Conor Oberst sjunger fortfarande hjärtat ur kroppen

2002 såg jag Bright Eyes på Göta Källare, den före detta dansbandskrogen under Medborgarplatsen. Conor Oberst var 22 år gammal, unisont utsedd till ”den nya Dylan” men söp så hårt under konserten att han till slut ramlade baklänges över trummorna och avslutade konserten i förtid. Jag var nybliven bäbispappa och kände mig äldre än någonsin. På samma gång glad över att indierocken var tillbaka och hade så passionerade frontfigurer men samtidigt alienerad av den postpubertala energin hos Oberst och bandet. Jag tyckte om ”Lifted” som kom ut ungefär samtidigt men fick svårt att lyssna på den eftersom den så uppenbart talade till en annan generation än min egen.

Nu har det gått nästan tjugo år, Conor Oberst har fyllt 40 men ser fortfarande ut som en rufsig tonåring om man kisar. I någon mån har Bright Eyes fortsatt vara varje uppväxande årskulls väg in i vuxenblivandet, som ett slags indiebandens motsvarighet till Salingers ”Räddaren i nöden”. Nya ”Down in the weeds, where the world once was” är bandets första på nio år och sedan Oberst antydde att Bright Eyes nog lagt ned. Sedan dess har han gett ut fyra soloskivor, startat band med Phoebe Bridgers, hunnit gifta sig och skilja sig och förlorat ett syskon.

Jag hade kanske förväntat mig en större förändring, men Bright Eyes är som konserverade i formalin. Obersts röst är ljus och intensiv, arrangemangen är bitvis enorma och inkluderar slap bas från Red Hot Chili Peppers-basisten Flea, stråkorkestrar, säckpipor, gospelkörer och gitarrsolon som låter som om de har spelats in på toppen av en klippa med vinden i håret. Låtarna visar bandets hela bredd, här finns allt från postrock till folkpop i tretakt, ballader och indiedängor. Texterna varvar personliga och universella misslyckanden, politiska och privata känslor av ångest, skuld och skam. Välbekanta teman för den som lyssnat på Bright Eyes sedan starten. Det är genomgående starka och välskrivna texter med fint språkligt flyt och en underskruvad humor som räddar även det mest grandiosa tonläget. Som helhet är den här skivan en lite för mättande anrättning, jag hade önskat att de kunde låtit bli att optimera varje låt. Men ändå. Vilken brinntid Conor Oberst visade sig ha. Tjugo år senare sjunger han fortfarande hjärtat ur kroppen.

Bästa spår: ”Mariana Trench”, ”Forced Convalescence”

