Courtney Marie Andrews skilsmässoskiva är sparsam och vemodig

Country Courtney Marie Andrews Old Flowers Loose/Border Visa mer

När man ska skriva om Courtney Marie Andrews händer något märkligt: inga namn ploppar upp, inga referenser till klassiska album. Andrews var sin egen från första stund, en helt självklar röst som bottnade så bra i den amerikanska folk- och countrytraditionen att det lät som om hon alltid funnits. När hon debuterade 2016 med den helgjutna ”Honest life” hade hon redan skrivit och spelat in låtar i över tio år.

På sitt nya album ger hon sig i kast med saknaden efter en nio år lång relation, ett förhållande hon inledde som nittonåring. Genom de tio sångerna går hon igenom sorgens alla stadier. Hon börjar med minnena av det som var, allt det som hade kunnat göras annorlunda. Sedan tar hon itu med skulden, frihetskänslorna, tvivlet, förvirringen och uppgivenheten innan hon landar i den vackra ”Ships in the night” där hon tar avsked för gott med orden ”Hope your days are even better than the ones that we shared”.

Det är på många sätt en klassisk skilsmässoskiva, men utan den ilska som nog ändå alltid brukar finnas där. ”Old flowers” är i stället en genomgående vemodig skiva, sparsamt arrangerad och framförd på det mest precisa sätt. Ofta består ljudbilden bara av ett elpiano och ett trumset. Och Courtney Marie Andrews röst förstås, som ju är den som bär hela albumet.

Genombrottsskivan hade en poppighet som givetvis saknas här, och det är väl möjligen den enda kritiken. ”Old Flowers” har ett ganska smalt användningsområde, det är ingen musik du slänger på i bilen eller när du diskar. Risken är att det slutar illa.

Bästa spår: ”Old Flowers, It must be someone else’s fault”

Läs fler skivrecensioner här.