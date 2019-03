Slack, som står för Searchable logs of all communication and knowledge, är ett chattverktyg som används för att sköta intern kommunikation på många arbetsplatser. Det är skapat för att dela in samtal i grupper och trådar. Länge har verktyget pekats ut som ett verktyg som används av politiska hatgrupper för att organisera sig, men Slack har i regel nekat till detta.

Att man nu raderat ett knappt trettiotal konton ses som ett erkännande i skuldfrågan, skriver The Verge. Hur man kommit över informationen, eller vilka uppgifter som ledde till avstängningen, har ännu inte klargjorts.

I ett pressmeddelande skriver Slack att ”bruket av Slack för att uppmana eller uppvigla till hat eller våld mot grupper eller individer på grund av vilka de är, går emot våra värderingar.”

Slacks konkurrent Discord raderade så sent som 2017 flera nynazistiska konton.