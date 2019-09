Catia Hultquist: Tv-seriernas öppna förhållanden raserar den borgerliga fasaden

”I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.”

Den amerikanske presidenten Bill Clintons förnekande av affären med Vita huset-praktikanten Monica Lewinsky blev en hyckleriklassiker 1998 och början till slutet på Clintons image som ett skönt presidentpar.

Tänk om den levnadsglada presidenten i stället sagt något i stil med:

”Javisst har jag lekt cigarrleken med en och annan kvinna, men det är okej eftersom Hillary och jag har ett öppet förhållande och hon kan träffa andra män. Men framför allt är vi ett jäkligt bra team!”

Tanken dyker upp när jag noterar tv-serieskaparnas nya faiblesse för jämställt depraverade powerpar. De swingar, går på syndiga klubbar och har utomäktenskapligt sex – men allt enligt överenskommelse. Och trots att de tillhör samhällets toppskikt bryr de sig minimalt om att hålla uppe den berömda borgerliga fasaden. Vare sig inför andra eller varandra.

I det sista avsnittet av thrillerserien ”Den inre cirkeln”, baserad på den forna moderatpolitikern Per Schlingmanns bok, håller näringsministern David Ehrling en oväntad presskonferens. Under den gångna Almedalsveckan, som här framställs som ett getingbo av ondsinta högdjur, har präktig politiker-masken bit för bit smulats sönder av skandalhungriga journalister och maktspelande konkurrenter. Ehrling, som utsetts till kronprins av statsministern, hårdgranskas inte bara som politiker utan också som människa. Ryktet går att han är en obotlig kvinnokarl som är ständigt otrogen mot sin fru.

Under den direktsända presskonferensen chockar han genom att medge att ryktet delvis stämmer, han har vid några tillfällen haft andra kvinnor. Medveten om att konferensen avlyssnas, inte bara av hela svenska folket utan också av hans familj, kommenterar Ehrling med torr ministerstämma:

”Givet dessa omständigheter känner jag mig nödgad att berätta för er att min fru Ingrid och jag har ett så kallat öppet förhållande. Det innebär att det inte har varit några problem för Ingrid att jag har träffat andra kvinnor, på samma sätt som Ingrid har fått träffa andra män.”

När dottern hemma i tv-soffan frågar farmor och farfar vad ”ett öppet förhållande är?” övergår den svartsynta thrillern i komedi.

En av de bästa scenerna i likaledes svenskproducerade tv-serien ”Heder” (”L.A. Law” möter Spice Girls och Feministiskt initiativ) är när överklassadvokaten Karin Stenshufvuds make dyker upp mitt i ett hett möte med hennes nye älskare.

Maken, spelad av Björn Kjellman, presenterar sig överdrivet artigt med orden: ”Jag är gift med Karin och vi har en son, Ludvig, som går på Lundsberg. Trevligt att träffas.”

Den unge mannen, som inte bara är ovetande om att Karin är gift utan också om hennes öppna förhållande, får oväntat rollen av den försmådde och ondgör sig tårögt över det äkta parets ”sjuka lekar”.

Minst lika underhållande är det gifta paret i den amerikanska serien ”Billions” – riksåklagaren Chuck och företagspsykologen Wendy Rhoades. Som många maktmän går Chuck igång på avancerade sadomasochistiska lekar, men på jämställt och upplyst manér håller han det inom äktenskapet, där Wendy på fler än ett sätt håller i piskan. Det är också Wendy som ger Chuck tillstånd att gå på SM-klubb – eller inte. Jag gissar att väldigt få hade tuggat i sig seriens mer eller mindre obegripliga hedgefond-mäklarsnack om det inte vore för Wendy och Chucks alternativa tolkning av hemmakvällar.

I ”Den inre cirkeln” gör David Ehrlings uppriktiga presskonferens honom till en omåttligt populär politiker. Det vore onekligen uppiggande om det någon gång också fungerade för en politiker i verkligheten.

