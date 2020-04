Catia Hultquist: Min nya coronalook påminner om något från kvinnofängelset

Den fyrtielfte dagen vaknade jag och hade fått nog.

En hastig blick i spegeln avgjorde. Det avslöjande vårljuset över ett tilltagande jobba-hemifrån-förfall förde tankarna till Dorian Grays depraverade porträtt snarare än normalt kontorsutseende. Insåg att inga videomötetricks eller smickrande kameravinklar i världen kunde hjälpa längre. Dagens jobbmöten fick ske med kameran avstängd.

Jo, jag är medveten om att jag nu avslöjar min ytlighet i all dess skröplighet, dessutom i en svår tid med betydligt större problem än tråkig framtoning. Men döm mig inte för hårt. Jag misstänker att jag har ett antal karantänsystrar och dito bröder där ute som går igenom samma sak – det vill säga en obönhörlig process som leder fram till ”Kvinnor som mördar”-utseendet.

Fenomenet härrör från tv-programmet med samma namn. Ni vet de där ”dramadokumentärerna” som går sent på kvällen på en tvåsiffrig kanal och alltid handlar om någon sexuellt utlevande blondin som mördat sin jätterika man och sedan åker dit så det ryker.

När den verkliga mörderskan intervjuas framgår bristen på skönhetsbehandlingar i fängelset med all önskvärd tydlighet. Ingen verkar ha tänkt på att smuggla in vare sig Clarins beauty flash balm, YSL-foundation eller Diors lip maximizer till henne. Men framför allt – den glamorösa blonda frisyren har under tiden i häktet förvandlats till en variant med allt annat än salongsmässig utväxt. Fängelselooken förstärker effektivt förbryterskans förmodade skurkaktighet.

På samma sätt tydliggör de nya karantänutseendena krisens inverkan på våra liv. De ständiga videomötena med jobbet har, i takt med tilltagande tristess och sällskapssjuka, utvidgats till både google hangout-fika och zoom-aw. Det innebär att vi inte bara tvingas närstudera kollegors och vänners näsborrar, utan också våra egna ansikten i osmickrande närbild – flera gånger om dagen.

Nej, morgonmötenas direkt ur sängen-frisyrer leder inte tankarna till synd. Snarare till filmer som ”Dom kallar oss mods”, eller i värsta fall, ”Trolls”. Stylingen – eller snarare bristen på den – manar fram bilden av Charlize Therons ögonbrynslösa seriemördare i ”Monster”.

Nya rynkor och dubbelhakor noteras i en nedslående takt. Piffandet hålls nere till ett lätthanterligt minimum och skönhetsbehandlingar på salong är ett minne blott. Gör det själv-andan har nu utvidgats att gälla även fåfängans marknad. Husmorstipsen handlar om hemgjorda klippningar, egenhändigt borttagande av lösnaglar och hårextensions.

Fransförlängningar är inte att tänka på och kvarvarande glesa strån en sorglig syn. Men vips, här kommer faktiskt systrarna Amanda Schulman och Hannah Widell till vår räddning. I deras ”Fredagspodden” får vi klart för oss att fejkfransar inte bara är opraktiskt i coronatider, det är dessutom omodernt. Nu gäller tydligen osminkad och ”dansk” stil (jag vågar knappt tänka på vad det sistnämnda innebär).

Och egentligen är det rätt logiskt. När alla former av influerarinfluerat och professionaliserat utseendepyssel går att koppla till vårdslöst coronabeteende blir det skambelagt och därmed lågstatus.

En optimistisk väninna förutser en kommande ansiktspositivism då vi ”äntligen får se ut som vi gör”. En annan tror istället på en rusning efter botox, fillers och plastikkirurgi.

Förmodligen kommer det, som vanligt, att landa i en folkpartistisk tredje väg där vi anammar en praktisk och spartansk bonde söker fru-look. Förhoppningsvis har vi vant oss vid vår nya ostajlade stil framåt sommaren så att alla äntligen kan återgå till att lösa världsproblemen. Eller åtminstone vara hobbyepidemiologer.

