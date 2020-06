Coronasmittan sätter skräck i världens körsångare

Medlemmar i tre kyrkor samlades den 24 maj för en ekumenisk sammankonst med sång på Vrångö. Ön i Göteborgs södra skärgård rymmer 370 boende. Kort därpå rapporterades att flera av deltagarna insjuknat. Sju av de tio initialt testade sångarna visade sig vara positiva. På Vrångö och de närmast omkringliggande öarna har sedan dess ytterligare snart 200 personer undersökt. Totalt sju procent av dessa är positiva. Situationen beskrivs nu som under kontroll.

– De på Vrångö som drabbades har gjort ett fantastiskt arbete med att gå i självkarantän och begränsa sitt umgänge med folk. Därmed har de snabbt minskat risken för spridning, säger Marie Johansson, vårdcentralchefen på grannön Styrsö till DN.

Hon återkommer till vikten av att hålla ordentliga avstånd i alla typer av folksamlingar.

– Jag har just avrått från några gudstjänster som skulle hållas utomhus här i midsommar för det är inte tillrådligt när det är så många äldre personer som deltar. Det är särskilt svårt att hålla avstånd i stora grupper utomhus, understryker Johansson.

De potentiella farorna med körsång har redan uppmärksammats globalt. Plötslig coronaspridning i samband med körarrangemang och kyrkliga sammankomster har hittills rapporterats i bland annat Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Österrike, USA och senast i Sydkorea.

I några länder har till och med körsång förbjudits tills vidare. Det gäller också i delar av Tyskland, i andra regioner i landet tillåts sådan bara om de medverkande står på minst tre meters avstånd från varandra. I Amsterdam insjuknande nyligen över 100 sångare efter en konsert, i Nederländerna uppmanas för närvarande sångare att tills vidare inte sjunga i grupp.

Bild 1 av 2 Körsångarna i Apostol Santiago-kören i Vigo i Spanien repeterar med munskydd och social distans. Foto: Miguel Riopa Bild 2 av 2 Körsångarna i Apostol Santiago-kören i Vigo i Spanien repeterar med munskydd och social distans. Foto: Miguel Riopa Bildspel

Myndigheterna i Norge tillåter nu sång med högst femtio deltagare på minst en meters avstånd. I USA – där körsång är en viktig del i gudstjänsterna i tiotusentals kyrkor – uppmanas sånggrupper att hålla den sociala distansen och undvika slutna lokaler. Experter varnar för att det för närvarande inte tycks finnas något helt smittsäkert sätt att sjunga inomhus och i grupp.

I Sverige finns inget körförbud men statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten poängterar att alla bör vara uppmärksamma vid sång i större grupper.

– Det finns ett antal olika händelser som är kopplat till just körsång och att sjunga tillsammans. Så det är något vi pekar på, ska man göra det måste man vara extra försiktig, säger han till DN.

Kan man sjunga snapsvisor under midsommarhelgen som vanligt?

– Om man håller gott avstånd och om man är utomhus, säger Anders Tegnell.

Läkaren Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, anser också att körsång kan vara ett problem, inomhus är det särskilt vanskligt.

– Man måste alltid tänka på exponeringstiden. Det finns tre problem med körsång: den forcerade utandningen, att man står ganska nära varandra och att man sjunger ihop i kanske en timme eller mer, säger hon och tillägger att liknande situationer finns i vissa kyrkor – och i gympalokaler.

– Om någon däremot till exempel joggar förbi dig flåsande så är det en exponering som är över på någon sekund. Själv håller jag alltid andan i sådana situationer.

Att däremot gå på biografer och teater- eller operaföreställningar och hålla rejäla avstånd ser Wold som mindre riskabelt.

– Sitter man stilla och tittar på en föreställning så sprider man inte så mycket luft om man håller tyst och inte går runt och kramas, inte ropar eller andas hastigt, säger hon.

New York Times skrev nyligen om situationen under rubriken :”När blir det säkert att sjunga tillsammans igen?”. I artikeln säger professor William Ristenpart – kemiingenjör vid University of California som studerat partikelspridning från munhålan – att ”sjunga, och i synnerhet inomhus i slutna rum, är en urusel idé just nu”.

Han anser att den spridningsrisken kan jämställas med att vara nära någon som hostar. Ristenpart kallar de finfördelade, osynliga, partiklarna som kallas aerosoler som särskilt riskabla – och mycket rörliga.

– De kan jämföras med dofter, på samma sätt som chokladdoften från ett bakverk i ugn kan spridas i en hel fastighet. Och i dåligt ventilerade rum kan aerosoler hopa sig.

Huruvida just coronavirus sprids av dessa osynliga aerosoler är dock inte klarlagt. William Ristenpart menar att utbrotten bland körer talar för det då också sångare som sjungit med väl tilltagna avstånd har drabbats. Studier vid tyska Ludwig Maximillian-universitet talar dessutom för att skyddsmasker inte tycks kunna stoppa aerosoler i samband med sång.

Medverkande i Episcopal church virtual choir sjunger tillsammans i en livestreamad påskmässa i National cathedral i Washington. Foto: Jacquelyn Martin

Förbundsdirektör Karin Eklundh i Sveriges Körförbund, startat 1925, beskriver hur den nya situationen engagerar många av medlemmarna. Rubriker om att det är livsfarligt att sjunga i kör har skapat stor oro, säger hon till DN.

– Vi har försökt att få riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, men de ger inte sådana till specifika verksamheter. Vi förhåller oss till det genom att enbart gå på de riktlinjer som finns: max 50 personer får samlas och på två meters avstånd och man ska tvätta händerna noggrant, säger hon.

Det norska körförbundet har tillsammans med sina myndigheter tagit fram ett dokument som på detaljnivå beskriver hur arbetet med kör- och orkestermusik ska skötas för att minska smittrisken. Exempelvis hur man undviker att beröra varandras notställ under repetitioner.

Många av det svenska körförbundets yngre medlemmar i Sverige repeterar nu utomhus eller via digitala uppkopplingar på ett ansvarsfullt sätt, säger Karin Eklundh.

– Det här är en otroligt ansvarsfull rörelse. Men körverksamheten i Sverige samlar också väldigt många i den äldre generationen och våra 70+-medlemmar kan i dag inte sjunga i sina körer längre, konstaterar hon.

– Sångarna i den åldersgruppen vågar helt enkelt inte. Jag tror att vi i höst kommer att få se flera sådana körer som lägger ner sina verksamheter. Det är så hemskt för de är ju verkligen de medlemmarna som behöver sjunga och få ta del av den sociala biten.