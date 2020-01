Clive Hamilton: Bränderna i Australien är vår framtids gravbål

Bränderna som härjar i Australien är galna. Brandsoldater med decenniers erfarenhet säger att de aldrig upplevt något liknande. Så intensiva är dessa bränder att de skapar sina egna vädersystem. Det gör det nästan omöjligt att förutse hur de kommer att bete sig. En ”brandgenererad tornado” skapade en het malström som lyfte en tio ton tung brandbil och fick den att slå runt. En av brandsoldaterna dödades.

Bränderna har blivit en best som löper amok runt om i landet. När eldstormarna sveper fram över landskapet kan de som stannar kvar för att försöka rädda sina hem berätta om höga murar av eld och regn av glödande kol. Himlen brann och fick allt att stå i lågor, sa någon. Träden brinner inte upp, de exploderar. När elden närmar sig låter den som ett godståg, dess vrål blandas med skriken från djur. Efteråt liknar landskapet en krigszon.

Australier som tar till sig de allt mer akuta varningarna från världens klimatforskare genomlever denna katastrof med en särskild fasa. Detta är vad vi har fruktat skulle hända, men vi trodde att det skulle dröja ytterligare två eller tre decennier innan det kändes som om apokalypsen var här. Framtiden har anlänt tidigare än planerat och tanken på vad de kommande åren kan föra med sig får oss att bäva.

Det finns ingen tillfredsställelse i att ha fått rätt. Det som sker är för fruktansvärt för det. Ändå är det för många av oss omöjligt att hålla tillbaka ett begynnande raseri riktat mot de politiska ledare och lobbyister för kol som bara har låtsats ta vetenskapens varningar på allvar eller har avfärdat dem som fantasier.

I åratal har vi fått veta att bland de rika nationerna är det Australien som är mest sårbart för effekterna av ett varmare klimat. Ändå domineras den australiska regeringen av klimatförnekare som inte vill erkänna att infernon drabbar oss oftare och mer furiöst på grund av den globala uppvärmningen. Den nuvarande regeringen, ledd av den konservative premiärministern Scott Morrison, har stått i vägen för radikalare minskningar av de globala koldioxidutsläppen, nu senast i december vid klimatmötet i Madrid, och uppmuntrar aktivt den indiska koncernen Adanis etablering av en gigantisk kolgruva i Queensland.

Det står nu klart att förnekarna hellre ser hela landet förstöras än medger att de har haft fel

Tidigare trodde jag att det enda som skulle kunna bryta ner de psykologiska murarna av förnekelse vore katastrofer som uppenbart orsakats av klimatförändringarna. Jag misstog mig. Det står nu klart att förnekarna hellre ser hela landet förstöras än medger att de har haft fel. Deras hus skulle kunna brinna ner, deras familjer bli till aska, och ändå skulle de kunna hitta sätt att avfärda de vetenskapliga bevisen.

Utblick över katastrofen. Ett hem hotas av bränderna i australiska Green Wattle.

Klimatförnekandets inflytande i de politiska partierna till höger har möjliggjorts av de Rupert Murdoch-ägda mediernas långvariga kampanj för att undergräva allmänhetens förtroende för klimatvetenskapen. Dessa mediers uppförande under brandkrisen har varit skamligt. De har förringat allvaret i det som sker och har understött varje hypotes som sår tvivel om sambandet mellan klimatförändringar och bränderna. Det har inkluderat påståenden om att miljöaktivister förhindrar riskminimerande skyddsavbränning (aktivisterna är inte motståndare till sådana åtgärder och har hur som helst inte makt att stoppa dem).

Murdoch-medierna har levererat bränsle till en konspirationsteori som favoriserats i extrema högerkretsar (alt right): att det skulle handla om en våg av anlagda bränder. I en nyhetsartikel hävdade Murdoch-gruppens ”seriösa” rikstäckande dagstidning The Australian att polisen vidtagit åtgärder mot nästan 200 mordbrännare. Dessa ”mordbrännare” är i huvudsak personer som bötfällts för att ha grillat där det rått totalt eldningsförbud, kastat cigarettfimpar eller bränt av fyrverkerier.

Ändå dröjde det inte länge innan hashtaggen #arsonemergency trendade på Twitter, (med storyn retweetad av Donald Trump Jr), också sedan en nätexpert visat att trenden delvis skapats av robotkonton, så kallade botar. Vi vet inte vem som programmerade dessa botar, men finns det en konspiration är det här vi kan hitta den.

