Catia Hultquist: Människornas coronakris har blivit hundarnas paradis

Hon hoppar upp mjukt och lägger sig tätt intill, med huvudet vilande mot mina ben. Det är en rutin vi har, så snart jag sätter mig i soffan för att skriva med datorn i knät. När hon somnar och jag känner tyngden av det varma lilla huvudet och hennes små snusningar mot huden transformeras det till något mjukt och fluffigt i bröstet.

Den 11 månader gamla minilabradoodlen Sandi har blivit min nya arbetskollega nu när coronakrisen gjort mig till hemarbetande. Vi är många som bytt ut kavaj, mikrolunch och jobbrutiner mot soffarbete och en ny arbetskamrat fritt dragen ur familjehatten. För småbarnsföräldrar kan den nya skrivbordsgrannen följaktligen bli såväl trotsig treåring som frustrerad partner.

Och det är nu det blir allt tydligare att jag dragit en vinst i jobbkompislotteriet. Att bedriva hemarbete med en hund verkar i covidtider miljoner gånger lättare än med en människopartner. Åtminstone om man ska tro samstämmiga rapporter från bekantskapskretsen eller den internationella relationsgurun Dr Phil - som för övrigt verkar tappat stinget. Han föreslår bland annat att man ska inleda parkarantänen med att ”göra en lista över vad som irriterar er med varandra. Sitt ner tillsammans och var ärliga och säg ’det här är vad som irriterar mig med dig’”.

Tacksam för att slippa den typen av blodstörtningsframkallande kommunikation njuter jag av min mer okomplicerade situation - där det helt enkelt är jag som bestämmer vad som är irriterande eller inte.

I hundkretsar figurerar nu en skojkonspiratorisk skämtteckning där åtta hundar sitter i snurrstolar runt ett styrelsebord. Vid den ena kortändan sitter ordföranden, en golden retriever, och meddelar:

”Operation covid-19 har lyckats, alla våra människor är nu hemma med oss!”.

Människornas coronakris har blivit hundarnas paradis. När jag läser New York Times-artikeln ”Dogs can’t help falling in love” förstår jag varför. Medan det tycks naturligt för människor att bråka, ställa till problem och vara allmänt irriterande, är det enligt Clive Wynne, psykolog och författare till boken ”Dog Is Love: Why and How Your Dog Loves You”, inbyggt i en hunds gener att oreserverat älska oss människor. En förmåga som kommer väl till pass nu.

Min lurviga lilla best har inom loppet av några veckor gått från att vara en tonårstrotsig unghund till en fullfjädrad empat. Hon verkar känna av sjukdom, ledsenhet och tröstar genom att lägga sig som värmekudde över magen.

Istället för att drabbas av corona-panik, hetsäta och starta uppslitande twitterbråk, leker hon med sina gosedjur och viftar på svansen. Hon ser till att jag kommer ut på stärkande promenader som fyller på min stegräknare.

Hon till och med prankar mig à la kontorets lustigkurre; springer iväg med mina hörlurar när jag ska prata i mobilen, snor mina glasögon när jag har deadline eller dyker upp i bild och juckar mot min arm när jag ska prata om något allvarligt i ett videomöte.

Och istället för att bli irriterad för att vi ”umgås för mycket”, tycks hon bli mer tillgiven för varje dag. När jag kommer tillbaka efter att varit borta i några minuter möts jag av ett glädjeutbrott som jag ännu inte sett motsvarigheten till på mitt jobb.

Det är tydligt att hon uppskattar varje minut - och inte bara hon. När statsminister Stefan Löfven eller statsepidemiolog Anders Tegnell kallar till presskonferens sätter jag mig i soffan och min hund lägger sig som vanligt med nosen över mitt ben. De ser alltmer sammanbitna ut, men jag vet att så länge hon ligger där är jag redo att ta till mig ännu en dos coronakris.

