”Air rage” är beteckningen, inom flygbranschen, på incidenter då passagerare får känsloutbrott över något som väcker deras missnöje, utbrott som är av en sådan omfattning att de blir störande och potentiellt farliga under flygningen. Eftersom antalet sådana incidenter har ökat på senare år bestämde sig forskare för att undersöka möjliga orsaker. Det visade sig att risken för en air rage-incident blir nästan fyra gånger större om planet har en förstaklassektion. Om passagerarna i ekonomiklass dessutom behöver passera genom förstaklassektionen på väg till sina platser fördubblas risken ytterligare.

Och som Robert Sapolsky, primatforskare och författare till den på svenska nyutkomna ”Varför vi beter oss som vi gör” (Natur & Kultur), konstaterar reagerar den missnöjda ekonomiklasspassageraren inte genom att skandera marxistiska slagord och rikta sin ilska mot de privilegierade i första klass. Troligare är att han (oftast en han) tar ut sitt missnöje på någon i sätet bredvid, eller på kabinpersonalen.

Föreställningen att ekonomisk ojämlikhet förgiftar de sociala brunnarna, att den skapar social söndring och splittring som i förlängningen riskerar att lösa upp samhällsfördraget, har länge funnits som en intuitiv insikt inom politiken. Den spelade en framträdande roll under upplysningstiden, och går hela vägen tillbaka till Aristoteles statsvetenskapliga undersökningar i ”Politiken” (350 f Kr). Det som tidigare var just en intuitiv insikt har numera starkt stöd i empirisk forskning, konstaterar de brittiska epidemiologerna Richard Wilkinson och Kate Pickett.

Wilkinson och Pickett utgav 2009, vid samma tidpunkt som finanskrisen sände ut chockvågor av intensifierad ekonomisk otrygghet genom världsekonomin, den uppmärksammade boken ”The spirit level” (”Ojämlikhetsanden” på svenska), som sammanfattade decennier av forskning om följderna av ekonomisk ojämlikhet. Med den nyutkomna ”The inner level: How more equal societies reduce stress, restore sanity and improve everyone’s well-being” (Allen Lane) tar författarna ytterligare ett steg. Boken uppdaterar den föregående bokens forskningsrön, och fördjupar sig i möjliga förklaringar till de starka sambanden mellan ojämlikhet och försämrad folkhälsa i ekonomiskt utvecklade rika länder.

En eländeskatalog av sociala och folkhälsorelaterade problem förvärras med ökad ekonomisk ojämlikhet. Länder med stor ojämlikhet har lägre förväntad livslängd och högre barnadödlighet, högre brottslighet och en större andel av befolkningen i fängelse (tio gånger fler än i mer jämlika länder, långt mer än vad som förklaras av den högre brottsligheten). De har vidare sämre utbildningsresultat, fler tonårsgraviditeter, lägre social rörlighet samt ökad förekomst av fetma och drogmissbruk.

Också den psykiska hälsan påverkas negativt av ekonomisk ojämlikhet. Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är tre gånger vanligare i ojämlika rika länder som USA och Australien jämfört med mer jämlika länder som Japan och Tyskland. I USA hade två procent av befolkningen diagnosen social fobi för 30 år sedan; i dag, efter flera decennier av vidgade klyftor mellan fattiga och rika, är andelen uppe i tolv procent. Och, det kanske mest hjärtskärande forskningsresultatet av alla: mobbing bland barn är nästan tio gånger vanligare i ojämlika länder jämfört med mer jämlika.

Nu höjs allt fler varnande röster som menar att den liberala demokratin inte i längden låter sig förenas med den accelererande ekonomiska maktkoncentrationen

Människan är en hypersocial varelse, intensivt upptagen med vad andra tycker och tänker om henne. Vi förhåller oss alltid, i sociala situationer, till det som psykologer kallar the social evaluative threat, det sociala utvärderingshotet – risken för att bli negativt bedömd av den sociala omgivningen. I psykologiska experiment där deltagarna får utföra olika slags prestationer ökar stresspåslaget trefaldigt om prestationen också innefattar någon form av social utvärdering, som att redovisa sitt resultat inför en grupp. För vissa, som uppfyller kriterierna för social fobi, blir detta hot så intensivt att det sociala livet kan förvandlas till en fruktansvärd plåga, en ständig ångestfylld upptagenhet med hur andra värderar en. Men det som personer med social fobi tvingas uppleva särskilt intensivt och plågsamt är i själva verket en allmänmänsklig belägenhet – vår djupa känslighet för omgivningens värdering av oss.

Det är här, menar Wilkinson och Pickett, som förklaringen ska sökas till varför ojämlikhet gör oss sjuka och får oss att må dåligt. Ojämlikhet förvärrar nämligen det sociala utvärderingshotet, den upplevda risken att bli negativt bedömd av andra. Med ökade ekonomiska klyftor i ett samhälle förstärks idén att människor är mer eller mindre värda beroende på hur mycket pengar de har, vilken materiell status de åtnjuter. Status blir helt enkelt viktigare ju större inkomstskillnaderna är. Det i sin tur ger upphov till statusångest, och statusångesten blir högre – i alla inkomstskikt – ju mer den ekonomiska ojämlikheten ökar. Följden blir just en intensifiering av det sociala utvärderingshotet. Mänskliga relationer upplevs som mer hotfulla och olycksbådande, en källa till social och existentiell ångest, i mer ojämlika samhällen.

