Därför blir 2020-talet ett ljusare decennium

Skribenten

# Yascha Mounk är född 1982 och amerikansk statsvetare, specialiserad på populismens frammarsch och den liberala demokratins kris.

# Han är knuten till Johns Hopkins University i Washington DC och föreläser också vid Harvard. Han medarbetar i tidningar som New York Times, Foreign Affairs och The Atlantic samt driver podden The Good fight.

# Bland hans böcker kan nämnas ”The people vs. democracy. Why our freedom is in danger and how to save it.”

# Artikeln är skriven exklusivt för DN Kultur.