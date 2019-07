Daniel Pedersen: Dags att bränna Franz Kafkas manuskript

Anledningen till att vi i dag kan läsa Franz Kafkas verk heter Max Brod. Utan Brod ingen Kafka. Även en person som endast läst Kafka i skolan känner förmodligen till hans sista berömda önskan att hans manuskript skulle brännas upp efter hans död. Något som inte skedde. De båda blev vänner som unga och fastän Brod tidigare än Kafka vann litterära framgångar var han övertygad om att vännen inte bara var ett geni utan också en av sin samtids viktigaste författare. Men obruten vilja kom han att agera som Kafkas ombud. Han förmedlade kontakter till förläggare, talade för hans sak, beställde texter till tidningar, efter Kafkas död redigerar han verken och prioriterade slutligen att föra med sig vännens manuskript framför de egna när han slutligen flyr från Prag.

Hur allvarligt menad Kafkas önskan var att allting skulle förstöras efter hans död går dock inte att svara på. Å ena sidan framstår den som uppriktig eftersom det inte bara finns en utan två skriftliga uppmaningar, men å andra sidan är det kuriöst att Kafka själv inte företog sig att göra det utan överlämna det till en vän både vars beundran och spararmani han måste ha varit medveten om. I den israeliske författaren Benjamin Balints bok ”Kafkas Last Trial: The case of a literary legacy” berättas inte bara om turerna kring Kafkas manuskript utan också om hans ställning som judisk författare. Det är en historia om litterärt arv, juridik liksom judiskt liv i Europa och Israel.

Striden om Kafkas manuskript har förutom den juridiska frågan också handlat om var Kafka själv hörde hemma. Foto: Michael Sohn/AP

Efter flykten och väl framme i Palestina lever Brod ett relativt stillsamt liv. Han verkar först ha velat åka vidare till USA (och får möjlighet att göra det med Thomas Manns hjälp), men bestämmer sig för att stanna. Han talar hebreiska, men skriver inte några litterära verk på språket. Han förblir en rest av det gamla Europa och när han sent i livet får ett litterärt pris protesterar vissa författarkollegor eftersom han fortsatt att skriva på tyska. Det är också i Israel som han får ett nära band till familjen Hoffe, och det är dottern Esther som kommer honom närmast. Hon blir en nära allierad, en vän och hans sekreterare. I omgångar skänker han under åren också Kafkas manuskript till henne. Efter Brods död uppstår frågan om vad som ska ske med dem. En fråga som får sitt domstolsavgörande 1974 när en domare beslutar att Ester Hoffe har rätt att göra vad hon vill med manuskripten. Därefter vilar saken tills hon på sitt hundraförsta levnadsår år 2007 lämnar jordelivet. Ester Hoffes arvingar är döttrarna Eva och Ruth och det är när moderns testamente ska bekräftas av en domstol som striden om Kafkas manuskript inleds. Enligt israelisk lag måste ett testamente fastställas av en domstol för att vinna laga kraft. Av vad som verkar vara en ren slump får en tjänsteman på Nationalbiblioteket Brods testamente i sin hand, tolkar det som att gåvan gällde så länge Ester Hoffe levde, och dyker upp i domstolen för att bestrida hennes testamente. Han menar att Kafkas manuskript inte var Ester Hoffes att testamentera bort. Inspelet blir inledningen på en tio år lång juridisk strid. Vad var manuskripten? En gåva eller ett permanent lån? Hade de ens tillhört Brod? Frågorna ansamlades fort.

Tillhörde hans talang i större mening mänskligheten än honom själv? Det synsättet verkar förena alla i konflikten, oavsett vilken sida de befinner sig på.

Men bortom den rent juridiska frågan om vem manuskripten tillhörde inleddes en diskussion om var Kafka hörde hemma. Barnen Hoffe ville nämligen sälja manuskripten till litteraturarkivet i Marbach, Tysklands viktigaste litterära arkiv som samlat kvarlåtenskaperna av 1900-talets ledande tyskspråkiga författare och tänkare. Nationalbiblioteket hävdade att de hörde hemma ”i den judiska staten” och att man i beslutet måste ta hänsyn till Kafkas och Brods ”attityder till den judiska världen och landet Israel”. Tveklöst blir ärendet därmed ännu mer komplicerat.

Ingen bestrider att Franz Kafka var jude. Men tolkningarna om vad det spelade för roll för hans litteratur skiljer sig. Även om ordet jude inte återfinns någonstans i Kafkas verk har legioner av kritiker och forskare tolkat Kafka utifrån den judiska traditionen. Några av de första läsningarna av Kafka i Palestina, exempelvis av Gershom Scholem, lyfte fram Kafka som uttolkare av den judiska traditionen och mystiken. Andra menar att Kafkas hela litterära värld (och vad han läste) följer en typisk tysk kanon och att Goethe var viktigare för honom än någon annan, och att Kafka främst var en tyskspråkig författare. Vad kan då Kafka ha haft för syn på Israel? Den frågan låter sig av uppenbara skäl aldrig besvaras eftersom staten inte existerade under hans livstid. Däremot kan man ställa frågan om vad hans syn på sionismen var. Kafka besökte 1913 den elfte internationella sionistkongressen i Wien. Att döma av den erfarenheten låg den inte nära hans hjärta. Kongressen var ”fullständigt främmande” och konstaterade att det var ”svårt att föreställa sig någonting mer meningslöst än en sådan kongress”. Han drev med ”palastinafararna” som ville efterlikna mackabéerna. Samtidigt var Kafka fascinerad av den judiska traditionen och närapå dyrkade den jiddischteater han såg. Likaså lärde sig Kafka tala hebreiska och hade det som huvudsakligt samtalsspråk med vissa av sina sionistiska vänner.