För att förstå varför förhöjd statusångest påverkar människor så negativt behöver vi, konstaterar författarna, ta utgångspunkt i människosläktets evolutionära historia och hur den har format den arvsmassa vi alla föds med. Människans sociala natur är komplex, ett lappverk sammansatt av beteendetendenser som mejslats fram i de sociala miljöer vi levt i genom årmiljoner av evolution.

Det handlar om två mycket olikartade slags sociala miljöer, i två distinkta perioder av vår utvecklingshistoria. Den första perioden, som räknas i årmiljoner, utgörs av vår förmänskliga historia som grupplevande primater organiserade i sociala dominanshierarkier, kännetecknade av intensiv konkurrens om resurser. Den andra perioden omfattar de många hundratusentals år då vi levde som jägare-samlare, i en förhistorisk grupptillvaro präglad av långtgående jämlikhet och intensivt samarbete för överlevnad. En tredje period, slutligen, som inleddes med övergången till jordbruk och bofast leverne, innebar att dominanshierarkin delvis återupprättades, nu i klassamhällets form – men först efter att jägar-samlar-tillvaron hunnit sätta ett djupt, jämlikhetssträvande avtryck i den mänskliga naturen.

Resultatet av denna skiftande mänskliga utvecklingshistoria, menar Wilkinson och Pickett, är att vi alla lever med vad som kan beskrivas som två mänskliga naturer inom oss – en natur anpassad för makthierarkier och social över- och underordning, en annan för jämlika, tillitsfulla relationer och samarbete. Människors beteende och psykiska mående formar sig som järnfilspån kring dessa två poler i vår evolutionärt nedärvda beteenderepertoar – den konkurrensinriktade, mer antisociala polen respektive den samarbetsinriktade, prosociala polen. Vi har alla båda dessa poler inom oss, men de har diametralt olika implikationer för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Vi är starkt känsliga för om våra relationer till andra präglas mer av jämbördighet och vänskap eller av hierarkisk positionering; sociala relationer baserade på konkurrens om status är mycket mer stressframkallande för oss.

Den sociala ångesten i en dominanshierarki handlar om risken att bli utan resurser och fortplantningsmöjligheter, och drivkraften som utlöses handlar om självavancemang. Statuskonkurrensen, som per definition alltid är ett nollsummespel, leder till att vissa reagerar med låg självkänsla och depression, medan andra hanterar det sociala utvärderingshotet genom att bli mer självhävdande och narcissistiska.

Vår andra källa till social ångest härrör från vår tid som jägare-samlare, som innebar att vi blev djupt och ömsesidigt beroende av varandra, av alla i gruppen, för vår överlevnad. Det har gett upphov till vårt starka behov av att bli accepterade, att få känna tillit till andra och ingå i sociala gemenskaper som strävar mot gemensamma mål. Den sociala ångest vi nu också började känna handlade inte om risken för underordning och förlorarstatus, utan om risken för social uteslutning, för att mista vår grupptillhörighet. Också här får ekonomisk ojämlikhet problematiska konsekvenser. De mer ojämlika av de rika samhällena har lägre nivåer av tillit, deras invånare deltar i mindre utsträckning i förenings- och organisationsliv, och graden av social samhörighet ( social cohesion) är lägre.

Vi har därför, som ett arv från vår mångmiljonåriga gemensamma vandring på den här planeten, två olika källor till social ångest, och båda dessa förvärras av ekonomisk ojämlikhet. Intensifieringen av det sociala utvärderingshotet resulterar i ett slags reträtt från det sociala livet, ett tillbakadragande in i ensamhet, misstro och statuskonkurrens, bort från de tillitsfulla, vänskapliga relationer som utgör en av våra viktigaste källor till upplevelser av mening och sammanhang. Mer jämlika samhällen, å andra sidan, tycks ha bättre psykisk hälsa därför att deras medborgare känner mindre statusångest, och dessutom oftare är engagerade i sociala nätverk och organisationer präglade av ömsesidighet, tillit och samarbete.

I den internationella debatten höjs allt fler varnande röster som menar att den liberala demokratin inte i längden låter sig förenas med den accelererande ekonomiska maktkoncentration som präglar utvecklingen i så många länder i världen i dag. Till detta demokratiargument för ökad ekonomisk jämlikhet lägger Wilkinson och Pickett ett lika kraftfullt argument som handlar om fysisk och psykisk hälsa, om grundläggande mänskligt välbefinnande. Ytterst handlar jämlikhetsfrågan om vad för slags varelser vi är, något som folkhälsostatistiken, och air rage-incidenterna, ger oss tydliga signaler om.