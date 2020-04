Carsten Jensen: Vi behöver ett nytt samhällskontrakt

På kort tid har vår värld förändrats i grunden. Vi minns de senaste veckorna som om de tillhörde ett annat århundrade, och som om en dörr har stängt sig för alltid.

Även de mest triviala vardagssysslorna, inköpen i mataffären, pendlingen till jobbet med tåg eller buss, omges plötsligt av ett förskönande, nostalgiskt skimmer. En gång var det bara rutiner som skulle gås igenom. Nu drömmer vi om den tid när vi stegade genom affären utan att hemsökas av en inre oro. Vem har tidigare rört vid varorna jag plockar från hyllan? Står jag för nära de andra i kön till kassan?

Vi får inte bara en obekväm känsla av de andras närhet, utan också av vår egen kropp, som plötsligt inte längre tillhör oss: utsatt som ett hus utan lås.

Vår situation är rakt motsatt de flyktingars som världen överväldigas av. De har förlorat sina hem och tvingas söka skydd i det främmande. Vi har fortfarande kvar våra bostäder. Men bara de. Det är världen utanför som stänger sig för oss. Vi har ingenstans att fly.

Vi väntar i vanmakt. Vi hoppas att världen ska bli som förr igen. Framför allt hoppas vi att de människor som omger oss fortfarande ska vara kvar när viruset tömt ut sina krafter. En farfar, en mamma, en make eller maka, gamla vänner som har följt oss genom livet.

De är alla i farozonen. Tänk om vi plötsligt mister dem och stora, oläkliga sår öppnas i våra liv.

Vår självisolering innebär också omsorg för de vi inte känner. Vi isolerar oss inte enbart för att rädda oss själva, utan också för att rädda andra, om vi utan att veta det skulle bli smittbärare. Trots att vi sitter isolerade i var sin ensamcell beter vi oss samtidigt som ett samhälle.

Att gå till jobbet var att riskera livet, och plötsligt fick arbetet en helt ny betydelse

Om våra samhällen har en symbol i dessa dagar så är det de som inte isolerar sig själva; personalen på sjukhusen, de stressade läkarna, de alltid underbetalade sjuksköterskorna, som självuppoffrande ställer sig i mitt i smittzonen för att hjälpa oss. I det hårt trängda Italien hyllar landets medborgare varje dag sjukvårdspersonalen med sång och musik från balkongerna.

Jag hade en upplevelse under krigen på Balkan, som jag bevittnade under en period på 1990-talet. Det var ett annat sorts drama, våldsammare, blodigare, som krig alltid är. Men också med likheter. I december 1991 befann jag mig i kroatiska Osijek, en belägrad by där bomberna föll dygnet runt. När folk gick till arbetet om morgnarna blev beskjutningen av byn intensivare. Att gå till jobbet var att riskera livet, och plötsligt fick arbetet en helt ny betydelse. Invånarna arbetade inte bara för att de behövde sin månadslön. Det skulle finnas bröd varje dag i byns bagerier, potatis hos grönsakshandlaren, kött i slakteributikerna, husen skulle ha värme, el och vatten. Därför gav de sig ut i bombregnet. Någon behövde dem. Pengar utväxlades som vanligt, men på ett annat och djupare plan innebar varje köp och försäljning en hjälpande hand.

Så är det också i dag, i interneringens tid. Vi behöver varandra. Vi är ett samhälle.

Danmark har från ena dagen till den andra nästan blivit statssocialistiskt. Även EU har blivit statssocialistiskt och har abrupt skiftat från den så kallade åtstramningspolitiken, som följde på finanskrisen 2008, och delar nu generöst ut sina reserver. Den ultraliberale amerikanska presidenten Trump tömmer statskassan i botten och delar ut biljoner. Samma nationer som i åratal har skurit ner på utbildning, sjukvård och pensioner visar sig nu ha outtömliga statskassor.

När konkursen hotar är de inte längre liberaler, utan redo att kyssa Stalins röv, om den fortfarande hade varit tillgänglig

Det är samma näringsliv som hyllar den fria marknaden och är redo till varje krumsprång för att slippa betala skatt, som i coronakrisen skall hållas på benen med statlig första hjälpen. När konkursen hotar är de inte längre liberaler, utan redo att kyssa Stalins röv, om den fortfarande hade varit tillgänglig.

För småföretagarna, som inte bara kan förlora verksamheten utan också hus och hem, är det begripligt. Men för de stora företagen, där coronakrisen inte innebär mycket annat än ett komma som flyttar sig på årets börsnoteringar? Varför ska asociala finansjättar leva gott på vår välgörenhet?

Jag har ett råd till Danmarks för tillfället folkkära socialdemokratiska minister Mette Frederiksen. När du går till förhandling med näringslivet, så ha en pengapåse i ena handen och en revolver i den andra. Rikta revolvern mot styrelseordförandens panna och formulera ett budskap som är omöjligt att missförstå: Pengarna eller livet!

Jag uppmanar inte till statligt sanktionerat bankrån, utan motsatsen: väpnad välgörenhet. ”Vi räddar dig bara om du skriver under ett samhällskontrakt”, lyder Mettes budskap till direktörerna. ”Annars kan du gå i konkurs”.

Vad ska det stå i samhällskontraktet?

Där ska stå något så uppenbart simpelt som att varje företag, oavsett storlek, oavsett antal lobbyister, oavsett förbindelser med den politiska toppen, nu lyder under samma demokratiska villkor som en outbildad arbetare från landsorten: behandla dina anställda väl. Betala din skatt utan krångel och knep. Bidra till samhället. Betrakta dig själv som del av en förpliktande gemenskap.

Gå från medlemsland till medlemsland med pengapåsen, revolvern och samhällskontraktet

Det innebär också att verksamheten ska betala en särskild klimatskatt. Du ställer om din maskinpark och dina produktionsmetoder till hållbarhet. I styrelsen viker du platser för representanter för de anställda, för klimatrådet, för Fridays for Future och Extinction Rebellion, ju yngre och argare desto bättre. På så sätt blir du del av den gemenskap som bygger framtiden, när vi en dag har lagt coronakrisen bakom oss.

”Skriv under här”, avrundar Mette, som slutligen lever upp till sina egna klimatlöften från den valkampanj som i somras gav henne makten. Hon spänner hanen på revolvern: ”Eller kursa!”

De länder som på senare år cyniskt har privatiserat staten, avreglerat finanskapitalismen, brutit sönder varje känsla av gemenskap och solidaritet, kommer under följande månader att gå upp i flammor. Länder där befolkningen trotsigt har bundit sina politiker vid välfärdsstatens förpliktande normer för ömsesidig omsorg, kommer att klara sig från sammanbrott.

Det rådvilla EU bör göra detsamma, sluta att bara tänka i pengar och i stället börja tänka i framtid. Gå från medlemsland till medlemsland med pengapåsen, revolvern och samhällskontraktet. På fem minuter kommer vi överallt att uppleva samma folkliga uppror mot nyliberalism och populism.

Om socialdemokraterna själva vill det, så har deras renässans och nya storhetstid kommit. Vi ropar på ledarskap mitt i corona- och klimatkris, och varför skulle det inte komma från den rörelse som sedan andra världskriget stått för det bästa bidraget till att mänskliggöra en obarmhärtig värld?

Översättning från danska: Jonas Thente

