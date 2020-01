Catia Hultquist: Två dokufamiljer men bara en som får det att krypa i kroppen

Jag skakar på huvudet, rättar till en hårslinga och tittar in i kameran. Ler.

”Ja, som vanligt blev det ju lite stökigt när familjen Hultquist skulle till landet.”

Visserligen finns det ingen kamera och sekvensen är bara i mitt huvud. Men sedan jag upptäckte att man kan hantera småkaosiga situationer genom att låtsas att man är med i en dokusåpa är det här min hemgjorda terapi.

Ungar som springer runt som yra höns, tonåringar som ligger som zombier i soffan, gläfsande hundar, bortsprungna nycklar och missade tåg försvinner in i ett förlåtande skimmer. För mentalt har du redan hoppat till den där obligatoriska synken där du sitter sval, nyfönad och kommenterar den aktuella händelsen i efterhand.

Med ett bjussigt skratt raljerar du över din egen oförmåga som förälder, din hopplösa familj och så – vips – har du content istället för kaos.

Allra bäst funkar terapin om du föreställer dig att du är Pernilla Wahlgren i ”Wahlgrens värld”. Gliringar från osnutna telningar och påfrestande bråk med vuxna barn – det mesta rinner av med humor, självdistans och Pernillas karakteristiska fnitter. Som jag kommit att älska.

Och om man ska tro tv-kanalernas trailers just nu är inget mer rätt än reality och dokumentärer. Nyckelord som verkligt och äkta trummas in som om det gällde livet.

Följaktligen har populärkulturfamiljen Wahlgren fått konkurrens av finkulturfamiljen Billgren. SVT:s ”Äkta Billgrens” kretsar kring de skilda, välbeställda konstnärerna Ernst och Helene Billgren och dottern Elsa. Den sistnämnda är bloggare och influerare, vars högsta önskan är att skapa en storfamilj av sin numera splittrade dito.

Jag blir naturligtvis nyfiken – skulle min dokusåpaterapi funka lika bra med Billgrens? Hanteras kaos lika bra med, säg, Ernst istället för Pernilla? Han har ju uppenbart rott i land skilsmässa och ny fru – jämnårig med dottern – utan tråkigt drama i offentligheten.

Elsa Billgren, ur SVT:s serie ”Äkta Billgrens”.

Jag bestämmer mig för att ta mig an Billgrenarna genom att se alla avsnitt i ett svep. Skämskudden åker dock fram omedelbart när Elsa kopierar Carrie i ”Sex and the city” genom att sitta och låtsasskriva vid datorn och tänka högt i stylish kläder. Men Elsas älskvärda uppenbarelse i kombination med löftet om att få följa en ”egen, men mysig kulturfamilj” bådar ändå gott.

Och jo, vi får följa med hem till familjens olika våningar, på vernissage, fester, till Elsas och makens drömhus på Gotland, och på deras shoppingjakt efter en större och vackrare våning.

Men efter ett par avsnitt börjar det liksom krypa i kroppen. Jag googlar symtomen och inser att jag har drabbats av en akut överdos självgodhet. Med undantag från seriens husdjur framstår nämligen samtliga medverkande som så pass egenkära att jag misstänker att det måste vara svårt att ha dem i möblerade rum. Billgrens ekonomiska och kulturella status som upprepat mosas in i tittarens ansikte likt en public service-tårtning gör knappast saken bättre: Du hade också kunnat vara lycklig och bo i paradvåning vid Mosebacke om du bara blivit infödd i en härligt bohemisk kulturfamilj.

Det är skavet och sårbarheten som gör den här typen av serier till något mer än en platt kuliss

Problemet är att SVT verkar ha blivit så till sig i trasorna när Billgrens ställde upp att de missat själva poängen med familjereality. Det är skavet och sårbarheten som gör den här typen av serier till något mer än en platt kuliss. Svulstiga dukningar och tillrättalagd familjelycka ser vi redan en masse på sociala medier. I stället för äkta Billgrens serveras vi de masskopierade trycken. Resultatet är tyvärr lika trist, irriterande och konstigt som ett myggbett i januari.