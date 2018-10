Claire Foy om Lisbeth Salander: ”Jag älskade att känna mig stark”

Claire Foy har ändrat ton och tilltal förut. I den stora genombrottsrollen som drottning Elizabeth II i ”The queen” fick hon bemästra den stela överläppen, och i Damien Chazelles (”La la land”) bioaktuella ”First man” spelar hon den stoiska amerikanska astronauthustrun Janet Armstrong. En roll hon själv beskriver som ”en absolut dröm”.

– Jag känner mig så hedrad över att ha fått göra den. Jag hade varit beredd att banka ner Damien Chazelles dörr, säger Claire Foy om rollen som redan gjort henne till förhandsfavorit inför galasäsongen.

Den 34-åriga skådespelaren från Stockport utanför Manchester sitter uppkrupen i skräddarställning i hotellrummet på Grand Hôtel i Stockholm. Hon är här för att prata om höstens andra stora roll, den som Lisbeth Salander i filmatiseringen av David Lagercrantz Millennium-uppföljare ”Det som inte dödar”. Regissören Fede Alvarez (”Don’t breathe”) lär ha fallit för hennes förmåga att bära en hel scen med sin blick i ”The queen”.

Men om den karriäravgörande rollen som Elizabeth II mest bestod i att sitta ned genom två Netflixsäsonger och flera regeringskriser krävde hackerdrottningen hon ärvde ett betydligt mer fysiskt skådespeleri.

Spänningarna har skruvats upp ytterligare i den nya filmen, där Lisbeth Salander (och i mindre utsträckning Mikael Blomkvist) tvingas slå ifrån sig såväl internationella kriminella nätverk som korrupta tjänstemän och utländska spioner.

Claire Foy befann sig mitt i inspelningen av ”First man” i Atlanta när hon fick anlita en tränare med instruktionen: ”hjääälp mig”. Det skiljde bara två veckor över jul mellan filminspelningarna. Den korta sextiotalspagen byttes mot en ännu kortare pottfrilla med undercut.

– Jag älskade att se min kropp förändras, jag älskade att känna mig stark och jag älskade hur det fick mig att må, för jag hade egentligen aldrig tränat förut, säger Claire Foy.

En annan hade kanske avskräckts av förväntningarna som omgärdade rollen som tidigare axlats av Noomi Rapace och Rooney Mara. Men teaterskolade Claire Foy såg chansen att lära sig något nytt. Dessutom, påminner hon, går det inte att ”tillfredsställa alla hela tiden”.

– Med den här rollen handlade det väldigt mycket om action, om att kasta sig in. De fysiska förberedelserna var lika viktiga som att prata om scenerna. Och många scener gick inte att lista ut förrän vi befann oss där den dagen. Den fysiska intensiteten drev scenen framåt. Du är nedkyld, du är andfådd, du är utmattad och har blivit mörbultad – alla de sakerna påverkar vad som händer och du kan verkligen inte överanalysera det, säger hon, och tillägger:

– Det var en massiv lärdom i att ta ett beslut, hålla fast vid det och bara fortsätta.

Claire Foy. Foto: Fredrik Persson/TT

Claire Foy gör sin ”Lisbeth” uthållig snarare än urstark. En av filmens mest intensiva actionsekvenser äger rum i ett litet badrum och är en ren uppvisning i att ta stryk.

Inte fullt lika fysiskt krävande är Sverrir Gudnasons journalistroll. För honom var det viktigare att göra sin Mikael Blomkvist mänsklig.

– Jag satsade på att få honom att kännas som en vanlig person i förhållande till Lisbeth som är så ovanlig. De har många likheter, och föder varandra som sanningssökare med rättvisepatos. Men de är väldigt olika, säger Sverrir Gudnason.

Också han tar förväntningarna på gestaltningen med ro. Liksom sin motspelare är han van vid att spela roller baserade på förlagor. Förutom ”Borg” kan han här räkna in ”Gentlemen” och ”Den allvarsamma leken”.

– Så det verkar vara mitt öde att ha folks förutfattade tankar innan man gör en roll om hur det ska vara, säger han roat.

Mer otypiskt för Sverrir Gudnason var att arbeta i ”en så stor apparat” som den internationella filminspelningen i Berlin och Stockholm utgjorde. Men han kanske får vänja sig. Nästa år har han en roll i Viggo Mortensens regidebut ”Falling”.

Att spela på engelska var däremot inget större bekymmer i ”The girl in the spider's web” eftersom alla i den europeiska rollbesättningen talar med en vagt skandinavisk brytning – inklusive Claire Foy. Hon ställde det som ett krav.

– För mig handlade det om att hitta en balans i den mixen, snarare än att vara helt trogen det svenska uttalet. Det är oerhört glädjefyllt, charmigt, vänligt och öppet. Vilket inte nödvändigtvis passar med karaktären. Så jag fick anpassa det lite, säger hon. ”The girl in the spider's web” Stieg Larssons Millennium-trilogi har tidigare filmatiserats på svenska med Noomi Rapace och Mikael Nyqvist i huvudrollerna. Den nya filmen lanseras som en fortsättning på regissören David Finchers engelska filmatisering ”The girl with the dragon tattoo” från 2011, men bygger på David Lagercrantz uppföljare ”Det som inte dödar”. Varken regissören eller skådespelarna Rooney Mara och Daniel Craig återvänder. Huvudrollerna görs i stället av Claire Foy och Sverrir Gudnason. I biroller syns Mikael Persbrandt, Sylvia Hoeks, Claes Bang (”The square”), Stephen Merchant och Lakeith Stanfield (”Get out”). För regin står uruguayanske Fede Alvarez. Filmen har svensk biopremiär på fredag den 26 oktober.

