Cate Blanchett är magnifik i ”Mrs America”

Tv-serie ”Mrs America”

Serieskapare: Dahvi Waller.

I rollerna: Cate Blanchett, Rose Byrne, Sarah Paulson, Uzo Aduba, Tracy Ullman, Margo Martindale, med flera. Avsnitt 1-3 (totalt nio), visas på HBO Nordic. Visa mer

Var skulle vi vara utan kämpen Phyllis Schlafly? Sexbarnsmodern, kärnvapenspecialisten och den inflytelserika aktivisten som skrev böcker och organiserade motstånd mot nedrustning, mot fri abort, mot homosexuella äktenskap, mot feminismen och mot FN. Med sina sista krafter skrev hon om varför republikanska partiet måste ställa sig bakom Donald Trump, en bok publicerad efter hennes död 2016; en kylig pust från graven som kan ha gett honom just den vind i seglen han behövde för att vinna.

Säkert är i alla fall att utan Schlafly hade ERA, jämlikhetstillägget som hon förde sin mest berömda kamp mot, blivit en del av den amerikanska konstitutionen redan 1977. Förslaget hade godkänts i senaten och ratificierats av 30 av 38 nödvändiga stater när Schlafly plötsligt blev engagerad i saken, snabbt och effektivt organiserade hemmafruar och antifeminister över hela landet och mot alla odds fick opinionen att vända.

Som historien berättas i ”Mrs America”, den nya färgstarka, stjärnspäckade och underhållande dramaserien om ERA-kriget, så är det mer eller mindre en slump att hon tar sig an den motståndsrörelsen. Schlafly, drottninglikt porträtterad av Cate Blanchett, brinner egentligen för frågor kring nationellt försvar och atomvapen (som hon kallat Guds gåva till mänskligheten). Men trots hennes expertis blir hon utfrusen ur samtalen och när senatorer och finansiärer hör hennes skarpa attack mot elitfeministerna i New York tycker de att det faller sig mycket mer naturligt att hon engagerar sig i den frågan.

Blanchett ler sitt disiga, glittrande leende till svar: Hon är egentligen kränkt och sårad. Kvinnofrågor är under hennes värdighet, men eftersom hon är antifeminist kan hon inte säga emot dem. Inte heller kan hon säga emot sin man, när han ber henne att inte försöka bli guvernör eftersom hon behövs i hemmet. Eller när han kräver sin dos av äktenskaplig samlevnad. ”Att ingå äktenskap är att samtycka till sex”, som hon har sagt angående att våldtäkt inom äktenskapet inte borde vara brottsrubricerat.

När vi så småningom hamnar i ”fiendelägret”, i det bråkiga, färgstarka intellektuella feministgänget New York och deras organisation NWCP, blir det en veritabel skådespelarfest.

Det är en plåga att se henne stå fast vid den principen även i praktiken. Phyllis Schlafly är för stolt för att erkänna sin underkastelse under någonting och Cate Blanchett lyckas med kuslig exakthet gestalta en intelligent yrkeskvinnas furiösa kamp mot sin egen – och allas vår – frihet. Hon är magnifik.

Och hon är inte ensam. När vi så småningom – och man drar ut på det precis så länge som krävs för att vi ska vara stadigt förankrade i Phyllis värld och börjat förstå henne lite mer än vi vill – hamnar i ”fiendelägret”, i det bråkiga, färgstarka intellektuella feministgänget New York och deras organisation NWCP, blir det en veritabel skådespelarfest.

Rose Byrne är magnetisk som den sensuella feministikonen Gloria Steinem, som med guldbågade glasögon låtsasnonchalant instuckna i sitt svallande hår, lyckas få den ena mäktiga mannen efter den andra att ställa sig bakom ERA. Margo Martindale slår som vanligt hårdare än alla i rollen som advokaten Bella Abzug.

Kameleontiska Tracey Ullman är skör och rasande som kultförklarade författaren Betty Friedan. Feminismen har aldrig varit så optimistisk. ERA håller på att bli verklighet. Chirley Chisholm (Uzo Aduba från ”Orange is the new black”) är på väg att bli den första kvinnliga presidentkandidaten, därtill svart. Steinems berömda ”Ms”-magazine har lyxiga releasepartyn på Guggeheimmuseet. De är moderna, hippa, framgångsrika, på väg att vinna. Man vill ha deras kläder och läsa deras böcker. Man vill vara där.

Rose Byrne som Gloria Steinem och Tracey Ullman som Betty Friedan i ”Mrs America”. Foto: HBO

Och det är det som gör ”Mrs America” så ovanligt engagerande. I stället för att feministerna ställs mot gubbiga makthavare, står slaget mellan två kvinnogrupper. Och det är Schlaflys lilla husmorsarmé som framställs som underdogs. I en skönt motsägelsefull medley följer vi deras äppelkindade kamp; när de entusiastiskt delar ut hembakt bröd och flygblad till kongressledamöter med bäbisar på höften, lär sig tala med makthavare och organisera telefonkedjor, är det de som omgärdas av ”små kvinnor som gör uppror”-romantik.

Det är en kuslig påminnelse om att politisk kamp är lika berusande vilket mål man än kämpar för.

Allt till tonerna av ”Let the sunshine in” från ”Hair”, en musikal som de själva aktivt varit engagerade i att fördöma. Det är en kuslig påminnelse om att politisk kamp är lika berusande vilket mål man än kämpar för. Men också ett löfte om att frihetsruset så småningom kommer att föra vissa av dem till andra sidan.

Nu har man på kort tid fått djupare inblick i både ”America First”-rörelsen (”The plot against America”) och den kristna högerns antifeminism. Och i nya säsongen av ”The Good Fight” är man också och nosar på möjligheten att se historien ur ”de andras” perspektiv.

Inte för att det går att med film överbrygga den avgrundslika, politiska klyftan i det sårade landet i väst. Inte för att någon av Phyllis Schlefls anhang skulle kunna omvändas, men för att göra den sidan som slåss för frihet och humanism starkare, djupare, mindre förutsägbar i sina formuleringar, mer brinnande. Något att inspireras av här hemma.

