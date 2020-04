Coronakrisen riskerar försena renoveringen av Stadsteatern

Kulturhuset Stadsteatern har varit stängt sedan januari 2019. Orsaken är en omfattande renovering, som beräknades bli klar i höst.

Bland annat har det handlat om att byta ut Stadsteaterns övermaskineri på Stora scenen, som det nederländska företaget Trekwerk först fick i uppdrag att göra. Men i höstas blev det arbetet försenat eftersom företaget gick i konkurs. Därefter bytte man till det österrikiska företaget Waagner-Biro.

Nu riskerar coronakrisen att ytterligare sinka renoveringstakten och därmed påverka hela nyinvigningen av Kulturhuset Stadsteatern, som är beräknad till den 18 september.

– Vi kommer snart att gå ut med mer information om det här. I nuläget har jag inte fått någon rapport kring om renoveringen kommer att bli försenad, men jag är förberedd på det. Det är ju väldigt speciella arbeten som krävs och mycket logistik. Så jag kan ana att detta företag inte har det så lätt just nu, säger Maria Sid, teater- och scenkonstchef på Kulturhuset Stadsteatern, och berättar att ledningen för Stadsteatern just nu sitter i krismöten om framtiden.

Maria Sid Foto: Lotta Härdelin

Enligt henne kommer man att öppna huset på Sergels torg i någon form i höst, även om renoveringen drar ut på tiden.

– Det är oerhört viktigt, vi har ju bibliotek och en massa andra viktiga verksamheter. Skulle det visa sig att vi inte kan öppna Stora scenen som planerat så kommer vi ändå att spela teater i huset, säger Maria Sid.

I nuläget förs diskussioner om säsongens första föreställning ”Min fantastiska väninna”, med nypremiär på Stora scenen den 18 september.

– Om allt försenas så kommer vi ändå att kunna spela den på en annan scen. Vi har ju tre scener i vårt hus. Och eftersom föreställningen har satts upp tidigare så krävs endast en kortare repetitionsperiod, så det bekymrar mig inte, säger Maria Sid, som regisserar föreställningen.

Enligt Stadsteaterns vd Jesper Larsson går renoveringen just nu enligt tidsplan, men det beror på att det än så länge inte har krävts några betydande transporter.

– Men väldigt mycket saker är inplanerade till i maj månad som just nu tillverkas och förbereds. I maj är det tänkt att hela installationen ska göras. Men just nu är halva Europa stängt. Då är frågan: Hur kan man transportera material i Europa i maj? Och om inte det kommer att fungera – vad gör vi då? Det är det vi tittar på just nu, säger Jesper Larsson.

Samtidigt är ni just nu förbjudna att spela teater alls, sedan de nya reglerna från myndigheterna som sträcker sig fram till den 31 december?

– Visst, precis som alla andra teatrar och kulturinstitutioner så sitter vi och tittar på det här just nu. Just nu får vi inte samla publik i våra lokaler, och alla föreställningar fram till den 15 april är inställda. Men myndigheterna uppger själva att deras beslut både kan förlängas eller hävas. Vi räknar med att det kommer att hävas till i höst, säger Jesper Larsson.

