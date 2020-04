Coronavardagen gör det onormala normalt

Häromdagen satt jag och pöste i karantänsoffan framför tv:n när en trailer för ett kommande program fick mig att rycka till. I rutan umgicks Jessica Almenäs med olika idrottsstjärnor, och i ett snabbt ögonblick visades en scen där programledaren omfamnade en av deltagarna.

Instinktivt satte jag mig upp i soffan och skrek åt tv:n: ”Så där GÖR MAN INTE!”

Det som fick mig att reagera så upprört var att Almenäs blint ignorerade alla regler för social distansering som nu dikterar våra liv. Hon umgicks, hon skrattade och kramades.

Sedan visade det sig att programmet hade spelats in på förhand, innan Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten lärde oss hur coronavirusets spridning ska bromsas.

Det nya normala hade gjort det tidigare normala så onormalt att jag skrek rakt ut av att se det. Och att det var en utveckling där motsatser vänts tvärsom, på bara några veckor. Så snabbt anpassar sig uppenbarligen människan till en ny ordning.

Människor i ansiktsmasker på snabbköpet? Min blick har nu slutat registrera dem, men för två månader sedan hade jag haft fingret på 112-knappen.

Björn Hedensjö är psykolog och driver tillsammans med Lina Thomsgård podden ”Dumma människor” där man förklarar mekanismerna bakom mänskligt beteende. Han säger att normalisering är en del av hjärnans ”energisparfunktion”.

– När vi människor utvecklades som art hade det ett värde att vara uppmärksam på det nya och på förändringar. Vi utvärderar då risker, om det handlar om hot eller möjligheter. Från det perspektivet är det slöseri att fokusera på något som vi redan är vana vid och har grundläggande koll på. Det glider i stället in i bakgrunden och det omedvetna, blir normalt.

DN:s litteraturkritiker Philip Teir beskrev i en tweet härommånaden något liknande, när han satt i en taxi med en man från Syrien.

Mannen sa, apropå coronaviruset: ”Många kommer bli sjuka, men snart är det normaliserat. I Syrien gömde man sig i källaren i början, men snart satt man på en restaurang, hörde en bomb sprängas i närheten, och fortsatte äta. Man vänjer sig vid allt.”

Det är ett påstående som bekräftas av Björn Hedensjö: Människor är enormt anpassningsbara. Faktum är att det mesta, oavsett hur extrem en livssituation är, kan bli konventionellt.

– Forskning visar visserligen att det kan ta ganska lång tid att bryta vanor i vår vardag när vi aktivt försöker oss på det, exempelvis om vi bestämmer oss för att komma i gång med träning. Men om vi slängs in i helt nya omständigheter kan det gå förvånansvärt fort att anpassa sig till det. Den anpassningsförmågan är dock väldigt olika hos olika individer.

Det normala är någonting som hela tiden kan omformas, inte minst av kulturen vi konsumerar. Studier visar att personer som sett romantiska komedier där män beter sig på ett stalkerliknande sätt (i studien ingick bland annat ”Den där Mary”) kan göra att kvinnor reagerar mindre på ett besatt och kontrollerande beteende från män i verkliga livet.

Men det förmodligen bäst gestaltade exemplet på normaliseringens förskjutningar hittas i George Orwells roman ”1984”. Där skriver Sanningsministeriet ständigt om historien och sätter upp regler för det nya normala så att det ska tjäna regimens syften. Ofta blir gamla lögner till nya sanningar. Länder som tidigare varit allierade förklaras nu som fiender, och att man alltid har befunnit sig i krig med dem. ”Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden”, lyder partiets minst sagt transparenta slogan.

På den politiska arenan har vi med vår tids totalitära våg sett hur normalisering av ett extremt beteende gör att gränserna för vad som uppfattas som extremt hela tiden förflyttas.

Vilket för tankarna till Trump. På en nu legendarisk presskonferens den 14 april tvingades journalister titta på en film där presidenten utmålade sig som mycket mer proaktiv i kampen mot coronaviruset, trots att filmen motsade verkliga händelser: New York Times har avslöjat att presidenten struntade i varningar från medicinsk expertis när viruset först började spridas i USA.

