Charmigt om skurkar i Rosengård

I en tid då Malmö utanför Malmö mest verkar vara känt för skottlossningar kommer Per Nilsson med en bok om skurkar i Rosengård. De har väskor proppade med sedlar och det blir den unge Pers uppgift att räkna och tvätta dem.

Bröderna Tjej. Så heter brottslingarna, tillika Pers vänner och de som tar honom in i vuxenlivet. Ja, till vuxenvärlden i första hand, och bara perifert in i brottets.

Bröderna Tjej är en finurlig och underhållande titel, så som texten i sin helhet. Titeln är skev, så också romanen, i positiv bemärkelse.

Ingenting är svartvitt. Ingenstans sägs det att det här med att springa ärenden åt ungrarna Laszlo och Istvan Tjej och för det få betalt i stora mängder skrynkliga sedlar är en dålig idé, annat än genom skottlossningar som hotar att avsluta den unga jagberättarens liv.

I stället verkar det vara kul och spännande. Och det blir tydligt att Per genom brotten får ett förtroende inga andra vuxna ger. Bröderna Tjej litar på honom.

Romanen lär oss inte hur dagens ungdom dras in i brottslighet. Men den visar på redskap som alltid använts för att knyta yngre till sig. Inte så mycket hot som löften, om pengar, spänning, och framför allt om att bli någon genom det man gör. Få ett sammanhang. Per kan räkna och bokföra, han har en talang som bröderna Tjej inte klarar sig utan.

Per Nilsson använder tidsförskjutningen, från vår tid till händelsernas 1960-tal, på ett effektivt sätt genom att göra jämförelser mellan nu och då. Inte för att undervisa utan för att övertyga om att det är sant att Per stötte på bröderna Tjej på extraknäckets postrunda, skrattande åt namnskylten ”1 tjej.” Nej, det syftar på Istvan Tjej får han snabbt lära sig av de som bor bakom dörren. Per kan spela Bartók, räkna, samt är i rätt ålder för att underhålla ligachefens dotter.

I detta möte går också Per från pojke till vuxen i den klassiska betydelsen, men scenen i Köpenhamn, på Tivoli och hotell, blir inte en schablon eftersom tjejen han möter är cp-skadad, sitter i rullstol, är snygg och rapp i käften. Själva akten lämnas utanför. ”Jag tänker inte berätta om när vi gjorde det” skriver Nilsson, kliver ur skeendet och kommenterar.

Han bygger vidare på stilen från den föregående ”Vill inte, vill”, vari Per Nilsson berättar om hur författaren Per vid ett skolbesök kommer i kontakt med en elev som delger honom sin historia.

Här är det i stället Per Nilsson som hittar fram till den unga Per, och använder förr-i-tiden-skildringen på ett sätt som liknar Ulf Starks sätt att skapa underhållande berättelser genom att återvända till ungdomen och en tid som genom avståndet fått mjuka konturer och inte framstår som lika allvarlig.

En tid då ligorna inte var lika farliga som i dag, en tid då en skurk kunde ses som charmig. Charmig är också den här boken.

