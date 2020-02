Catia Hultquist: Nej, alla kvinnor är inte superhjältar!

Det är Oscarsgala 2020. De före detta superhjältespelande skådisarna Sigourney Weaver, Brie Larson och Gal Gadot deklarerar att ”alla kvinnor är superhjältar”. Uttalandet flyger inte riktigt likt Wonder woman och den euforiska effekten hos galapubliken uteblir. Det är något som skaver.

Det är Melodifestival 2020. I inslaget som presenterar ”Nobody” har vi fått veta att artisten Klara Hammarström är en ”independent woman”. Hammarström svassar ut i en glittrig kroppsstrumpa och ryter åt oss att hon inte gillar oss, att hon inte vill ha oss eller behöver oss. Samtidigt som Hammarström och hennes Beyoncéwannabe-armé utför kaxiga höftvick förklarar hon att hon minsann inte behöver en enda människa. Sedan sjunger hon det igen –väldigt många gånger. ”No, no – no, don’t need nobody” – jag räknar till 21 gånger av att inte behöva någon.

Medan jag tar fram skämskudden får jag ett samtal. Det visar sig att det är 2016 som ringer och vill ha sin ”strong woman”-stereotyp tillbaka. Ja, det var ju samma år som hon spammade alla reklamkampanjer riktade till kvinnor över 35. Allt från deodoranter till ulliga tröjor skulle krängas till oss för att vi var ”strong” eller för att vi skulle vilja bli det.

När jag i en krönika påpekade hur enahanda det var höjdes arga röster i reklambranschen. De försökte ju bara förnya kvinnobilden – var det bättre med det klassiska sexiga våpet kanske? Reklamarna menade säkert väl, men tjatet om det starka kvinnoidealet fick mig nästan att längta efter våp. Eller bara någon som inte signalerade Robinson-tävling, maratonlopp och närkamp hela tiden. Det var både utmattande och märkligt. Vad var det för mystiskt krig som strong woman-kvinnan var inblandad i, egentligen? Och varför måste hon vara så himla stark?

”Bulletproof” är bombastisk och skör om vartannat, men känns äkta

Jag funderar, när jag ser på bidraget ”Nobody”, om jag bevittnar den falskklingande stark kvinna-klyschans återkomst i populärkulturen? Just när vi trodde att mardrömmen var över? Jag tänker att det i så fall skulle utgöra en besynnerlig kontrast till Felix Sandmans gulliga schlagerbudskap till pojkar i ”Boys with emotions”: ”Glöm vad din pappa sa, våga gråta och kramas!”

Jo, jag brukar roa mig med att leta tidens tecken också i oförargliga schlagerdängor. De låtar som röstas vidare borde rimligtvis slå an någonting i den svenska folksjälen, resonerar jag. Och nu, när jag sitter där och tittar på tävlingen med nioåringen, oroar jag mig alltså för om ”Nobody” skulle komma att gå på repeat på hennes spellista i stället för ”Sean banan” de kommande månaderna. Och om jag i så fall ska behöva emigrera.

Enter artisten Dotter. Hon gör ett alternativt men sprakande inslag i samma tävling, ”Bulletproof”, och sjunger om att inte vara skottsäker, det vill säga att vara sårbar i en kärleksrelation. Det är bombastiskt och skört om vartannat, men känns äkta. Låttexten illustrerar perfekt den relationspsykologiska trenden om att våga visa sig sårbar.

Till min stora förvåning slår ”Bulletproof” ut ”Nobody” på sluttampen av den andra deltävlingen, och går direkt till final. Jag andas ut och hoppas att vi för alltid kommit förbi den hopplösa strong woman-klyschan och tillhörande tramsiga mellotexter om att inte behöva en enda människa i hela världen. Och kan vi inte en gång för alla vara överens om att kvinnor både är svaga och behövande och starka och självständiga? Eftersom vi är människor och inte superhjältar. Att påstå motsatsen är både falskt och fånigt. Ska vi säga så?

