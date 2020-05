Därför blev svenskarna folkhälsopatrioter

Den 11 mars publicerade Italiens ambassadör i Sverige, Mario Cospito, ett starkt kritiskt meddelande till statsepidemiolog Anders Tegnell efter hans medverkan i Aktuellt. I programmet hade Tegnell sagt att svensk sjukvård har bättre beredskap än den italienska.

Kommunikén, som lades upp på italienska ambassadens hemsida, löd: ”Det här är inte en fotbollsmatch där man ser motsatta hejaklackar som stödjer sitt lag: det handlar om en global och gemensam utmaning för att garantera allas hälsa.”

Men sedan dess har tävlingsmomentet att jämföra olika länders coronastrategi fortsatt, med dödssiffror och R-tal som mätvärden i mästerskapet. Lagindelningen har fått skarpa skiljelinjer: Anders Tegnells ansikte trycks på t-shirtar och tatueras på kroppar, Stefan Löfven och kung Carl Gustaf hyllas som sporrande retoriker för sina tal till nationen. De forskare som ifrågasätter den svenska strategin kallas i medierna för ”foliehattar” och ”klassiska haverister”.

Foto: Jonathan Nackstrand

I en artikel döper Svenska Dagbladets politiska kommentator Göran Eriksson tilltron till den svenska strategin för ”folkhälsonationalism”.

Utvecklingen kan tyckas märklig för ett Sverige som internationellt brukar beskrivas som prestigelöst och hierarkiskt platt. Svenskar ser sig sällan som patrioter. Kanske för att beteckningar som patriotism och nationalism för tankarna till bakåtblickande flaggviftande där man hyllar gamla krig. Svenskar däremot ser alltid framåt, är världens modernaste land och kan därför per definition inte vara ”nationalister”.

Åtminstone är det så det brukar låta.

Henrik Berggren är journalist, författare och historiker. Han har bland annat skrivit boken ”Är svensken människa?” (2006) tillsammans med Lars Trägårdh, och säger att det är en missuppfattning att svenskar inte skulle vara patriotiska.

– Jag tror att nationalismen i viss mån är historiskt konstant. Har du nationalstater och en gemensam solidaritet så måste det finnas något som binder ihop det – så frågan är inte om invånarna är patriotiska eller inte utan vilka värden de samlas runt, säger han.

Coronastrategin är ett exempel på en sådan värdeladdad fråga att sluta upp kring.

– Om man tycker att Sverige står för en förnuftig och öppen linje i den här frågan, att den inte inskränker folks frihet, så är det en tilltalande bild av Sverige man väljer att stå för; då finns säkert en tillfredsställelse i att bli coronapatriot.

– Sverige har stundtals varit övermaga nationalistiskt i vår syn på att vi har löst världens problem, vi är världens modernaste land. Det handlar inte så mycket om en avsaknad av nationalism som att vi tycker att vi inte behöver skrika om hur bra vi är – vi vet att vi är bäst.

Berättelsen om det moderna, ingenjörsupplysta Sverige – i dag mer omtalat som ”det svenska tech-undret” – spelar en viktig roll i omfamnandet av coronastrategin.

Tittar man på forskardata visar det sig att svenskar är mer patriotiska än man kan tro (i en studie från 2013 svarade 92 procent av tillfrågade svenskar att de var ”stolta” eller ”mycket stolta” över sin nationalitet). Ännu intressantare är vilka frågor som triggar den stoltheten. 27 procent är ”mycket stolta” över vårt lands forskning och teknologi, och 24 procent är ”mycket stolta” över vårt lands demokrati. (Som jämförelse: i USA är ”vår krigsmakt” och ”vår historia” de två största skälen till stolthet.)

De mekanismer som styr och hyllas i Sveriges coronastrategi rimmar alltså med vad vi är stolta över med Sverige: vetenskapen och öppenheten. Att ifrågasätta strategin innebär att underkänna det vi tycker är våra finaste värden. Det säger Gina Gustavsson, docent vid statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.

