Dagarna då Svenska Akademien sprack

Klas Östergren, avhoppare och akademiledamot sedan 2014. Foto: Lisa Mattisson

Fredag 10.57

”I´m leaving the table, I’m out of the game.” Med ett citat hämtat från artisten Leonard Cohen meddelar Klas Östergren till Svenska Dagbladet att han lämnar stol nummer 11, där han har suttit i fyra år. Beskedet är oväntat och blir en stor nyhet överallt.

DN träffade Klas Östergren kvällen innan utanför Börshuset i Gamla stan när han lämnade veckans torsdagsmöte strax före klockan 19. Han ville då inte svara på några frågor, utan avböjde och fortsatte fram längs gränderna.

I motiveringen till sitt avhopp skriver Klas Östergren: ”Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game.’”

Fredagens händelsekedja utlöstes med ett citat av Leonard Cohen. Foto: Chris Pizzello

12.11

I ett meddelande till Dagens Nyheter säger Kjell Espmark att han följer Klas Östergrens exempel:

”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet”, motiverar han.

DN:s kulturchef Björn Wiman skriver i en kommentar om avhoppen: ”Det är svårt att se hur Akademien ska kunna gå vidare efter denna bomb rakt ner i Börshuset. Institutionen ligger i ruiner.”

Kjell Espmark, avhoppare och akademiledamot sedan 1981. Foto: Christine Olsson/ TT

12.59

Bakgrunden till avhoppen börjar klarna. Enligt uppgifter som först publiceras i Aftonbladet och senare bekräftas i en TT-intervju med ledamoten Anders Olsson hölls tidigare i år en hemlig omröstning om uteslutning av den akademiledamot som är gift med Kulturprofilen. Omröstningen, som hölls efter att advokatbyrån presenterat sin utredning, utföll till den omstridda ledamotens fördel.

14.39

Dagens tredje avhopp är ytterligare en skräll. Svenska Akademiens ständiga sekreterare mellan 2009 och 2014, Peter Englund, meddelar i ett mejl till Aftonbladet att även han lämnar Akademiens arbete. På sin blogg bekräftar Peter Englund att en djup spricka har uppstått inom Akademien efter DN:s avslöjande om Kulturprofilen:

”När krisen över den s.k. Kulturprofilen inleddes i november förra året härskade från början något som verkade vara samsyn i Svenska Akademien. Med tiden har dock en växande spricka uppenbarat sig – Sara Danius åtgärder har i samband med detta utsatts för en växande intern kritik, en kritik jag själv finner både oberättigad och orättfärdig. När det så blivit dags att dra slutsatserna av den utförda advokatutredningen har majoriteten i sina avvägningar tagit alltför stor hänsyn till enskilda, och alltför liten hänsyn till stadgarna, ja till vad som är själva idén med sammanslutningen. Beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara, och jag har därför bestämt mig för att inte längre delta i Svenska Akademiens arbete.”

Peter Englund, avhoppare och ständig sekreterare åren 2009-2014. Foto: Magnus Hallgren

15.20

Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten meddelar från ett styrelsemöte i Oslo att Akademiens kris är ”en allvarlig och svår situation som Svenska Akademien själv i första hand måste hantera”.

Det framkommer senare att det också är i Norge som Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius befinner sig under den dramatiska dagen, då varken medier eller akademiledamöter får kontakt med henne.

15.40

Akademiledamoten Anders Olsson berättar för TT att fler ledamöter än de tre avhopparna har velat utesluta Kulturprofilens fru. För att en ledamot ska kunna uteslutas krävs emellertid två tredjedelars majoritet och enligt Anders Olsson har Akademien med klar majoritet bestämt sig för att låta henne sitta kvar.

I egenskap av direktör leder Anders Olsson under våren Akademiens sammanträden och han vittnar om att mötena hittills har varit ”mycket uppslitande”:

”Jag har aldrig trott att vi befann oss i någon svårare kris faktiskt, men jag har kommit att inse att det är värre än man kunde ana.”

Diskussionerna ska ha intensifierats efter att advokatbyrån blev klar med sin rapport om Kulturprofilen. Enligt Anders Olsson ska oenigheterna bland annat ha handlat om hur Akademiens 232 år gamla stadgar ska tolkas.

Anders Olsson, invald 2008, vittnar om dålig stämning på torsdagsmötena. Foto: Anders Wiklund/TT

16.17

Efter dagens tre avhopp återstår bara 13 ledamöter i Akademien, eftersom Kerstin Ekman och Lotta Lotass inte längre deltar i sammankomsterna. Det framkommer att Svenska Akademien enligt stadgarna måste bestå av minst tolv ledamöter för att kunna fatta beslut om nya medlemmar.

