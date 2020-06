Claes Britton: Stockholm kan bli nästan helt bilfritt – men då krävs politisk vilja

Världen över finns exempel på hur närmast underverk inträffar då stadskärnor befrias från bilismens ”tvångströja”. Bilismens ytor — omkring en fjärdedel av städers arealer — kan istället användas som flanörstråk och cykelbanor, miniparker, rekreationsområden, uteserveringar, marknader, konstgallerier och olika slags mötesplatser. Framkomligheten för nyttotrafik förbättras dramatiskt.

En av fördomarna i denna debatt är att det skulle ligga en motsättning mellan minskad biltrafik och ekonomisk utveckling. Motsatsen råder som regel. Studier visar att näringsidkare på gator som befrias från biltrafik ökar sin omsättning med från tjugo ändå upp till sjuttio procent.

Med Victor Hugos bevingade ord: inga arméer kan stoppa en idé vars tid har kommit. Våra stadskärnor skapades före bilen och de kommer att befrias från bilismens bojor. För en värld vars folkmängd mer än fördubblats under min livstid är detta av avgörande betydelse. Sjuttio procent av världens befolkning lever i städer. Det är i städerna som nya livsstilar formas.

Att påstå att Stockholm går baklänges in i denna utveckling vore orättvist. Mycket har gjorts, bland annat satsningar på kollektivtrafik (efter trettio år av stillestånd). Ändå är det som att vi står och stampar när vi, med vår tradition av progressivitet, borde ligga i frontlinjen. Kommunfullmäktige har fastslagit att Stockholm skall vara ”världsledande” i uppfyllandet av Parisavtalets mål. Sådana utfästelser förpliktigar. Annars blir det, för att citera Greta Thunberg, ”bara tomma ord”.

Stockholm har förutsättningar att skapa en mer eller mindre helt bilfri stadskärna, med vår till följd av äldre tiders satsningar väl utbyggda tunnelbana och vår höga andel kollektivt resande. Vi har ett förträffligt verktyg i våra trängselavgifter. En arsenal av välbeprövade åtgärder bara väntar på att implementeras.

Oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (s) vidhåller att de åtta körfälten på ”Guldbron” behövs för att ”säkra” att inga störningar till harm för tillväxt riskeras. Han tillstår dock att omställningen till hållbara transporter kunde ha gått snabbare.

”Trafiken är tveklöst det område där det finns mer att göra”, säger Valeskog. ”Men det beror på att vi ligger så långt fram på andra områden, som att vi har gjort oss helt fria från kolkraft.”

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är ”stolt men inte nöjd” när vi ses på hans kontor i ett vackert hörnrum i Stadshuset.

”Visst är jag otålig och skulle vilja gå snabbare fram. Men vi har gjort väldigt mycket”, säger Helldén, och räknar upp exempel på genomförda och planerade åtgärder. Omvandling av flera av Stockholms gator, torg och andra platser står på tur, men får vänta i det pussel med framkomligheten som läggs under ombyggnaden av City, Slussen och andra byggprojekt.

Daniel Helldén har besökt städer som Köpenhamn, Amsterdam och Oslo och är imponerad av dessas arbete. Han säger att Köpenhamn och Amsterdam ligger decennier före med infrastruktur för cykling, ”men vi var å andra sidan långt för dem med tunnelbana”. Helldén vill inte tillstå att den publicitet som våra grannstäder till skillnad från Stockholm har fått för sitt arbete med omställning skulle vara bevis för att vi ligger efter. ”Det handlar nog mer om att vi inte har haft intresse av att profilera oss på samma sätt som dem.”

Enligt Helldén har Stockholm under det senaste året uppnått ett trendbrott med en liten minskning av trafiken i hela regionen. Riktningen är tydlig, liksom målet. ”Om femton år kommer det att se helt annorlunda ut”, försäkrar Daniel Helldén. ”Jag brukar inte tala om bilfrihet, det tror jag är svårt att uppnå om det inte kommer nya uppfinningar. Däremot kommer vi med säkerhet att ha det vi kallar en bilsnål stad med helt andra förutsättningar för cyklister och gående.”

De trafikforskare jag har talat med motsäger Helldéns positiva lägesanalys.

”Stockholm har en självbild av vi är klimatsmarta men vi ligger långt efter, vilket är sorgligt”, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare vid KTH. ”Det är inte bara en klimatfråga utan handlar främst om livskvalitet. Hela Stockholms gatunät är fortfarande belamrat av bilar och parkering. Det finns en massa subventioner av biltrafik — reseavdrag, förmånsbilar, skatteavdrag. Parkering är långt ifrån marknadsmässigt prissatt. Byggandet av p-platser läggs på alla bostäder och gör det dyrare även för dem som inte har bil. Kostnader för biltrafiken betalas av alla skattebetalare. Systemet bygger fortfarande på en femtiotalsfilosofi om allas rätt till bil.”

