Catia Hultquist: Det bästa kanske inte hänt än, Molly Sandén?

Den lyssnare som för tillfället råkar ha lite ångest över att leva svenneliv under grådassig sommarhimmel over here, istället för glammigt artistkollektivliv under vajande palmer i LA, kan säkerligen glädjas åt Mollys hjärtevärmande smådeppiga sommarprat.

Den tidigare barn- och schlagerstjärnan befinner sig så tydligt efter festen, efter framgångsdrömmen i USA, efter det omsusade kändisparlivet med artisten Danny Saucedo. Ja, efter allt, som det låter.

Det handlar även om livet efter den där middagen på en fyrstjärnig krog med en potentiell amerikansk manager. En manager som visar sig vara till och med mer parodiskt cynisk än Ulf Brunnbergs variant i filmen ”G”. Han synar Molly och säger:

”Jag tror att du förstår att du helt enkelt inte kan se ut sådär om du vill slå igenom i USA. Du måste förlora åtminstone tio kilo.”

De orden får ändå artisten att uppbåda någon form av dra-åt-helvete-faktor. Hon lämnar inte bara middagen där och då, utan bokar även första bästa biljett hem.

Molly Sandéns sommarprat är också ett tydligt efter metoo, vars värmande systerskap tycks vara ett undantag från de brustna drömmarna. Artisten berättar hur hon tidigare led i tystnad av alla fysiska friheter som arrangörer och kollegor tog sig. Som den där manliga artisten som tafsade på den då 14-åriga Molly med orden: ”Alla i branschen turnémyser ibland”.

”Sedan metoorörelsen exploderade har jag inte fått en enda dask på rumpan”, konstaterar artisten försiktigt positiv.

Jag önskar verkligen att det blir för henne och alla unga kvinnor så som hon sjunger i sin egen hit: ”Det bästa kanske inte hänt än.”