Det prekära läget kan inte lösas genom inval av fler än 18 ledamöter, eftersom redan första paragrafen i stadgan slår fast att 18 är maxgränsen. Flera bedömare drar slutsatsen att Akademien därmed närmar sig ett ickefunktionellt tillstånd som kan leda till institutionens kollaps.

16.51

Reglerna som gjort det omöjligt för ledamöter att formellt utträda ur Akademien kommer att ändras. Det avslöjar Sara Danius då hon plötsligt bryter medietystnaden i en intervju med SvD. Regeländringen var från början tänkt att meddelas under en presskonferens på fredag, berättar hon.

För Akademiens del innebär det en räddningsplanka: Om avhopparna ansöker om formellt utträde möjliggör det att nya ledamöter kan väljas in i deras ställe.

Sara Danius berättar också att hon har övervägt att sluta som ständig sekreterare, men beslutat sig för att fortsätta så länge hon orkar för att ”jobba för det rätta”.

Sara Danius, ständig sekreterare som står inför ett växande internt motstånd. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

21.07

Hårda motsättningar präglar stämningen i Akademien just nu, förklarar ledamoten Anders Olsson i SVT Aktuellt, där han också får frågan om han har belagts med munkavle av Sara Danius. Enligt nyhetsankaret Nike Nylander har han tidigare sagt till Aktuellt att han kan svara på deras frågor såvida han inte blir ”tystad” och ”åthutad” av Sara Danius. Nylander frågar hur klimatet egentligen är inne i Akademien och Anders Olsson svarar:

”Frågan om klimatet i Akademien vill jag inte besvara överhuvud taget. Så långt har vi inte kommit. Nu löser vi ett problem i sänder. Mer kan vi inte klara för tillfället.”

23.39

Omvärlden uppmärksammar avhoppen från Svenska Akademien. I Frankrike kallar Le Monde situationen för ”en kris” och Le Figaro hänvisar till Dagens Nyheters avslöjande om Kulturprofilen. I Tyskland har både Süddeutsche Zeitung och Handelsblatt stora artiklar om händelserna och i Spanien skriver El Mundo om fredagens händelser.

Genom nyhetsbyråerna, där bland andra Reuters och AFP tidigt på fredagskvällen rapporterade om utvecklingen, har nyheten även spridit sig till bland andra New York Times och Business Insider i USA.

Händelserna beskrivs i detalj av det Singaporebaserade tv-nätverket Channel News Asia och de uppmärksammas även av den brasilianska webbplatsen Bol Noticias och sydafrikanska ENCA.

DN:s avslöjande om Kulturprofilen skapade sprickan som nu går rakt igenom Akademien.

Lördag 10.33

Advokatbyrån som gjorde utredningen av Akademiens kopplingar till Kulturprofilen rekommenderar Akademien att polisanmäla hans verksamhet, ”Klubben”. Men en majoritet av medlemmarna har vägrat. Det framkommer i en intervju som Sara Danius på lördagsmorgonen ger till SvD, där hon dock klargör att polisanmälan kan göras från annat håll:

”Samtidigt är det så att vem som helst – en ledamot eller en privatperson – har rätt att polisanmäla och i viss mån också skyldighet att göra det om man misstänker att brott har begåtts. Det räcker med att man tar del av de offentliga handlingar som finns tillgängliga”, säger Sara Danius.

14.13

De tre avhopparna vittnar om ett tilltagande motstånd mot Sara Danius inom Akademien och uttalar sitt helhjärtade stöd för den ständiga sekreteraren:

”Det har framgått av ett av våra uttalanden att Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius utsatts för en växande intern kritik. Vi vill understryka att hon under hela denna kris agerat med stor integritet och lugn beslutsamhet. Vi vill uttala vårt helhjärtade stöd för henne i denna svåra stund.”, skriver Klas Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund i ett gemensamt uttalande till DN.

14.37

Ledamoten Sara Stridsberg uppger för TT att hon ännu inte har bestämt sig för om hon ska sitta kvar i Akademien:

”Den historiska möjlighet till förändring som uppstod inom Akademien i november – och som gav mig personligen ett stort hopp – har under våren långsamt stängts. Alla idéer som fanns om ljus, transparens och förnyelse har motarbetats till förmån för andra hänsyn”, skriver hon och fortsätter:

”Jag har sett, och ser fortfarande, Sara Danius som ett hopp om en akademi i ljus och öppenhet. På onsdag ska jag hålla ett litteraturpristal till Agneta Pleijel i Akademiens namn. Därefter kommer jag att ta den tid jag behöver för att fatta ett beslut om min fortsatta närvaro.”

Sara Stridsberg, invald för två år sedan, funderar nu över sin framtid i Akademien. Foto: Henrik Montgomery/TT

15.18

Akademien har fortfarande 13 kvarvarande medlemmar. Sedan tidigare har man planerat att presentera advokatbyråns utredning på fredag. I vilket skick Sveriges finaste kulturinstitution befinner sig då återstår att se.