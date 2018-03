Därför blev Leif GW Persson ett mediefenomen

Tv-kanalerna tävlar om att få ha honom med som expert i både kriminalprogram och i mer lättsamma shower. Hans deckare tillhör de mest lästa i Sverige. Han uttalar sig frispråkigt om både det ena och det andra – och är ett återkommande fenomen på kvällstidningarnas löpsedlar.

Men Leif GW Persson hävdar själv att han inte söker rampljuset.

– Folk tror ju att ”den där jävla linslusen måste ju ägna halva sin tid till att hamna i tidningen”. Men jag tackar ju nej till en massa erbjudanden. Jag har nog tackat nej fyra-fem gånger i dag, säger han när DN ringer upp för att fråga om hans eget perspektiv på sin popularitet.

I mitten av mars kom beskedet att det populära SVT-programmet ”Veckans brott”, med drygt 1,3 miljoner tittare per avsnitt, lägger ner. Anledningen var att den folkkäre polisprofessorn hade beslutat att gå över till TV4 i stället. Programledaren Camilla Kvartoft berättar att det under dagarna sedan beskedet har strömmat in mejl och kommentarer från tittare som beklagar att programmet läggs ner.

Leif GW Perssons popularitet är en kombination av olika anledningar, berättar Camilla Kvartoft.

– Jag är inte alls förvånad över att han är så populär. Han är en stor auktoritet, och han har väldigt mycket kunskap och erfarenhet. Folk vill höra vad han tycker, säger hon.

Dels är det bakgrunden som professor i kriminologi som är en orsak till Leif GW Perssons genomslag i de breda folklagren. Men det handlar också om hans personliga egenskaper, menar Camilla Kvartoft.

– Han är allt annat än insmickrande. Men han har också självdistans, och det ser folk. Han är också underfundig och fruktansvärt rolig, samtidigt som han kan vara så dräpande i sina kommentarer.

Finns det någon grupp där han inte går hem?

– Nej. Inte vad jag kan komma på. Han är ju en humanist och har ett stort hjärta, säger Camilla Kvartoft efter en lång tankepaus.

Går det att kopiera Leif GW Perssons egenskaper för att skapa popularitet?

– Nej, det gör det inte. Det är hela min poäng. Det är därför han är så omtyckt. Det som folk gillar honom för är att det inte är så tillrättalagt. Det är också kul att det visar sig att det inte ska behövas det.

Foto: Alexander Mahmoud

Marie Grusell, medieforskare vid Göteborgs universitet, betonar Leif GW Perssons roll som en fast punkt i tillvaron.

– Han står för det trygga och det kloka. Han är en som alla känner igen. Och han är pålitlig och trovärdig.

Polisprofessorn skiljer sig dock från den stora majoriteten av de personer som får stor uppmärksamhet: han har en framtoning som är annorlunda jämfört med andra kändisar.

– Han är ju egentligen inte urtypen för den som slår igenom i media. Men han har ju en inre glöd som inte går att härma. Han är ”one of a kind”.

Enligt Marie Grusell tar det lång tid att bygga upp den typen av kändisskap som går på djupet på det sätt som Leif GW Persson innehar. Det innebär också att listan på personer som har en liknande position i Sverige är kort.

– Det tar tid. Det är sällan man blir känd över en natt. Det är en lång process för att få den kritiska massan att känna igen dig. För de flesta gäller att ”one day you're in, and the next day you're out”. De som verkligen är kända på ett sånt sätt är kanske Lill-Babs, Gudrun Schyman, och kanske också Mikael Persbrant. Han har också den här kraften.

Kan du precisera vilka egenskaper som krävs?

– Det är en styrka. Det handlar om en ödmjukhet som finns i de här kaxiga personerna. Att de är öppna med vilka de är och har den här ödmjukheten. När det gäller Leif GW Persson är en anledning att han känns som en mysfarbror.

Är det genuint eller är det en image hos Leif GW Persson?

– Jag tycker mig se att det är genuint. Han skulle kunna vara någon man känner.

Frågan om Leif GW Perssons plats i den svenska offentligheten är ett ämne som journalisten Lars Ragnar Forssberg har gjort en djupdykning i. I sin bok ”Fenomenet GW” från 2016 ger han en beskrivning av vägen mot professorns popularitet i dag.

