Catia Hultquist: Är de manliga tårarnas återkomst tecken på ett nytt machoideal?

Stora, blöta tårar trillar ner för den mörkögda holländarens skäggiga kinder.

”Ooh, ooh, all i know, all i know, loving you is a losing game …”

Att årets Eurovision-vinnare, Duncan Laurence, visar upp sig som Gud skapade honom i den officiella videon kan säkert ha hjälpt till att nå igenom det så kallade bruset. Men framför allt gråter han.

I själva verket är den officiella videon till sorgliga ”Arcade” som en enda lång reklamfilm för ett alternativt mansideal. Vi befinner oss alltså ljusår från stumma patriarker som biter ihop, som menar att gråt är för veklingar och att festa är att ägna sig åt sexövergrepp.

I videon befinner sig schlager-Duncan under ytan i ett blåbelyst vatten, han är helt naken och simmar och snurrar runt som ett barn i livmodern. Det slutar med att den hipstertrimmade holländaren lyckas ta sig upp ur vattnet, bryter igenom vattenytan och ser mot himlen med tårfylld blick. Han får på sig ett par jeans och går pånyttfödd (?) med bar överkropp mot en mystisk soluppgång. Slut.

Och manlig sårbarhet visade sig uppenbarligen gå hem i Europa våren 2019.

Duncan hade visserligen hunnit få på sig ännu lite mer kläder till sitt liveframträdande i Eurovision, men den tårblanka blicken var intakt och hjälpte honom med största sannolikhet att kamma hem segern.

Även Israels manliga tävlande, Kobi Marimi, lät känslorna flöda fritt. Till publikens jubel bröt han ihop och grät av rörelse varje gång de sista tonerna av bidraget ”Home” klingat ut.

”De gör det bara för att få ligga”, fnyser min manlige vän när jag drar min mansgråt-spaning

I årets upplaga av överlevnadsdokun Robinson medverkade 31-årige Sebastian Larsson. Till vardags jobbar han som platschef och har vissa uppdrag hos försvarsmakten. Sebastian är vältränad, har tatueringar och definierar sig själv som ”macho”. Men under seriens gång har hans tårar flödat så ymnigt och ofta att till och med inspelningsteamet verkar sett det som anmärkningsvärt och bett honom kommentera. Själv beskriver han sina tårar som ”kärlek” och ”att gråta är macho”.

Att känslosamma personer med jämna mellanrum dyker upp i program som Robinson är knappast en slump. Känslor gör sig bra i tv, och extra bra i realityserier.

Och även om offentlig manlig gråt inte är något nytt, så har förhållningssättet till det skiftat genom historien. Från att vara uttryck för genuin manlighet till att vara tecken på svaghet. Jag blir nyfiken på den manliga gråtens återkomst och googlar på ämnet. Varför har den ens varit borta?

I SvD-artikeln ”Därför är det dags att män börjar gråta” beskriver Adam Svanell hur det manliga gråtandet började ses med oblida ögon i samband med 1800-talets industrialisering:

”Den industriella erans man skulle likna en maskin mer än en människa, vara hård och arbeta hårt, agera måttfullt och behärskat”.

Ett hämmande och kanske till och med farligt ideal som uppenbarligen gäller än i dag.

Men parallellt med manstårarnas återkomst i populärkulturen och Robinson-Sebastians glada budskap – ”att gråta är macho” – går de unga i täten för världsomspännande klimatmarscher för jordklotets överlevnad. Är industrialismens trista robotideal på väg ut, åtminstone bland de unga? Tanken gör mig uppiggad.

Jag drar min mansgråtsspaning för min manliga vän.

”De gör det bara för att få ligga”, fnyser han.

Kanske har han rätt. I så fall hoppas jag verkligen att det funkar. Sämre raggmetoder än mänsklighetens främsta signum går definitivt att hitta.

