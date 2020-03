Chris Kläfford är fryntlig, sympatisk och mellanmjölkig

Musik Chris Kläfford Scen: Cirkus Visa mer

Talangjaktsvärlden är allt bra märklig. Ett slags popkulturell filterbubbla där after ski-underhållning upphöjs till om inte konst så i alla fall popmusik man av oklar anledning förväntas ta på allvar och där den enda måttstocken som finns är den interna jämförelsen. ”Wow, ’Idol’-Liams version av ’Hallelujah’ är verkligen två snäpp innerligare än ’Talang’-Kevins från 2016. Jag ger den fyra starka glycerin-tårar av fem.”

Tydligast blir konstigheten när de drillade artisterna på darriga kalvben släpps ut i den verkliga världen, där ens förmåga att sjunga inte ens den tvåtusende bästa versionen av ”I heard it through the grapewine” inte värdesätts riktigt på samma sätt som i det slutna tv-sända lördagsunderhållnings-sammanhanget.

Chris Kläfford, ”Idol”-vinnare 2017 och semifinalist i ”America’s got talent”, ska egentligen inte behöva straffas för att han är del av ett vansinnigt system. Man ska så klart, som det heter, hata spelet, inte spelaren.

Kläffords fryntliga framtoning, ödmjukt genomsympatiska mellansnack pepprat med tilltalande självironiska skämt och urstarka, genomträngande röst talar onekligen för honom också. Han är lätt att gilla helt enkelt, vilket så klart är en av förklaringarna till att han har funkat så bra i den här lilla subkulturen där allt ska vara så mysigt (för att använda ett av Kläffords egna favoritord) som möjligt.

Men någonstans mellan de egenskrivna ”Lugna favoriter”-balladerna, den, eh, riviga versionen av The Beatles ”Get back” och de pliktskyldiga lustmorden på John Lennons ”Imagine” och David Bowies ”Heroes” passeras ändå gränsen för hur mycket mellanmjölkig TV4-rock man klarar av.