– Min tes är att stoltheten över vår forskning och vår demokrati spelar stor roll nu när narrativet till stor del varit att vi i Sverige avviker från andra länder för att vi gör som experterna säger, och för att vi upprätthåller demokratin i stället för att stänga ner och begränsa folks frihet.

Att andra stabila demokratiska länder på inrådan av sina experter däremot valt att stänga ner under en begränsad tid borde ju motsäga den berättelsen, menar Gustavsson, men det passar inte in lika bra i sagan om det positivt svenska. Detsamma gäller påståendet att just den svenska tilliten människor emellan gör strategin möjlig: samma värderingar gäller i länder som Danmark och Finland, men där har delar av samhället ändå stängts.

Nyligen skrev Gustavsson en artikel i engelska The Guardian (”Has Sweden's coronavirus strategy played into the hands of nationalists?”) där det aggressiva gensvaret från de som försvarar det svenska systemet liknas med vad idéhistorikern Isaiah Berlin kallade ”den böjda kvistens nationalism”.

Som metaforen antyder handlar det om en fosterlandsstolthet som piskar tillbaka mot den som ”trampar på” landet. En sårad nationell stolthet som leder till aggression. I texten skriver Gustavsson bland annat att de 22 undertecknarna till en debattartikel i DN som ifrågasatte Folkhälsomyndigheten hånades och förlöjligades.

– Sverige har inte upplevt sig trampat på tidigare, vi har nästan stoltserat med att de som hatar oss är Trumpianer eller högerradikala; nu får vi för första gången kritik för att vi skulle vara kalla eller osolidariska. Och samtidigt som Sverige kallar sig en humanitär supermakt så har vi misslyckats med att skydda våra äldre och det tycks råda en större acceptans än jag hade väntat mig av att det skylls på invandrare att sjukdomen sprids, säger Gina Gustavsson.

Läs mer: Så fick svensksomalierna skulden för sin egen död

Inom socialpsykologin använder man begreppet nationell anknytning, den känsla av tillhörighet man känner med sitt land. En stark sådan anknytning är oftast av godo, och innebär bland annat att man delar med sig av resurser inom landet. Men som alla gruppidentiteter kan den mobiliseras kraftigt för andra saker, säger Gustavsson:

– När den nationella gruppidentiteten känner sig hotad, och när det uppstår konkurrens med andra länder, då vet vi att även de mer godartade sidorna av stoltheten tenderar att förr eller senare göda intolerans mot minoriteter och en ovilja att tillåta kritik.

Och svenskar är dåliga på självkritiskt tänkande. I en studie fick 42.000 deltagare i 33 länder svara på frågan ”Skulle världen vara en bättre plats om fler i ditt land erkände landets tillkortakommanden?” Sverige var det land där det minsta antalet intervjuade höll med om påståendet.

Även Henrik Berggren tar upp konsensuskulturens baksida.

– Det har varit en del väldigt aggressiva angrepp på forskarna som kritiserat Tegnell. Det finns något hätskt i det, liksom i nationalismens mörka sida att leta efter förrädare.

Samma mönster syntes under andra världskriget i Sverige, säger han.

– Hamstring sågs som ett brott mot solidariteten: det publicerades teckningar på hemmafruar med råttliknande ansikten som bunkrade matvaror. Den nationella sammanhållningen kan leda till att man straffar personer som bryter mot det kungjort solidariska.

Tova Höjdestrand är universitetslektor i socialantropologi vid Lunds universitet och forskare på nationalism. Hon håller inte med om bilden att man i Sverige slår sig för bröstet gällande sin coronastrategi gentemot andra länder. Hon jämför med exempelvis jämställdhetsfrågor eller frågor om lagstiftning kring prostitution, där hon anser att Sverige beter sig desto mer självrättfärdigt.

– Där är det inget snack om att man tycker att Sverige är fan så mycket bättre. Nu har man med coronataktiken en ganska ödmjuk hållning. Alla är mycket öppna med att vi använder en strategi som vi hoppas ska fungera, men att vi precis som alla andra experimenterar. Jag tycker det är en mycket livlig debatt med transparens och plats för alla möjliga åsikter, säger hon.