I december, samtidigt som bränderna rasade, nådde The Australian en ny journalistisk bottennivå med en historia, förmedlad av en ”expert” (i själva verket en välkänd klimatförnekare), som gjorde gällande att den nationella väderlekstjänsten, The Bureau of Meteorology, har förfalskat statistik för att ”kyla ner det förflutna” och på det sättet få det att framstå som om Australien blir varmare. Denna galenskap sprids via Murdochs plattformar och ger näring åt konspirationsteoretiker. Nu kräver ett antal regeringsmedlemmar att väderlekstjänsten ska utredas.

Vi kan åtminstone förvänta oss ett utbrott av vämjelse inför de politiska ledare som så fullständigt svikit oss

Det är svårt att veta vilka uttryck traumat kommer att ta sig när bränderna till sist har förbrukat sin energi och nationen börjar hitta sig själv igen. Tacksamhet kommer att möta de brandsoldater som kämpat till utmattningens rand. Det kommer att finnas hjälp för de traumatiserade och en fast beslutsamhet att bygga upp sönderslaga liv. Historier om stoicism kommer att cirkulera. Framför ruinerna av sitt hus fick en man frågan vad han skulle göra nu. Hans svar: ”Gilla läget och gå vidare.”

Det är också svårt att gissa vilka politiska konsekvenser bränderna får. Men vi kan åtminstone förvänta oss ett utbrott av vämjelse inför de politiska ledare som så fullständigt svikit oss och ett uppsving för en aktivism med krav på förändring. Förra året präglades av en mäktig våg av klimatprotester, mest inspirerande av dem skolstrejken för klimatet. Över 300.000 australier deltog i gatudemonstrationerna i september, 150.000 av dem i Melbourne, kanske den största demonstrationen i stadens historia.

Under det australiska sommarlovet har skolungdomarna nu dagligen hemsökts av bilder av apokalyptiska scener, en förfärande glimt av den framtid som väntar dem. De kommer sannolikt att protestera på gatorna på nytt. Nu i ännu större skaror, nu ännu argare, ännu räddare. Och deras föräldrar tar intryck.

Foto: Dan Himbrechts/AAP via AP

Till denna mix kan adderas en ny mäktig kraft i den nationella debatten om klimatförändringar: Brandsoldaterna. Tidigt 2019 gick 23 tidigare brandchefer samman i en koalition och försökte få möta premiärministern för att varna honom för den nära förestående katastrofen och det nödvändiga i att förbereda sig för den. Det är den globala uppvärmningen, sa de, extremvädret har nu blivit betydligt mer extremt. Men deras propå ignorerades. Nu har regeringen avvisat deras begäran om ett toppmöte om bushbränderna och krisen. De har beslutat att i stället samlas till ett eget möte i slutet av mars.

Brandsoldater, ”firies”, är föremål för vördnad i Australien och den beundran människor känner för dem har nått nya höjder under de senaste månaderna när de har kämpat, och ibland dött, för att skydda oss andra. De före detta brandchefernas nyväckta aktivism har skapat ett akut politiskt problem för regeringen. The Australian har försökt måla ut dem som miljöaktivister, men allmänheten lyssnar till dem och deras budskap är kraftfullt.

Under floden av känslor, bortom det politiska larmet, på ett djupare plan, kommer snart något annat att ta sin början: Vi kommer att sörja. Vi kommer att sörja dem som dött, de samhällen som förstörts, de magnifika skogar som nu är förkolnade och tysta, de oräkneliga fåglar och djur som bränts till aska eller svultit ihjäl därför att deras habitat försvunnit.

Vi kommer att sörja något som är svårare att definiera: att framtiden dött

Och vi kommer att sörja något som är svårare att definiera: att framtiden dött. Dessa bränder, liksom andra klimatutlösta katastrofer på skilda platser på jorden, tvingar oss att radikalt förändra vårt sätt att tänka om världen. Vi måste på något sätt börja föreställa oss en annan framtid på en varmare jord, en framtid präglad av tilltagande ovänlighet mot mänsklig civilisation.

Som inga andra naturkatastrofer under de senaste decennierna har bushbränderna fångat världens uppmärksamhet. Förhäxade har människor på alla kontinenter dag efter dag följt hur ett land förhärjats av förfärande infernon.

Experterna har i åratal varnat oss för den kommande katastrofen. Gensvaret var svagt. Men bara den mest trögtänkte kan undgå att ta intryck av det budskap bränderna förmedlar inte bara till australier utan till oss alla: ”Detta är vad som händer när människor i massiv skala gräver upp och bränner fossila bränslen, och på så sätt fjättrar mer värme vid planeten.”

