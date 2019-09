Céline Sciamma blir årets visionär på Stockholms filmfestival

Den franska regissören Céline Sciamma tilldelas årets Stockholm Visionary Award den 9 november i samband med att filmfestivalen firar trettio år. Sciamma väckte stor uppmärksamhet i Cannes i våras med sitt passionerade, kvinnliga kärleksdrama ”Portrait of a lady on fire” som utspelar sig i Bretagne 1770.

Den både måleriska och intima filmen var mångas favorit till Guldpalmen och har aktriserna Adèle Haenel och Noémie Merlant på rollistan. ”Portrait of a lady on fire, som fick nöja sig med med manuspriset i Cannes, får skandinavisk premiär under festivalen.

Läs mer: Céline Sciamma i Cannes om att gestalta den första kyssen

Sciamma är sedan tidigare en kär gäst på Stockholms filmfestival. För fem år sedan vann hon en Bronshäst (årets bästa film) för kritikerrosade ”Girlhood”. Hon har också gjort filmerna ”Tomboy” och ”Water lilies”. Årets filmfestival äger rum 6 - 17 november.