går runt i en ny tomhet, som vi inte tidigare kände till. Coronan omges av vitklädd vårdpersonal. Nu får epidemin en ny svartklädd ledsagare, en folksjukdom som heter sorg.

Läs mer. Carsten Jensen: Låt oss använda isoleringen till självrannsakan och politisk eftertanke

Vi stör samhällslivet för att hålla liv i gamla människor som ändå är sjuka och snart ska dö. Så tänker somliga, några säger det också högt. Men det handlar inte bara om att skjuta upp döden några veckor, månader eller kanske år. Det handlar också om det sätt på vilket de smittade kommer att dö. Isolerade i en respirator utan möjlighet att ta adjö av familj och vänner måste de veckovis kämpa för att få luft innan de till sist ger upp eller en läkare i barmhärtighet stänger av respiratorn.

Jag led i många år av astma. Jag vet hur det är när något så elementärt som andningen upphör att vara en självklarhet. Det tär inte bara på ens fysiska resurser. Det för också med sig en djup själslig utmattning. Det är inte en död jag önskar någon.

Nu lever vi i ett slags dubbel självisolering, den som viruset tvingar på oss och den vi påtvingas av sorgen.

Min hustru Liz förlorade sin yngste son, han var 25 år gammal, den 6 februari, en månad innan coronaviruset på allvar attackerade Europa. Vi hann hålla en minneshögtid där vi var många som tillsammans kunde ta farväl. Det är vi tacksamma för i dag. Nu lever vi i ett slags dubbel självisolering, den som viruset tvingar på oss och den vi påtvingas av sorgen.

Sorg är en erfarenhet vi mer än någonsin är i behov av att dela med varandra. När de gemensamma ritualerna smulas sönder måste vi utveckla våra egna. Vi ska hålla fysiskt avstånd ännu en tid. Men det är inte något skäl till att också hålla känslomässigt avstånd. Vi kan fortfarande mötas.

Översättning från danska: Per Svensson



Läs fler kulturdebattartiklar och följ DN:s bevakning av det nya coronaviruset.

.