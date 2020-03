Countrystjärnan Kenny Rogers död

Kenny Rogers somnade in i sitt hem omgiven av sin familj på fredagskvällen, meddelar hans familj via Facebook.

Rogers hade en lång och framgångsrik karriär framför allt under 1970- och 1980-talen och fick ta emot tre Grammy-utmärkelser.

Kenny Rogers hade 20 listettor under tiden 1977-1987 och är en av de bäst säljande amerikanska artisterna genom tiderna, med över 100 miljoner sålda skivor.

Den kanske största musikaliska framgången hade han med ”Islands in the stream” som han framförde tillsammans med Dolly Parton 1983.

En annan hit var låten ”Lady” som skrevs av Lionel Richie.

Sammanlagt gav han ut ett 40-tal skivor och ett 20-singlar.

Kenny Rogers föddes i Houston 1938 som det fjärde barnet av åtta i en fattig familj. Han började spela gitarr som tonåring och gjorde sina första framträdanden tillsammans med Mickey Gillley.

Rogers flyttade till Los Angeles 1966 och anslöt sig till folkmusikensemblen New Christy Minstrels.

Strax därefter bildade han en egen grupp som hette The First Edition, där han var frontfigur och sångare. Gruppen fick två stora låtframgångar med ”Just dropped in” 1968 och ”Ruby, don't take your love to town”.

Filmkarriären började med en serie västernfilmer för tv, ”Kenny Rogers: The gambler” med start 1980, med regissören Dick Lowry.

Filmserien bygger löst på karaktären The gambler, från en av Rogers låtar. Den femte och sista filmen i serien gjordes 1994.

Kenny Rogers genomförde en avskedsturné fram till december 2017. Våren 2018 tillkännagav han att han var tvungen att ställa in några av de planerade spelningarna.

Kenny Rogers familj meddelar att man kommer att att ha en liten ceremoni på grund av situationen med coronasmittan, och sedan en större minneshögtid när möjligheten ges.