– Han fick ju tidigt den rollen, delvis för att han sökte den själv. Han odlade kontakter med journalister och visste att det kunde gynna honom. Men därtill är många intresserade av brott, kriminalitet och mord.

Lars Ragnar Forssberg tycker att det ändå är förvånande att Leif GW Persson har blivit så folkkär på ett sätt som påminner om Astrid Lindgren och Tage Danielsson.

Han har en osannolik uppenbarelse

– Det är nästan svårt att begripa, tycker jag. Hans verbala förmåga är egentligen väldigt skral. Han har en osannolik uppenbarelse och jag skulle säga att han har ett originellt utseende. Han blir en spännande och originell figur.

En anledning till Leif GW Perssons popularitet kan enligt Lars Ragnar Forssberg spåras till en medveten strategi från professorns sida.

– Redan tidigt sökte han ju upp oss journalister, bland annat ute på krogen. Men sen har han också stora kunskaper. Dessutom är han en väldigt rolig och trevlig prick. Annat hade det varit om han hade varit en stel byråkrat, säger han och lägger till att Leif GW Persson slår honom som ”helt genuin” och att hans egenskaper inte skulle gå att kopiera av någon annan.

Leif GW Persson hävdar bestämt att han inte har någon egen önskan om att få uppmärksamhet – särskilt inte nuförtiden, berättar han. Och själv har han inte heller någon bra förklaring till att han så ofta hamnar mitt i rampljuset och ständigt figurerar på kvällstidningarnas löpsedlar.

– Jag vet inte. Det är inget jag försöker verka för. Verkligen inte. Medier göder medier på något sätt, säger han.

När P1-programmet ”Medierna” i augusti 2017 frågade Expressens redaktionschef Magnus Alselind varför Leif GW Persson så ofta dök upp på löpen kom det ärliga svaret: det påverkar försäljningen positivt. Men Leif GW Persson berättar att han undviker att läsa om sig själv eller se sig själv på tv.

Vilka egenskaper hos dig är det som är anledningen, tror du?

– Det räcker ju med att man går förbi en korvkiosk, så ser man ibland löpsedlarna. Ibland får man löpsedlar även utan att man ens har talat med mig. Men jag har inte funderat på vilka egenskaper som gör det.

Leif GW Persson berättar också att han ofta inte känner igen sig i den bild som förmedlas av honom och att det finns en ”fastlagd sanning” som beskrivningarna av honom ständigt återkommer till. Resultatet har blivit att han har fått olika roller som han är skeptiskt inställd till.

Finns det något värde i sig för dig att få uppmärksamhet?

– Nej, det tycker jag faktiskt inte. Och att de sedan gör mig till ”bästa granne” och ”jultomte”, det kan jag ju inte styra över. Men det ska man nog passa sig för. Jag har faktiskt intressen som inte kräver att det finns kameror i närheten. Jag håller ju på med kriminologi, jag läser böcker, jag jagar.

I takt med att han har blivit äldre kan han också bli mer frispråkig, berättar Leif GW Persson – även om det är en egenskap han under lång tid har varit känd för att ha.

– I dag kan jag säga rätt mycket. Vem fan orkar reta upp sig på en 73-årig? ”Han är ändå snart död”, tänker de nog. Jag brukar säga som jag tycker. Sen ändrar jag mig om jag har fel.

Är det ett tecken på ödmjukhet från din sida?

– Nej, det är en självklarhet.

Ett exempel på den frispråkighet och öppenhet som Leif GW Persson har gjort sig känd för handlar om hans förhållande till alkohol, som har beskrivits åtskilliga gånger: Halva året är han helt nykter, och halva året dricker han. En anledning till att han är så öppen med sina problem med alkoholen kan också tolkas som en välvilja gentemot omvärlden.

– Jag är alkis sen en jävla massa år. Varför berättar jag om det? Jo, för att folk där ute har problem med det och att det kan vara viktigt för dem att höra om det. Det tror jag att folk kan bli hjälpta av, att höra att man kan klara sig rätt bra ändå.

En avgörande anledning till att Leif GW Persson har fått den uppmärksamhet han har fått, enligt honom själv, har inte att göra med hans personliga egenskaper. I stället handlar det om ämnet han har ägnat sig åt.

– Folk är obegripligt intresserade av brott. De skulle inte ha en susning om vem jag är om jag hade varit fjärilsforskare. Men nu håller jag på med brott. Det ligger i ämnets natur att det får uppmärksamhet, säger han.