Dansbanden i stor kris i coronatid

När kapellmästare Micke Ahlgren vänder sig till publiken får han se in i en mobilkamera. I en studio på Vallby radiostation utanför Enköping har han och hans dansband riggat upp en liten livesändningsutrustning, för att åtminstone på något sätt hålla liv i sin verksamhet:

– På mitt kontor har jag en pärm med kontrakt för våra framtida spelningar. Efter helgen den 13–15 mars var den pärmen inte värd ens ett öre per papper, säger han om hur hans och bandets verklighet förändrats nästan över en natt.

Dansbandet Micke Ahlgrens tillhör de orkestrar i Sverige som arbetar heltid med att spela för dansande publik. Ett vanligt år brukar de kunna göra 130–170 spelningar. Särskilt våren och sommaren är hektiska tider. Nu är allt upp och ner. Dansbanorna och folkparkerna står tomma. Den stora dansbandsveckan i Malung som varje år lockar tiotusentals besökare är inställd. Micke Ahlgrens spelar för mobilkameror.

Det måste tära något oerhört på alla dem som plötsligt inte kan få den här kicken, den här känslan av gemenskap och att bli sedd.

Och publiken håller sig hemma. En av dem som älskar att dansa är Kristina Engstrand.

– Jag undrar vad alla människor gör nu, säger hon på telefon från sitt hem på Gotland.

Kristina har dansat sedan hon var barn. Hon saknar att kunna klä upp sig, packa kaffekorgen och åka till dansbanan något oerhört.

– Jag har läst att 3,5 miljoner svenskar dansar varje år. Vad gör de nu? Visst, jag kan föreställa mig att en hel del bjuder upp till dans hemma i vardagsrummet till någon av de här livesändningarna. Men för många ensamma är att gå ut och dansa den främsta sociala aktiviteten. Det måste tära något oerhört på alla dem som plötsligt inte kan få den här kicken, den här känslan av gemenskap och att bli sedd.

”Jag har läst att 3,5 miljoner svenskar dansar varje år. Vad gör de nu?” Kristina Engstrand har dansat sedan hon var barn. Foto: Privat

Det Kristina talar om, den sociala faktorn, har alltid varit danskulturens starkaste tillgång. Att Sverige har en sådan lång tradition av dans på logar och i folkparker beror på att dansen erbjuder ett så enkelt sätt för oss att mötas. Ett inträde är sällan särskilt dyrt och alla är välkomna, oavsett ålder, härkomst eller funktionsvariationer. På landsbygden står dansen ofta för det i princip enda regelbundet återkommande kulturevenemanget. Många dansband har kunnat jobba heltid med att spela musik, bara för att så många vill dansa. Men nu, när det sociala, fysiska mötet är något vi inte ska syssla med, är dansbanden plötsligt extra sårbara.

– Det absolut jobbigaste är ovissheten, säger Micke Ahlgren.

– Väldigt många orkestrar har haft en affärsmodell där lönekassan har varit full på morgonen den tjugofemte, och tom på kvällen den tjugosjätte. Att det över huvud taget har gått runt har att göra med att man har vetat att jobben fortsätter att rulla in. Vi brukar ha bokningar klara ungefär ett år framöver. Men nu är kontrakten vi har skrivna på kommande uppdrag inget värda.

Utanför Enköping spelar Micke Ahlgrens upp till dans på Facebook. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Många av de professionella banden driver sina verksamheter i två företag. Ett lönebolag, från vilket de anställda musikerna får sina löner, och ett driftsbolag, där löpande kostnader såsom leasingavtal på bussar, amorteringar på instrument, ljus, PA och annat ligger. Det är dessa driftsbolag som blir särskilt hårt drabbade när intäkterna plötsligt helt har strypts. Micke Ahlgren förklarar:

– De nya a-kassereglerna har ju gjort det möjligt för många anställda musiker att stämpla. Det hjälper varje enskild person. Vi har råd att köpa falukorv och mjölk och klara vardagen. Men det hjälper inte dansbanden i stort, eftersom vi fortfarande har våra fasta kostnader som på sikt kommer att dränera oss. Jag är orolig för att vi efter krisen kommer att ha en situation där massor av dansband vill spela men inte kan, för att de inte har något att åka i eller att spela på.

