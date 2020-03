Christine and the Queens: ”I dessa tider är jag inte ens säker på vem jag själv är”

Samtidigt som det nationella utegångsförbudet annonserades i Frankrike postade Héloïse Letissier, som är personen bakom artistnamnet Christine and the Queens, ett inlägg på Instagram. ”Så mycket tid för mig själv, det kommer att spåra ur”, skrev hon under en bild på sig själv.

Sedan dess har kreativiteten flödat. Hennes Instagram har fyllts av egenfilmade dansvideor och covers av kända låtar. Varje kväll omkring kl 18 har hon sänt en liveshow direkt från sitt hem i Paris med gäster och, som hon beskrivit det, ”underliga koncept”.

– Det hela började väldigt spontant. Jag spelade in några låtar tillsammans med ett par vänner som råkade vara kvar i studion när utegångsförbudet inleddes. Efteråt slog det mig att detta kunde bli en bra, daglig kreativ output för mig, berättar hon över en knastrig telefonlinje, en kort stund innan klockan hunnit bli sex på torsdagskvällen.

I floden av hemmakonserter som sköljt över internet den senaste tiden har hennes liveshow blivit ett omskrivet och hyllat exempel. Dels för liveframträdandena och de olika gästinhoppen, som när popartisten och vännen Charli XCX nyligen gästade och pratade personligt om livet i karantän. Dels på grund av Letissiers karismatiska personlighet.

– Det känns som att jag har kommit närmare mina fans, vilket är fint. Som artist har min drivkraft alltid varit att försöka vara så ärlig och ofiltrerad som möjligt, säger hon.

Héloïse Letissier skriver och producerar en typ av teatral electropop under sitt alias Christine and the Queens. Drottningarna syftar till de dragartister hon träffade i Paris och senare uppträdde med i början av sin karriär runt 2010. Musiken och hennes utforskande av sexualitet och queera identiteter har lett till jämförelser med artister som David Bowie, Madonna och Kate Bush. Nya alter egon har hon uppfunnit så länge hon kan minnas, berättar hon.

Hur hänger det ihop med din strävan efter att samtidigt vara ofiltrerad?

– För mig är det ingen motsats. Jag har ingen aning om vad det är att vara 'mig själv', därför använder jag mig av alter egon. Jag har vuxit upp med teater och böcker och har alltid haft många karaktärer i huvudet. För mig känns det mer ärligt att, säg, byta kostym fem gånger om dagen än att försöka presentera mig själv som en person, säger Letissier.

Christine and the Queens Foto: Nina Westervelt/WWD/Shutterstock

Hon talar snabbt och intensivt, med charmig fransk brytning. Sällan gör hon intervjuer och hon är fortfarande ett relativt okänt namn i Sverige. I fredagens ”Skavlan”, där hon ska uppträda med sin nya singel, tackade hon exempelvis nej till att bli intervjuad. Programmet, som spelades in för ett par veckor sedan i London, blev en av de sista saker hon hann göra innan utegångsförbudet tvingade henne att sätta allt på paus.

– Det är en läskig tid vi alla går igenom just nu. Jag inser att jag är väldigt lyckligt lottad som kan ta skydd hemma och inte behöver arbeta ute på fältet och riskera mitt liv. I början kände jag mig stressad över att vara produktiv och komma med kloka insikter om coronaviruset, trots att jag, precis som alla andra, mest kände oro. Men nu har jag kunnat landa lite och börjat skriva igen. Jag är i en kreativ bubbla.

De isolerade dagarna påminner mycket om skrivprocessen inför en ny skiva, berättar hon, om än en extrem variant. Dagarna består just nu av hårt och enformigt arbete framför datorn. Förutom att äta tar hon bara en längre paus varje eftermiddag för att dansa. Något som blivit en allt viktigare del av hennes artisteri på senare år.

– Jag älskar det. I dansen arbetar man med vad man har, det vill säga kroppen. Hela idén om att vara vacker för någon annans blick löses upp i dans. Det är väldigt frigörande, vi borde alla sträva efter att nå dit.

Var befinner du dig i musikprocessen just nu?

– Jag har börjat arbeta med mitt tredje album, men mer än så är alldeles för tidigt att säga. I dessa tider är jag inte ens säker på vem jag själv är. Allt är förvirring, skrattar hon.