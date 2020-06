Chefen för New York Times ledarsida avgick efter publicering

Chefen för New York Times ledarsida, James Bennet, avgick på söndagen sedan han godkänt en publicering som väckt starka reaktioner från såväl läsare som medarbetare på tidningen.

Artikeln som fick Benett att avgå hade rubriken ”Send in the troops”, Skicka in militären, och uppmanade till att sätta in militär mot demonstranter.