Per Lodenius funderar över samma saker som Micke Ahlgren. Han är en stor dansentusiast, många i svängen känner honom som ”Per dansare”. Han är också riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet och har i allra högsta grad varit inblandad i att arbeta fram de olika stödpaket som lanserats för kulturen denna vår.

– Det man måste förstå om danskulturen är att den är bred, säger han.

– De stora dansbanden, som man ser på tv eller hör på radio, kan kanske använda den här perioden till att spela in en ny skiva. Men många av de mindre kända banden har sin musik som deltidssysselsättning. Från politikens håll har vi infört stora stöd för inställda kulturevenemang. Men de här extra 500 miljonerna som vi talar om nu riktar sig till professionella kulturskapare. Och var går den gränsen? Kommer det lilla bandet som spelar kanske tre fyra gånger i månaden kunna finnas kvar, om alla deras intäkter redan innan krisen gick till instrument och resor?

För en dryg månad sedan inkom ett öppet brev från tretton dansband till kulturminister Amanda Lind. Där står att läsa att den del av branschen som arbetar professionellt med musiken omsätter cirka 150 miljoner per år, och att cirka 460 spelställen i landet riskerar att gå under om dansbanden inte finns kvar efter krisen. För att säkra sin överlevnad önskar sig de undertecknande banden bland annat att 70 procent av intäkterna från de förlorade kontrakten ska ersättas, så att skatt, löpande kostnader och en mindre lön ska kunna betalas. Per Lodenius säger att han gärna tar emot ännu fler förslag från branschen på hur deras situation ska kunna underlättas, men poängterar också att riktade stöd till en specifik sektor är svårt:

– Jag tror att det är viktigt att vi är generella i stöden. Det är ju inte bara dansbanden som har det svårt, krisen har drabbat hela kultursektorn. Men skillnaden för många andra verksamheter, som till exempel stand up eller teater, är ju att de kan ställa om. Även om det inte är så stora intäkter i att visa föreställningar på nätet så är det i alla fall något. För dansbandskulturen däremot är hela syftet det sociala mötet, och det är ju omöjligt att arrangera just nu. Jag vet att kulturformen är så viktig och levande att den inte kommer att dö på grund av corona. Men den kommer att vara stukad. Vår uppgift som politiker är att se till att den blir så lite stukad som möjligt.

På Gotland sitter Kristina Engstrand hemma och pratar i telefon. Katten jamar i bakgrunden. I vanliga fall hade hon sett till att åka till fastlandet och dansat åtminstone någon gång under våren. Kanske på en Ålandsfärja. Nu är till och med de små, lokala danserna inställda. Kvar finns bara väntan.

– Dansen blir ett sådant break från vardagen, man är glad i flera dagar efteråt, säger hon.

Om någon skulle säga att jag från och med nu bara får spela på nätet skulle jag sluta

– En danskväll i goda vänners lag till världens bästa dansmusik är bättre än vilket kbt-pass som helst. Det som är så fint med dansen är att den passar alla. Alla kan inte springa på operan eller på teatern, men en danskväll i månaden för under tvåhundringen har de flesta råd med. Att få ha de här timmarnas glädje, kontakten med banden på scenen som står där för att de gör det roligaste de vet… Jag hade inte varit samma människa i dag om jag inte haft dansen! Den sprider så mycket positiva vibbar i samhället. Jag blir alldeles matt när jag tänker på att det inte ska finnas kvar efter corona.

Samtidigt utanför Enköping spelar Micke Ahlgrens upp till dans på Facebook.

– Jag tycker att resultatet blivit bra, med tanke på förutsättningarna, säger kapellmästaren som nästa år firar 50 år som professionell musiker.

– Men om någon skulle säga att jag från och med nu bara får spela på nätet skulle jag sluta. Att få möta publiken, att prata med dem, är det viktigaste för mig. Det är kontakten med människor som gör att jag fortsätter att spela.