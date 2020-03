Catia Hultquist: Han har enbart kommit ut som högstatusman

Knappt har vi lärt oss stava till ordet incel och satt oss in i de ofrivilligt sexlösa männens gruvliga levnadsförhållanden, förrän det är dags att öva in ett nytt begrepp - volcel.

Till skillnad från involuntary celibacy (ofrivilligt celibat) pratar vi alltså nu om voluntary celibacy (frivilligt celibat).

Och så snart det handlar om en man, omvandlas naturligtvis beteendet till något annat än slumpmässiga omständigheter. Det blir ett projekt, en livstil med ett namn – och en featuretext med vackra hemma hos-porträtt.

Carl Cederström är författare och docent i företagsekonomi. Hans SvD-artikel (22/2), ”Ett år utan sex – jag gråter som när jag var barn”, börjar med att vi får veta att Carl efter en skilsmässa tar paus från dejting och sexliv (rimligt).

Artikeln är nämligen också en lista över kvinnor han har tackat nej till

Den frånskilda Carl, som också är pappa, börjar därpå organisera och städa lägenheten som exfrun lämnat (också rimligt). Organiserandet fortgår med en nit som får den japanska städexperten Marie Kondo att framstå som oseriös. Han viker kläder till kuvert och plastpåsar i små trekanter, han sorterar in all mat i genomskinliga plastförpackningar, han beställer japanska kläder, puffar kuddar och syr gardiner. Och ja, det är duktigt, men var det inte precis det här alla trendmedvetna sysslade med under askesens år 2019?

Det framgår att Carl tycker att det här med hemmapysslandet är lite märkvärdigt. Men inte på långa vägar så märkvärdigt som det här med att han inte ligger med någon. Det är den biten som det är meningen att vi ska förundras över. Det gör i alla fall Carl och hans vänner. Det går faktiskt flera månader utan att Carl har sex, och han får veta att om han inte har det på ett år kan han titulera sig guldmunk.

Han börjar läsa på om andra män som lever i celibat, men självklart inte de där fulingarna incels. Istället drar Carl paralleller mellan sig själv och andra celibatörer med klass – som Mahatma Gandhi. För som frivillig celibat, eller volcel, känner han inget släktskap med incel-rörelsen.

Man kan ju tänka att det är lätt att säga att man är i en situation frivilligt, när man inte har något val. Men det har minsann Carl. Artikeln är nämligen också en lista över kvinnor han har tackat nej till. Vackra, roliga och ”levande” kvinnor som överöser honom med flirtande och förslag, precis som hans vänner förutspådde. ”Jag skulle kunna rulla ut en röd matta med 25-åriga tjejer till dig”.

Carl har knappast kommit ut som en alternativ mjukisman eller ens en volcel

Carl, vars självförtroende tycks obegränsat, tar också för givet att han ska få ligga med alla kvinnor han pratar med. Och ja, då blir han ju tvungen att bryta sitt guldmunkeri, vilket naturligtvis inte får hända. Han blir därmed nödgad att avstyra alla dessa kvinnliga närmanden, ofta i sista stund. En blir ghostad, en annan blir dissad på alla hjärtans dag.

Det här är en text som delat bekantskapskretsen i två läger. Vissa tycker den är banbrytande och modig. ”Herregud en man som gråter, är huslig och tackar nej till sex!”. Andra är förbryllade, de träffar ju män på daglig basis som gråter, är husliga och inte blir automatiska häradsbetäckare så snart de skilt sig; ”vad är poängen?”.

Själv kan jag inte låta bli att känna att det är något som skaver. För mig är det här ungefär lika modigt som att publicera högsta avgångsbetyg från en elitskola. Carl har knappast kommit ut som en alternativ mjukisman eller ens en volcel. Han har kommit ut som den sortens man som vår kultur gynnar allra mest – högstatusmannen. En man som är välbeställd, åtrådd, och som kan välja. En man som vet att kärleken väntar så snart han behagar öppna dörren till sitt vackra och välorganiserade hem.