Samtidigt har även det – den amerikanska presidentens nyckfulla och irrationella uppförande – i sig blivit normaliserat, något man nu förväntar sig snarare än förvånas över. Så blir effekten av en långvarig medial exponering: hans extrema beteende ses inte bara som typiskt, det är normalt. Vi har trubbats av. Alltså samma mekanismer som inom psykologin kallas för habituering, att vänja sig vid något man utsätts för.

– Det är själva grunden för exponeringsterapi där man stegvis får vänja sig vid sådant man är rädd för, till exempel vid fobier, säger Björn Hedensjö.

– I praktiken funderar det så att ju mer man exponeras för något, desto mer normaliseras det och desto mindre rädd eller påverkad blir man.

Precis som det bildas normer kring hur myndigheterna säger att vi ska bete oss, kan det kvickt bildas nya normer att göra det motsatta – om det upprepas och normaliseras.

I en DN-artikel om influerares situation i coronakrisen varnade Camilla Grebe bakom sajten Bloggbevakning att när influerare bryter mot rekommendationerna riskerar det att så ett frö av ignorans hos följarna: ”Många av dessa influencers har runt 500.000 följare på Instagram. Om en ynka procent av dem påverkas av ett inlägg och gör saker som kanske inte är i enlighet med FHM:s rekommendationer så innebär det 5.000 personer.”

TV4 har två program som anmälts till kanalens Tittarservice och till Folkhälsomyndigheten eftersom programmen visar upp ett beteende som bryter mot föreskrifterna om social distansering: i ”Stjärnornas stjärna” och ”Let’s dance” umgås deltagare tätt, kramas och kindpussas. ”Varför ska vi följa regler och vissa inte? Tv har stor påverkan och då blir det som det blir”, skriver en kvinna som anmält programmen.

Båda programmen spelas in live. I fallet ”Let’s dance” blev det häromdagen stora rubriker när deltagarna gick på krogen mellan inspelningar.

Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet, säger att hon på ett sätt förstår anmälarens känslor.

– Vi människor är väldigt präglade av sociala normer, och det finns ett signalvärde i att markera i offentliga sammanhang: Har du en miljonpublik är det viktigt att du visar att du förstår allvaret i situationen. Att du signalerar att ”vi också är med på det här, vi gör det man behöver göra”. Annars är det tondövt, att signalera att man inte bryr sig, säger hon.

Fredrik Arefalk, kanalchef på TV4 och C More, säger till DN att man gör allt man kan för att säkra produktionen även under sådana här omständigheter.

– ”Let's dance” är en arbetsplats där vi har vidtagit en rad åtgärder redan innan premiären och sedan även under produktionens gång, säger han.

Och efteråt? Efter allt detta? Man undrar ju hur livet efter coronakrisen kommer att te sig. Vänjer vi oss återigen vid att se människor stå och trängas på en festival, eller vid en bardisk, eller på ett dansgolv för den delen, utan att ha smittspridning och riskgrupper i bakhuvudet?

Eller kommer det trigga samma reaktion i min hjärna som varje gång en person på film eller tv-serie tänder en cigarett inomhus: den inre kverulanten tjuter som en brandvarnare i mitt huvud. (Trots att jag har levt längre med inomhusrökandet som norm, än sedan förbudet mot det infördes för 15 år sedan.)

Björn Hedensjö tror att åternormaliseringen ändå kommer gå rätt fort, på grund av människans flexibla förhållningssätt till sin omgivning. Man borde kanske prata om det ”nu normala”, snarare än det nya normala, eftersom det hela tiden ändras.

– Det kan gå rätt fort, och så tror jag att det kommer att vara den här gången också. Sådant vi tidigare lärt oss om vad som är normalt ligger kvar latent och den normaliteten kan snabbt aktiveras igen. En pandemi är trots allt ett undantagstillstånd.