Som en förenande trygghetskraft i krisen tronar SVT:s tablåer på minnen från fornstora dagar: det är program om det Sverige som tog brons i fotbolls-VM, eller det Sverige som leddes genom rekordåren med Tage Erlander som landsfader. Tova Höjdestrand säger att lika gärna som ”nationalism” kan man kalla vårt trygghetssökande för ”folkhemism”.

– Som när tv plockar fram hederliga saker från den gamla goda tiden. Det vädjas om gamla ideal om samhällssolidaritet från före den nyliberala explosionen på 80- och 90-talet. I vårt land har vi kommit att kalla det folkhem. Är det nationalism? Ja, i så fall tycker man det mesta är nationalism.

Den starka svenska myndighetstilliten som präglar inställningen till coronastrategin kan ses som ett arv från den tiden. Folkhemmet och moderniteten var ett stort och framgångsrikt uppfostringsprojekt, att man alltid skulle lita på mannen i den vita rocken. Kanske kan den sociala ingenjörskonstens paradigm nu sägas gå igen i acceptansen för och stoltheten över den svenska linjen?

Det kan vara så, säger Henrik Berggren, men påminner om att bakom folkhemstanken fanns en tidigare fas från 1800-talets slut med en stark folkrörelsetradition; som nykterhetsrörelsen, eller den frivilliga bildningsrörelsen.

– De handlade främst om att disciplinera sig själv – alltså inte om att lyda utan om att vara förnuftiga människor. Successivt flyttade man sedan över det till staten och sedan till experter, men från början var det självuppfostran det rörde sig om, och Folkhälsomyndigheten har appellerat till den traditionen. Kanske har det väckt ett historiskt gensvar i oss.

Att låta experter och sakkunniga vägleda besluten, snarare än politiker, kan ses som motsatsen till den nationalistiska populismen, där etablissemangsskepsis ofta är den drivande läran. Men tittar man på attityddata så finns ett starkt samband mellan nationell stolthet och hög politisk tillit, säger Gina Gustavsson som tittat främst på siffror i USA och Holland.

– Det är alltså inte de Trumptrogna eller Wildersanhängare, som man kan tro, utan stoltheten är hög hos folk som är mer progressiva. Samma gäller för Sverige: invandringsmotståndare är ofta mindre stolta över Sverige; de stoltaste är oftast inte de vi tänker på som obehagliga patrioter, säger hon.

Att regeringens förtroendesiffror ökat i Sverige sedan pandemins utbrott (Socialdemokraterna noterade sin största uppgång i Sifos historia en månad in i krisen) visar också på en inhemsk politisk tilltro.

Tova Höjdestrand ser en längtan efter mer sammanhållning i samhället som möjliggörs i krisens tid, med symtom som kan påminna om nationalism.

– Det handlar om tydliga symboler. ”Nationen” är ju i vår tid den mesta symbolen för en sammanhållning bortom ideologiska eller andra särintressen, och då blir det flaggan som Löfven sätter på kavajen på första maj. Symbolerna för den solidaritet som så många längtar efter råkar vara nationellt kodade.

Henrik Berggren tror att mobiliseringen kan bero på en plötsligt uppvisad tydlighet efter en lång tid med ideologisk vinglighet.

– Politiken har på senare år varit väldigt populistiskt driven där politikerna reagerat på olika opinionsvindar. Jag tror att många människor nu blir imponerade av att det finns en linje som man håller fast vid. Och bakom det finns impulsen att sluta upp bakom och sitta stilla i båten.

Även här finns paralleller till andra världskriget, säger han.

– Många var missnöjda med att tyska tåg körde genom Sverige, men den huvudsakliga inställningen var att ”Per-Albin Hanson och Kungen vet vad de gör. Det här är det vi har, då får vi köra på det”, det finns nästan en fatalism över det.

