Catia Hultquist: Vardagsrumskonserterna har blivit den nya hemma hos-trenden bland stjärnorna

I torsdags fick jag äntligen träffa min idol, den brittiska artisten Nerina Pallot. Och inte bara henne, även hennes sympatiske make Andy, bedårande son Wolfie och förtjusande hund Maggie.

Jag bjöds in till hennes ”Morden i Midsomer”-mysiga hem i London, till det rustika vardagsrummet med piano och flämtande ljus i kandelaber. Sedan fick jag höra henne sjunga och spela låtarna som så ofta varit soundtracket till mitt liv. Ibland avbröts hon av en skällande Maggie eller en spexande Wolfie – något som snarare förstärkte än störde stämningen av familjär hemtrevlighet.

När Nerina sjungit flera önskelåtar och dessutom toppat med en Kate Bush-cover fann jag mig insvept i en skönt skimrande bubbla som tog mig bortom tid och rum och covid och annat djävulskap.

Det var först när hon tog en paus, vände sig mot mig och frågade hur jag gjorde för att stå ut i dessa tider, som jag kom att tänka på att jag inte alls befann mig tillsammans med Nerina i hennes vardagsrum. I själva verket satt jag hundratals mil därifrån i ett kylslaget försommar-Stockholm och följde hennes livesändning via Youtube.

Borta är ängsligt värnande om integritet och kredd

Nerina Pallot är långt ifrån den enda kulturpersonligheten som hakat på idén att öppna sitt hem och bjuda på sig själv under coronakrisen. Tvärtom tycks all världens artister, skådespelare och berömdheter just nu omfamna den växande hemma hos-trenden under epidemin.

Stjärnornas behov av att behålla kontakten med sina fans kombinerat med karantänpåbudet har skapat en cocooning-kult utan dess like. Borta är ängsligt värnande om integritet och kredd. I stället tycks vi bevittna ett uppsving för folklighet, vardagsliv och öppenhet.

Bjussig hemtrevlighet och underhållning trumfar teknik och perfektion när inspelningsstudior flyttar hem till uttråkade kulturarbetare. I Sverige är kanske ”Mark och Jonas podd” det tydligaste exemplet. När författaren/programledaren Mark Levengood och författaren/ståuppkomikern Jonas Gardell under våren återupptagit sin podcast för att vara ”fältartister” under krisen hamnar vi mitt i makarnas dynamiska familjeliv.

Det är springande fötter, hastigt utkastade frågor till hemmavarande barn, jamanden, smällande i dörrar och hostattacker. Allt kryddat med Marks milda muminmummel och Jonas storslagna, koleriska utbrott på allt och alla – som hushållets sällskapssjuka katter, ”de 22 forskarna” och grannlandet Norge.

De jazzar loss framför flipperspel, infällda eldstäder och loungehörnan vid poolen

Internationellt har flera livesända hemmakonserter arrangerats med superkändisar som Lady Gaga, John Legend och Mariah Carey. Vi har släppts in i vardagsrum, trädgårdar eller musikhörnor och kunnat avnjuta stjärnornas mer eller mindre smakfulla inredningsstilar; Elton Johns new ageiga kristallkrona, Alicia Keys purpurfärgade piano, Celine Dions stålrörsmöbler à la plastikkirurg, Taylor Swifts brudiga blomtapet, Stevie Wonders Montazamitofsar, Bruce Springsteen och Patti Scialfas urtrista gillestuga.

Men ingen av dessa stjärnbeströdda hemmaglimtar slår det gamla pojkbandet Backstreet boys ”living room-concert”. Till tonerna av 90-talshiten ”I want it that way” får vi se dem i mysmundering i sina respektive mancaves; de jazzar loss framför flipperspel, infällda eldstäder och loungehörnan vid poolen. Charmighetsbarometern slår i taket när Kevin och Nick dessutom plockar in sina barn i den mycket improviserade koreografin – en blinkning till alla som någon gång stått med en låtsasmick och mimat till sina idoler framför spegeln.

Lite oväntat har epidemin gett oss till tillgång till de tidigare ouppnåeliga. Inte bara till deras vardagsrum och bisarra inredningsstil – utan också till deras mänsklighet.