”I Sverige lever vi också kvar i en lite pinsam amerikaniserad bild av bilen som statussymbol”, fortsätter Alexander Ståhle. ”I exempelvis Sydostasien har man kommit bort från det där.”

Mia Hesselgren, designforskare vid KTH inriktad på hållbar mobilitet, efterlyser en vision från Stockholms stads sida av det slag som har utvecklats i andra städer, där reducering av biltrafik är en grundförutsättning i progressiv stadsplanering.

”Det skulle behövas en tydligare avsikt, där man samlar många åtgärder samtidigt i stället för en i taget och även förpackar det tydligt så att alla kan känna delaktighet”, säger Hesselgren.

Erik Jenelius, professor i Trafikforskning vid KTH, talar om ”gamla hjulspår” som en begränsande faktor i utvecklingen.

”När man räknar på samhällsnyttan i olika infrastruktursatsningar väger man fortfarande inte in klimatmål fullt ut”, säger Jenelius. ”Där finns en eftersläpning.”

Roland Elander vid utvecklingsbolaget Sustainable Innovations beskriver en ”flaskhals” i omställningen:

”Det finns massor av idéer och innovationer. Det som saknas är dådkraft från politiker och företag. Många av projekten kräver uppskalning. Ta bilpooler som exempel. Där räcker det inte med en bil i ett bostadsområde. Då används den inte eftersom folk inte litar på att den finns där. Man måste upp i volym för riktig omställning. Vi har ett sådant projekt nu, Älskade stad, där vi jobbar med staden och företagen Bring och Ragn-Sells för att ersätta sopbilar med eltruckar och spara buller, utsläpp, kostnader och utrymme. Vi börjar se tydliga positiva resultat. Myndigheterna har effektiva styrmedel i offentliga upphandlingar.”

En målbild finns i världens största stad Tokyo. I Stockholm sker fyrtioen procent av innerstadens persontransporter med bil. I Tokyo är siffran tolv procent. Megametropolen med fyrtio miljoner invånare har uppnått omställningen med få förbud. En rad åtgärder har varit viktiga, men huvudverktyget är en tunnelbana som används av alla, utan gamla föreställningar om status. Tokyo är en ”bilsnål” stad, där nyttotrafiken tar sig fram snabbt i det urbana landskapet. Grundregeln lyder: är det någon som tjänar på mindre biltrafik så är det den som verkligen är beroende av bil.

Expertisen är enig om att vi i Sverige, i jämförelse med våra nordiska grannländer, har en maktfaktor att räkna med som bromsar omställningen till mer hållbara transporter: vår bilindustri. Industrin har investerat enormt i lobbying för utbyggnad av vägar och anpassningar av lagar och skattesystem. Fenomenet aktualiserades nyligen i och med avslöjandet att Scania har sponsrat ett politiskt förslag om satsningar på elvägar, trots att järnväg är det suveränt mest effektiva transportmedlet för godstrafik. Bilindustrins lobby är en förklaring till att en miljömässigt förkastlig tung SUV i lyxklassen är omkring hälften så dyr att äga i Sverige som i Danmark.

Nog är det uppenbart för alla — även för de ansvariga politiker och tjänstemän som inte vill säga det rent ut — att bron är frukten av ett tänkande som har kasserats av historien.

Jag ser en parallell mellan Stockholms utveckling och vår svenska bilindustri. Under det tidiga nittonhundratalet var Stockholms stadsplanering världsledande. Detsamma gällde vår bilindustri som ledde den globala utvecklingen av trafiksäkerhet och andra innovationer. Efter traumat med Cityregleringen har Stockholms stadsplanering mer än halvseklet senare inte hämtat sig.

Volvo och Saab missade tåget med miljövänliga bilar. Saab finns inte längre. Volvo är kinesiskt och bygger sin framgång på några av marknadens tyngsta SUV:ar, gynnade av kontroversiella skatterabatter. Vad hade Volvo och Saab varit i dag om man hade följt sin innovativa tradition och varit först med att satsa på miljö- och elbilar? Världens två mest framgångsrika bilföretag?

Tillbaka till ”Guldbron”. Nog är det uppenbart för alla — även för de ansvariga politiker och tjänstemän som inte vill säga det rent ut — att bron är frukten av ett tänkande som har kasserats av historien. Internationellt är den redan före sin öppning generande.

Slussen har förlorat sin relevans som knutpunkt för biltrafik. Sedan Skeppsbron i höstas stängdes av har ingen ökad trängsel någon annanstans noterats. För närvarande trafikeras Slussen av omkring 15.000 fordon per dygn. Att åter öppna för en kapacitet på 30.000 fordon per dygn verkar inte direkt modernt. De ansvariga som jag tar upp frågan med blir förlägna. Målsättningen för trafiken har också minskats till 20.000 fordon per dygn.

