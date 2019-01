Jimmie Star böjer sig fram och tittar in i kameralinsen. Tillsammans med tre andra vloggare har han under fem avsnitt berättat öppet om sina psykiska problem i SVT Play. Jimmie är noggrant sminkad och strax under ögat har han målat små skimrande tårar i guld. Fejktårarna står i bjärt kontrast mot blicken – i dag är han glad.

Serien ”Mitt perfekta liv” handlar om den så kallade Youtubegenerationen. Det vill säga unga vuxna som blivit proffs på att visa upp ett välregisserat yttre i alla möjliga kanaler, framgångsrika egenföretagare med till synes perfekta liv. Samtidigt som de (enligt programmets pitchtext) ”mår sämre och sämre”.

De populära Youtube-profilerna Jimmie Star, Sabina Decireé, Joakim Kvist och Felicia Bergström ska under ledning av tv-psykologen Poul Perris gå i gruppterapi och utforska ”vad som finns bakom fasaden”.

Titeln till serien ,”Mitt perfekta liv”, är förstås ironisk. Det som finns under den välsminkade ytan är allt annat än perfekt; det är självskadebeteenden, hetsätning, prestationsångest, panikångest, depressioner. Men det stannar inte vid prat, det dåliga måendet videofilmas utförligt. Vi får följa med vloggarna och se osminkade ansikten, tunga suckar, tårar och ångestattacker.

SVT-serien är långt ifrån unik med sitt ”ut ur garderoben”-koncept, det är snarare en del av en större trend. För unga som växt upp under den digitala revolutionen är transparens och att visa upp saker något odramatiskt. Att berätta öppet om sitt dåliga mående lika självklart som att ta selfies. Diagnoser och psykisk ohälsa har gått från skamstämpel till axelryckning. Att rekommendera en skicklig terapeut är ungefär som att tipsa om en personlig tränare. Nyckelordet för dagen är sårbarhet. När vi visar våra svagheter och icke-perfekta sidor gör vi oss bara mer älskansvärda får vi lära oss av självhjälpsböcker och i reklamkampanjer som #loveyourimperfections.

Och när influeraren och tv-profilen Bianca Ingrosso avslöjade hjärtskärande detaljer från sin uppväxt i förra årets Sommarprat var det i själva verket bara ett logiskt uttryck för samma öppenhetskultur. Liksom när en av Sveriges kändaste män, Mikael Persbrandt, pratade öppet om missbruk, psykiska problem och diagnoser. I en podcast fick vi följa med till läkaren när skådespelaren utreddes för bipolaritet och i självbiografin bjöds vi in till Norénska julaftnar, familjesvek och mardrömslika drogtripper.

För exakt tio år sedan fick författaren och skribenten Isobel Hadley Kamptz uppdraget att beskriva ett framtida dröm-Sverige i DN Söndag. Hon skrev då om att hon önskade sig ett Sverige där vi ”inte längre behöver vara perfekta”, där vi inte ”behöver dölja det som tidigare ansågs skamligt”. Det var lätt att sympatisera med drömmen – idealen som rådde var påfrestande. Det var ljust och fräscht som gällde, retuscherat och airbrushat. Att ha psykiska problem, äta antidepp eller gå i terapi var fortfarande inget man talade högt om.

Jag vet inte om man kan säga att det faktum att SVT producerar en serie som ”Mitt perfekta liv” är ett tecken på att ovanstående drömscenario förverkligats – men jag tänker att den åtminstone är ett sorts svar.

Den cyniske kan invända att det dåliga måendet har reducerats till en unique selling point och diagnosen blivit en accessoar för vloggare som jagar likes. Men så länge en enda ung människa väljer att följa SVT-vloggarnas exempel och söka hjälp i stället för att skada sig själv, känns det faktiskt som en bagatell i sammanhanget. ”Mitt perfekta liv” borde visas i skolan och diskuteras på lektionstid.