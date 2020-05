Coronakrisen får många att känna ett lyckligare lugn

Så sakteliga har världen börjat öppna upp sig. Samhälle efter samhälle sätts i gång, i land efter land, med kollektivtrafik, kontor och köpcentra; det gamla livet börjar i någon mån bli tillgängligt igen.

Men alla är inte nöjda med utvecklingen. Vissa människor har helt enkelt funnit en tillvaro i coronakrisen som varit mer behaglig än den de brukade leva i. I franska tidningen Le Monde intervjuas personer som knappast längtar tillbaka till det gamla sättet.

En lärarinna säger i artikeln: ”Under isoleringen kände jag mig befriad från alla sociala plikter och tog kontroll över min tid. Det var härligt att ha min man hemma 24 timmar om dygnet, när han under normala tider är frånvarande i tolv, det fanns en glädje i att få läsa om dagarna, att tänka, att göra ingenting, att se om kultfilmer från min barndom med mina barn.”

Även Thomas, en 41-årig grafisk formgivare, berättar i Le Monde att han nådde en existentiell insikt av att vara hemma med sin 18 månader gamla son och se honom ”växa millimeter för millimeter”.

Inte bara i Frankrike har coronakrisens eftersvall skapat oväntade lyckovågor. Även i Tyskland stiger tillfredstalen. Sedan mars 2017 har tidningen Die Zeit ställt sina läsare den dagliga frågan: ”Hur mår du i dag?” Man brukar få in ungefär 10.000 svar om dagen, med en rätt konstant sinnesstämning: i genomsnitt mår 66 procent av de svarande bra, resterande gör det inte. Men efter att tyskarnas liv begränsades av krisen skedde något med deras mående – de trivdes plötsligt bättre med livet. Nästan 75 procent av de svarande valde alternativet ”Otroligt bra”.

Anledningarna som uppges av läsarna är talande för samhällets krav. En kvinna från Hannover är lättad eftersom hon haft dåligt samvete över att inte kunna skicka sin son på en dyr resa på påsklovet: ”Nu kunde han i stället gå skogspromenader eftersom alla andra gjorde det.” En kvinna från Berlin säger sig må bättre eftersom hennes man varit hemma oftare då han inte längre är i väg på sportevenemang fyra gånger i veckan. En man är nöjd eftersom de sju bröllop han blivit inbjuden till har ställts in.

Psykologen Björn Hedensjö vittnar om något liknande.

– En bekant berättade att hon mådde jättebra nu, eftersom hon under pandemin skalat bort massa ytliga bekantskaper och gått all in på sin familj och nära vänner – hon kände att hon fick färre men mer högkvalitativa relationer. Faktum är att jag pratat med många som har gjort liknande.

Han kan själv känna igen sig i att pandemin får betydelse för blicken på de relationer man har.

– Jag har reparerat en relation i mitt liv, för konflikten jag hade kändes oväsentlig i skenet av pandemin. Det var i början, när det rådde mer av en apokalyptisk känsla, och då kände jag att ”det här lilla grollet spelar ingen roll, det som spelar roll är att jag tycker om dig”. Det var en perspektivförskjutning som kan leda till något gott.

Jag har reparerat en relation, för konflikten kändes oväsentlig i skenet av pandemin

Han jämför det med den klassiska övningen ”Om du hade fem år kvar att leva, vad hade du gjort då?” som brukar användas för att ställa saker och ting på sin existentiella spets, och vilka beteenden man vill ändra på.

– Det här har samma effekt. Det kan vara hjälpsamt för att reda ut sina prioriteringar litegrand.

Dessutom, säger han, har han mött många som nu uttrycker en lättnad över att slippa stressen över vad andra gör. Skarven mellan maj och juni är vanligtvis en hektisk tid full av jobbfester, examensplanering, skolavslutningar, fotbollslagsavslutningar – allt det försvinner nu och ger luft i kalendern.

Alla mår så klart inte bättre av livet i karantän. Människor som lever i osunda relationer eller dysfunktionella familjer, till exempel, och det har förekommit varnande rapporter om ökning av psykisk ohälsa och våld i nära relationer.

Men det finns som sagt de som nu upplever en luftficka i tillvaron, en andpaus. Normerna som kännetecknar ett lyckat, modernt liv påverkar oss – normer som innebär att arbeta mycket, vara ständigt aktiv, effektiv och produktiv, ha ett rikt socialt liv. För den som inte är en så självklar A-människa kan samhällspausen vara befriande. Det säger frilansskribenten Lisa Ehlin, som menar att den nya situationen har gjort livet lättare att ta sig an.

– Det finns en implicit framåtriktning i vårt moderna liv som inte passar för alla, och när den farten framåt stannade av blev det lite lättare att andas för oss långsamma, säger hon.

Även i Japan har inbromsningen haft gynnsamma effekter på måendet. Självmordsfrekvensen i landet har sjunkit med 20 procent i april jämfört med samma period i fjol. Anledningen tros vara en minskad stress och press, i och med att samhällets tempo ofrivilligt hejdats, och mer tid till familjen.

Och även om räkningarna fortfarande måste betalas, nog så mycket en grund till oro, så hoppas Ehlin att många nu ser hur djupt prestation och produktivitet har satt sig i våra värderingar av oss själva.