I 2019 års kommunbudget utgick direktiv om en översyn av Skeppsbron som kommer leda till att biltrafiken inskränks och parkeringsplatser försvinner. Inom kort kommer Skeppsbron förhoppningsvis att bli det paradstråk för gående, cyklister och båttrafik som Stockholms sjöfront framför andra måste vara. Alla experter jag talar med är ense om att Gamla stan som genomfartsled är galenskap. Daniel Helldén och Jan Valeskog säger båda att frågan om privat biltrafik på Gamla stans kajer kommer att ”omvärderas”. Med sin kapacitet på 200 000 fordon per dygn är ”Guldbron” därmed groteskt obsolet. Vart ska biltrafiken över bron ta vägen?

En lärdom av coronaepidemin är att en stor del av alla resor är onödiga. Många verksamheter sköts mer effektivt via digital kommunikation. Plötsligt har människor tid för sådant som två timmars daglig rekreation i naturen. Här finns enorma besparingsmöjligheter i bland annat minskade lokal- och resekostnader och ökad tidseffektivitet. Som en följd av minskat resande har lokala verksamheter levt upp. Pandemin har visat att nya beteenden med ett alexanderhugg kan lösa problem som nyss ansågs oöverstigliga.

De experter jag har talat med är överens om att hela Slussen och Gamla stan med lätthet kunde ha gjorts till en bilfri miljö. Som Andreas Schönström, kommunalråd (S) i Malmö, uttrycker det: ”Som malmöit bär det emot att säga, men Stockholm är en av världens vackraste städer. Ytan är så begränsad, så dyrbar. Det är slöseri att man har betraktat det här som en trafiklösning i stället för en plats där människorna kan få njuta av naturen. I hur många italienska städer får du köra in i stadskärnan till exempel?”

Ja, tänk om våra beslutsfattare hade vågat tänka nytt nu när alla dessa miljarder skulle investeras. Många framhåller att antalet körfält minskar från tolv över gamla Slussens två broar till åtta över den nya enda bron. Själv har jag aldrig förstått varför gamla Slussen är en referens. Den trafiklösningen från bilismens barndom på trettiotalet anlades för all norr- och södergående trafik till och från Stockholm. På sextiotalet trafikerades Slussen av 90.000 fordon per dygn. Hela det behovet är överspelat nu när bättre färdvägar finns att tillgå.

Returrätt för ”Guldbron” saknas. Då återstår att göra det bästa av situationen. Faktum är att en brasklapp sköts in i sista stund redan i den stadsplan för Slussen som fastslogs 2011, på begäran av det starka motståndet: ”Beroende på hur trafiksituationen utvecklas under Slussens livslängd kan ett stort antal tänkbara omdisponeringar ske, med exempelvis fler körfält för kollektivtrafik, färre antal körfält totalt och mer plats för gångtrafikanter och cyklister, eller till och med planteringar och grönytor. I dagsläget reserveras ett körfält i vardera riktningen för kollektivtrafik.”

Ett av ”Guldbrons” åtta bilkörfält kommer redan när bron öppnar i oktober att bli cykelfil. Det är en tillfällig lösning men Daniel Helldén säger att ”vi får se” om körfältet senare kommer att ”återlämnas” till biltrafiken. På Katarinavägen, med dess magnifika vyer, kommer efter omtänkande endast bussar att tillåtas, åtminstone fram till 2023, när den nya bussterminalen beräknas öppna. Knappt något behov av fortsatt biltrafik över Slussen kvarstår.

En oskyddad motorvägsramp kan aldrig fungera väl som flanör- eller cykelstråk — särskilt inte i en vindpipa som Slussen, där vädret under kanske tre fjärdedelar av årets dagar gör det plågsamt att passera. För att göra denna så länge omstridda huvudartär i Stockholms stadsväv till en plats för människor istället för bilar kommer med säkerhet ”planteringar och grönytor” och andra kreativa åtgärder att krävas. Varför man spränger in en bussterminal i Katarinaberget, i denna trånga, fantastiska skärgårdstopografi, kan jag inte för mitt liv begripa nu när vi får tunnelbana till Sickla, men à la bonne heure, som fransmannen säger. Som jag skrev i min artikel 23 mars: det får bli något slags ”High Line-lösning” av det hela.

Däremot finns tid att tänka om när det gäller andra delar av ”Nya Slussen”. Ett kontorskomplex framför KF-huset verkar nästan lika otidsenligt som en motorväg in i Gamla stan. Den planerade exploateringen har också bantats med de nya planerna för Nobel Center vid Slussen — en perfekt placering i mitt tycke.

Jag har hoppats att nya Slussen, med alla sina märkligheter, trots allt blir en bättre miljö än den gamla. De nya skisser av Mälarterrassen som för ett par veckor sedan presenterades av arkitektbyrån Foster + Partners chockerar emellertid. Denna skandal verkar utan slut. Nu måste den bittra läxa vi lär oss bidra till en renässans inom stadsplanering, arkitektur och kreativt urbant tänkande.

