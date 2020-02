Coronaviruset stoppar Göteborgs symfonikers Japanturné

På onsdagens morgon, svensk tid, fick orkestern beskedet att Japans premiärminister beslutat att samtliga konserter i landet ska ställas in, något som Kungälvs-Posten var först med att rapportera. Beslutet gäller från och med i dag och två veckor framåt.

Beskedet att konserterna stoppas kom kort efter att fler än hundra musiker och tjänstepersoner från Göteborgs symfoniker landat i Tokyo. Orkestern skulle ha gjort en två veckor lång turné i landet, men kommer nu att återvända Sverige utan att gett något framträdande.

– Vi håller redan på att försöka hitta platser på flygen hem. Det är väldigt tråkigt att turnén inte blir av. Många har sett fram emot det här. Samtidigt har vi full förståelse för regeringens beslut och det ansvar de tar i en sådan här situation, säger Sten Cranner, vd och konstnärlig chef för Göteborgs symfoniker, till DN.

I ett pressmeddelande uppges att turnésponsorn beklagar omständigheterna som gjort att turnén fått ställas in. Man ska dock ha bjudit in Göteborgs symfoniker till Japan nästkommande år, och Sten Cranner berättar för DN att de medarbetare som just nu befinner sig i landet mår bra och känner sig väl omhändertagna.

Spridningen av det nya coronaviruset har sedan tidigare lett till att flera idrottsevenemang i Japan har ställts in, och oro finns för hur utbrottet kan påverka sommarens OS. Tidigare under onsdagen kom även beskedet att Japan tvingas spela inför tomma läktare i tennisens Davis Cup.