– Att faktiskt se det radikala och positiva i vad man är, utan alla sina prestationer och möten och uppdrag eller vad det nu kan vara. Jag skriver exempelvis bättre än på länge, kanske för att jag inte behöver ha andras framgångar så intensivt nära mig och aktivt uppdaterat. Det är lite tystare, jag behöver inte uppleva att jag brister exakt varje vaken timme.

Jag behöver inte uppleva att jag brister exakt varje vaken timme

De ständiga jämförelserna med andras liv, eller rättare sagt liven de visar upp i sociala medier-flöden, har länge varit orsak till irritation, frustration eller rent av psykisk ohälsa. Antingen mår man dåligt över vad andra gör, eller över det man själv inte gör – fenomenet som kallas fear of missing out, fomo, känslan av att gå miste om livet eftersom man ser andra leva det så intensivt.

Björn Hedensjö säger att de sociala jämförelserna är ett vanligt problem han stöter på hos patienter.

– Det är en match man inte kan vinna. Men nu slipper man bli förbannad på alla perfekta fasader, ingen kan skryta med en resa till Mauritius.

Reseförbudet har också en effekt på vissa personers välmående, främst för de som ändå inte reser.

– Jag har vänner som är väldigt engagerade klimataktivister som i flera år och under stor vånda har avstått från resor. En av dem sa att hon aldrig varit så lycklig i hela sitt liv som nu, att det var en kosmisk rättvisa att alla andra tvingas till livsstilen hon tvingat sig själv till.

När jag pratat med personer i min egen bekantskapskrets om detta väller vittnesmålen in: många känner igen sig själva i att de faktiskt mår lite bättre, eller har bekanta som gör det. En person berättar att hans mamma, som han beskriver som en ofta rätt ensam människa, plötsligt inte känner sig lika övergiven nu när alla andra också lever isolerat.

Bengt Brülde är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och författare till böcker som ”Hur viktigt är det att vara lycklig?” och ”Lyckans och lidandets etik”. Han har i ett specialnummer av tidskriften Sans, ”Tankar från karantänen”, skrivit om hur krisen kan ge oss insikter av olika slag: ”Vi kanske inser att samhället är mer sårbart än vad vi trodde, att våra sociala behov är större än vad vi trodde eller att livet blir torftigt utan resor, idrott och kulturevenemang.”

Han säger att det yttre hotet som krisen innebär kan ha en sammanbindande effekt på samhället och människor. Ett större sammanhang som uppenbaras.

– Snarare än att uppleva sig splittrade känner man sig förenade av krisen: jag kände själv en gemenskapskänsla, en känsla av mening, ”Nu sitter vi i samma båt och gör tillsammans uppoffringar så att det ska gå bra.” Jag pratade mycket med utländska vänner och personer jag inte pratat med på åratal för att höra hur de mådde. Men det tycker jag har försvunnit lite i takt med att tillståndet normaliserats.

I Svenska Dagbladet skrev författaren och skribenten Linda Skugge nyligen en text som på ytan kan upplevas provocerande. Artikeln, med rubriken ”Linda Skugge sjunger coronans lov”, visade Skugge sittande på en filt, glatt skålandes med ett glas rödvin mot kamerans lins. I texten förklarar hon att ”allt som vi ocd-iga ångestmänniskor nojat för i hela våra liv har äntligen har kommit”.

Det brukar sägas att neurotiker ofta blir lugna när deras värsta farhågor besannats. Det verkar stämma in på Skugges beskrivning. Hon har fått uppleva något hon aldrig trodde skulle hända, skriver hon: ”Min hjärna har tystnat. Tvångssyndromen är helt borta.”

– Jag har alltid varit försiktig när jag träffar folk, har använt plasthandskar och alcogel en masse. Jag har alltid förespråkat noggrann handtvätt och att man ska vara hemma när man är sjuk. När mina barn var små handlade säkert hälften av mina krönikor om att folk måste sluta lämna sjuka barn på dagis. Nu har min utskrattade livsstil blivit norm. Det känns som en upprättelse, säger hon till DN.

Min utskrattade livsstil har blivit norm, det känns som en upprättelse

Hon hänvisar till ett radioprat inspelat av författaren Suzanne Brøgger för danska P1. I programmet hyllar Brøgger långsamheten som pandemin medfört, och utrymmet det har skapat för närhet till andra människor: ”Stillheten och det långsamma tempot, som jag minns från förr i tiden. Varje dag talar jag med mina vänner i telefon och vi är närmare än någonsin, men på avstånd. Vi bekämpar corona genom att tala med varandra.”

Så frågan är hur länge lyckokänslorna kommer att hålla i sig; kommer pandemin att så småningom nöta ner nyhetens behag? Rycks vi snart nog tillbaka in i prestigejaktens och produktionstaktens prioriteringar? Eller föds någonting nytt och bestående i coronans tid?

Linda Skugge hoppas att det som ska fortleva är den nya närheten hon känner till människor.

– Eftersom man inte ”får” vara nära känner jag ett jättebehov av att just vara det. Och har fått nya jättenära vänner och relationer som förmodligen inte hade uppstått utan pandemin. Jag tror att dödens närvaro gör något med oss. Vissa blir rädda och otäcka, andra blir extremt kärleksfulla och varma, säger hon.

