Catia Hultquist: Hur många av metookvinnorna gick omkring med hämndfantasier?

”Det här är berättelsen om Bella som vaknade en morgon och visste att hon fått nog.”

Inledningen till Helen Zahavis klassiska nittiotalsroman ”En jävla helg”, som beskriver en kvinna som toktröttnar på manlig maktutövning och bestämmer sig för att gå från ord till handling, sammanfattar ganska väl den kulturyttring som råkar vara högaktuell just nu. Nämligen hämnd. Särskilt kvinnliga hämndfantasier, som till exempel den nyskrivna ljudboksromanen ”Stackars Birger”.

Minst lika aktuell är våldtäktsrättegången mot den så kallade Kulturprofilen, samma Kulturprofil som i Matilda Gustavssons omtalade DN-artikel sägs ha begått övergrepp mot 18 kvinnor. En som i efterhand bekräftat att hon var en av de 18 är Martina Montelius. Hon är också författaren bakom ”Stackars Birger” - en historia om en kvinna, som precis som "En jävla helg"-Bella, en dag får nog.

Gisela Vannefjord är sufflös på en av Stockholms stora teatrar och når sin point of no return när demonregissören Birger König går över en gräns under en repetition. Hon beslutar sig därmed för att kidnappa Birger och låsa in honom i sin potatiskällare.

”Stackars Birger” har kallats för en metoo-roman, och är intressant nog ett sorts eko av en ”En jävla helg” från 1992. Helen Zahavis hämndroman skrevs under en tid av ett liknande feministiskt uppvaknande. Susan Faludis ”Backlash – kriget mot kvinnorna”, som kom året innan, hade då sått ett frö till en ny våg av feminism som spreds över världen.

”Stackars Birger” landar passande nog i samband med årsdagen av metoorörelsens födelse. Det har med andra ord gått ett år sedan en annan kvinna fick fetnog. Det var den amerikanska skådespelaren Alyssa Milano, som i kraft av sexövergrepps-överlevare nyligen stöttade Christine Ford under utfrågningen av Brett Kavanaugh. En oktoberkväll 2017, en kort tid efter att den mäktiga filmmogulen Harvey Weinsteins systematiska sexövergrepp blivit kända, låg Alyssa Milano i sängen och såg på sin treåriga dotter när något brast i henne:

”Jag var skräckslagen över att hon skulle behöva växa upp i en värld där kvinnor behandlas som andra klassens medborgare, där män känner att de kan såra och komma undan med det utan att ställas till svars”, har hon berättat i Aftonbladet.

Men till skillnad från Bella, vars Falling down-ögonblick leder in i en enslig och blodig hämndodyssé, tar Alyssa ett beslut som leder i motsatt riktning.

Hon vet det inte än, men den mening hon nu bestämmer sig för att skicka i väg på Twitter, kommer att bli en verbal fjärilseffekt och startskottet för en massrörelse som ska påverka livet för miljontals människor världen över:

”Skriv ’me too’ som svar på den här tweeten om du blivit sexuellt trakasserad eller utsatt för övergrepp.”

När Alyssa Milano vaknar sju timmar senare har 35.000 personer svarat henne. 24 timmar senare har 12 miljoner använt den numera världsberömda hashtaggen metoo.

Några dagar senare dyker den upp i mitt eget sociala medier-flöde och jag skriver själv orden för första gången. I SVT:s ”Kulturveckan”, som nyligen diskuterade det förlösande med kvinnliga hämndfantasier, avslöjade Martina Montelius att metoo-rörelsen också var anledningen till att hon till slut vågade prata öppet om vad hon blivit utsatt för. Hon menade att metoo lyft bort skammen från offren och riktat ”blåslampan mot rätt röv”.

Det går ju bara att spekulera kring hur många av de miljontals människor som svarade Alyssa Milano som också gick runt med fantasier om hämnd. Men att vara en god medborgare som avstår från att ta lagen i egna händer är verkligen inte samma sak som att för evigt acceptera påbudet om att ”hålla käften och vara söt”.