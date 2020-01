Claes Bang om ”Dracula”: Spännande hur de lyckats vända på myten

Claes Bang

Född 1967 i Danmark. Tog examen från Statens teaterskole i Köpenhamn 1996. Har även medverkat i uppsättningar på Den danska teater, House teater och Århus teater.

Claes Bang har också en parallell musikkarriär med bandet This is not America och har släppt en låt tillsammans med den svenska galleristen Marina Schiptjenko (som spelade hans chef i ”The square”).

Rollen som Christian i ”The square” gav honom pris för bästa skådespelare på den europeiska filmgalan, EFA-awards.

Miniserien ”Dracula” (tre avsnitt) har premiär den 4 januari på Netflix.

Film- och tv-roller i urval:

”TAXA” (1997–1999), ”En såpa” (2006), ”Anna Pihl” (2006–2008)

”Blå mænd” (2008), ”Bron” (2013), ”Unga Sophie Bell” (2014), ”Sibel & Max” (2015-2016), ”The square” (2017), The girl in the spider's web” (2018), ”The affair” (2019), ”The burnt orange heresy” (2019)