På senare år har forskare inom naturvetenskapliga discipliner som geologi och klimatologi (”earth sciences”) berättat för oss att de milda och stabila förhållanden som gjorde tillblivelsen av den moderna världen möjlig nu förpassats till det förflutna. Människans påverkan på jordens funktionssätt har varit så omfattande att vi har gått in i en ny geologisk epok som fått namnet antropocen.

Människan har blivit en naturkraft som konkurrerar med andra naturkrafter om att avgöra planetens geologiska utveckling

Vi har fått klimatsystemet att tippa över till ett nytt läge. Tillskott av koldioxid i atmosfären förändrar oceanernas kemi, sänker deras ph-värden och gör dem surare. Värmeökningen under några få decennier smälter ismassor som det tog jordens tusentals år att bygga upp. Kort sagt, med sin glupska konsumtion som gjorts möjlig av teknologi har människan blivit en naturkraft som konkurrerar med andra naturkrafter om att avgöra planetens geologiska utveckling.

Det är odiskutabelt den mest djupverkande händelsen i mänsklighetens och jordens historia. Ända sedan jorden kom till för 4,5 miljarder år sedan har dess förvandlingar genom olika stadier drivits fram av blinda naturkrafter. Nu har en medveten varelse utmanat dessa blinda krafter, med full kunskap om konsekvenserna. Det finns ingen väg tillbaka. Det är den svåraste sanningen av alla att acceptera. Den tidigare geologiska perioden, holocen, ligger bakom oss.

Och fundera nu över följande häpnadsväckande faktum: Med hjälp av detaljerad kunskap om de krafter som får jorden att växla från istider till varma perioder och vice versa kan paleoklimatologer beräkna att nästa istid kommer om 50.000 år. Men eftersom vi har pumpat ut så mycket koldioxid, en gas som blir kvar i atmosfären under tusentals år, kommer den globala uppvärmning detta orsakar att tränga undan den kommande istiden.

Om moderna människor är så mäktiga att vi kan förändra de geologiska processer som ligger bakom jordens utveckling som planet, så lär oss de australiska bränderna ändå en läxa: Ja, vi kan påverka jordens funktionssätt, men vi kan aldrig kontrollera det. Naturen kommer alltid att få sista ordet.

Människan har förändrat klimatet, gjort sydöstra Australien varmare och torrare och därmed ökat risken för katastrofala bränder. Men när vi ställs inför deras enorma destruktiva kraft känner vi oss ändå ynkliga och överväldigade. Det är den stora paradox mänskligheten nu står inför: vi är så mäktiga att vi kan ändra den geologiska tidsaxeln, ändå är vi tragiskt sårbara för det våld naturen kan släppa loss över oss, våld vars grymhet snabbt tilltar under antropocen.

Bränderna har fått antropocens skugga att falla över Australien. I Canberra, där jag bor, har skuggan tagit formen av ett tjockt rökmoln som förmörkar solen. Det är rök som blåst hit från eldhaven mer än 100 kilometer österut.

Det är som om gudarna till sist tröttnat på vår hybris och nu utkräver hämnd

Den svårsmälta sanningen är att med bushbränder, orkaner, översvämningar och torka, som överallt intensifieras av klimatförändringar framkallade av människan, får vi skörda vad vi har sått. Det är som om gudarna till sist tröttnat på vår hybris, människans vägran att lyssna till naturens varningar, och nu utkräver hämnd.

Dessa ”gudar” är inte de mänskliga religionernas gudar. Med undantag för några få uråldriga stamreligioner har alla religioner som utövas i dagens värld kommit till under ett tidsspann på några tusen år, det vill säga under de levnadsvillkor som var gällande under den förra geologiska perioden, holocen. Den periodens klimatförhållande var osedvanligt stabila och barmhärtiga. Det är osannolikt att holocens gudar kan överleva på antropocens nya jord.

Och om det var den vetenskapliga rationaliteten, tekniken och marknaden som fick oss att hamna i den här röran och, med den tyska filosofen Martin Heideggers ord, ”bara gudarna kan rädda oss”, vad ska vi då göra när gudarna själva har gjorts överflödiga?

Skribenten Clive Hamilton är författare och professor i etik vid Charles Sturt University i Canberrra. Han har gett ut en rad böcker om klimatfrågan, bland andra "Defiant earth: The fate of humans in the anthropocene", som också finns på svenska med titeln "Den trotsiga jorden" (Daidalos). Texten är skriven exklusivt för Dagens Nyheter.

