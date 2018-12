”Oh, she’s sweet but a psycho

A little bit psycho…”

Åttaåringen trallar glatt till vinterns skoldiscodänga ”Sweet but psycho”, tar några ystra danssteg och sjunger om den söta psykopatens vardag:

”At night she’s screamin’

"I’m-ma-ma-ma out my mind

Oh, she’s hot but a psycho…”

Äntligen, tänker jag. Äntligen har hon hittat en favoritlåt med en lite mer djupsinnig text än ”Let’s go ape in my cabana, we gon’ party ’til mañana”. Men så fastnar jag på meningen ”a little bit psycho”. A little bit…?

Jag trodde att man kunde vara en smula psykopat lika lite som man kunde vara en smula gravid. Antingen är man det eller inte, liksom. Sedan inser jag hur väldigt tidstypisk låten är.

När det pratas om psykopater 2018 – och det gör det av någon anledning ofta – är det knappast regelrätta duschdraperimördare som avses. Det är snarare girl next door-psykopaten som dryftas i morgonsoffor, böcker och fikarum. Såna som är en liten smula psykopater. Sweet but psycho, typ.

De där som finns mitt ibland oss och, enligt självhjälpsboken ”Omgiven av psykopater”, är betydligt fler än vad man tidigare har trott. ”Med största sannolikhet har du redan träffat på några av dem i grannskapet, på jobbet eller kanske i din familj”, konstaterar författaren Thomas Erikson glatt och frammanar en härligt paranoid känsla à la ”Invasion of the body snatchers”.

Inte nog med att psykopaterna är fler än vi trott, de tycks också vara mer normala än vad skräckfilmer och kvällstidningar tidigare lärt ut.

Psykologen Eva Rusz anser till och med att den klassiska psykopatchecklistan, med kriminell bakgrund som ett av kriterierna, är för sträng. I boken ”Relationspsykopater” vill hon bredda begreppet och fånga in vardagspsykopaterna. De där som fungerar alldeles utmärkt på jobbet och aw:n, men som obönhörligen förvandlas till illvilliga galningar i nära relationer.

Han är klok, sympatisk och rolig. Problemet är bara att han också är stalker, mördare och psykopat.

Det är därför logiskt att psykopaten som också är gillbar dyker upp i populärkulturen. Som i tv-serien ”Dexter”, där kriminalteknikern och seriemördaren Dexter Morgan har det försonande draget att han bara har ihjäl omoraliska människor.

Den mest genomförda varianten på temat snäll psykopat måste dock vara Caroline Kepnes underhållande skapelse Joe Goldberg i romanerna ”Du” och ”Gömda kroppar”. I nittiotalsklassikern ”American psycho” av Bret Easton Ellis var det den bottenlöst osympatiska finansmannen Patrick Bateman som var psykot – ytlig, fåfäng och märkesfixerad med en faiblesse för slumpmässigt motorsågssex. En tydlig skurk, lätt att ogilla.

Joe Goldberg är själva antitesen till Patrick Bateman – han är en bildad och intelligent underdog, har förfinad kultursmak, moral och sinne för romantik. Och eftersom romanerna utgår från Joes perspektiv är det lätt att konstatera att han dessutom är klok, sympatisk och rolig. Problemet är att han också är en durkdriven stalker, mördare och psykopat.

Parallellt med att jag skrockar uppskattande åt Joes fyndiga anmärkningar på sina ytliga medmänniskor och sin skruvade sociala medier-samtid glider jag mer och mer över på hans sida. Till slut finner jag mig själv på helt fel sida och ställs inför ett obehagligt faktum. Jag hejar inte på den tillfångatagna bortskämda brat-killen som försöker komma undan med sin irriterande hipsterläsk och sina tillgjorda tweets, jag hejar på mannen som avser att göra processen kort med honom.

Caroline Kepnes snälla psykopat må vara en orimlig paradox och hittepåfigur. Men han är onekligen ett effektivt hjälpmedel för att komma i kontakt med sin egen inre söta lilla galning.