Av förståeliga skäl kom även Förintelsen att bli en del av processen. Nationalbibliotekets försvarare tyckte att det nu var märkligt att tyska arkiv visade ett sådant intresse av att vårda Kafka när man visade föga intresse för att vårda hans systrar (en icke så subtil hänvisning till att de alla mördades). Marbach advokater antydde att det inte tidigare funnits något israeliskt intresse för Kafka och möjligtvis att det saknades den expertis som krävdes för manuskripten. Vilket till en del kan sägas vara sant, även om det utlöste en storm av förargade repliker.

I den första domstolsinstansen förlorar döttrarna. Manuskripten ska överlämnas till Nationalbiblioteket utan någon som helst ersättning. En noggrann genomgång av materialet (två bankfack i Israel och fyra i Schweiz) genomfördes. Av tidigare erfarenhet var man orolig att saker skulle försvinna. 1988 såldes manuskriptet till ”Processen” för en miljon pund på auktion i London. Innan dess hade auktionshuset skickat manuskriptet på turné till New York, Tokyo och Hongkong. Allt för att öka intresset. Kafkaloger satt med hjärtat i halsgropen, givetvis rädda för att någon miljardär skulle lägga beslag på manuskriptet och förhindra forskare tillgång. Köpare, genom en bokhandlare som agerade bulvan, var litteraturarkivet i Marbach och universitetet i Oxford. För en gångs skull får man glädjas åt lyckan att de flesta av världens miljardärer tycks sakna litterär bildning. Idag finns det på Bodleian Library i Oxford.

Beslutet överklagas och i dramats sista akt avger högsta domstolen en 21-sidig dom, och även de dömer till Nationalbibliotekets fördel. Under processen har systern Ruth avlidit, uppenbarligen knäckt. Hennes advokat går så långt som att hålla biblioteket ansvarig för hennes död. Alla Eva Hoffes invändningar har ignorerats. Och i december 2016 inventeras slutligen de israeliska bankfacken på Nationalbiblioteket. Resten befinner sig fortfarande i Schweiz eftersom länderna saknar avtal för hur kulturföremål ska överföras. Inom en framtid kommer dock Kafkas manuskript att offentliggöras av nationalbiblioteket och på ett sätt förlorar då de fysiska dokumenten sitt forskningsvärde eftersom var och en med internet får samma tillgång till materialet.

Kanske finns det i slutändan en ännu radikalare lösning som Balint inte nämner, som åtminstone låter sig utföras som tankeexperiment. Ty ska författarens nedtecknade ord tolkas per verbatim borde pappren aldrig ha funnits från första början. Kanske borde vi närmare 100 år efter Kafkas död slutligen uppfylla hans önskan och låta arkivet brinna innan allt offentliggjorts? I Jerusalem, i Oxford, i Marbach… Denna lösning verkar dock inte förespråkas av någon, men just därför är den intressant att kontemplera. Varför vill inte någon det? Kan det vara så att vi anser att vår rätt till Kafkas verk trumfar hans egen vilja? Tillhörde hans talang i större mening mänskligheten än honom själv? Det synsättet verkar förena alla i konflikten, oavsett vilken sida de befinner sig på. Men är det så endast eftersom Kafka är död? Vad ska vi göra när vi träffar på nästa ”Kafka”, som vandrar bland oss? Kanske vägrar hon eller han alls att skriva? Skulle vi då ha rätt att framtvinga ett litterärt verk, genom att exempelvis låsa in personen och genom gallret uppmana: dikta!

Det kan ju ändå inte vara så att ett initialt begånget ”brott” i någon mening ursäktar den följande raden av ”brott” eller övertramp? Vare sig juridiskt eller moraliskt verkar vi i andra fall tycka det. Få skulle hävda att den sjunde plundraren av ett varuhus är mindre skyldig än den första, eller att vidarespridningen av diverse digitala privata överträdelser skulle kunna rättfärdigas bara för att någon annan först tillgängliggjorde dem. Men, vi kommer aldrig att bränna Kafka. Som mycket annat i denna historia får man nöja sig med att le åt faktumet att verken finns bevarade, om än på platser som Kafka aldrig besökte, och när domarna i sina domslut inte bara resonerar utifrån skönlitterära texter utan dessutom citerar Processen i sina domslut har Kafka på något sätt ändå segrat. Det framstår ju nämligen inte som att vi avgjort Kafkas arv, utan snarare som att vårt brott mot hans önskan föranlett att hans litterära universum lämnat författarens huvud och trängt in i vår värld, ända in i domstolarna.

