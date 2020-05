Därför går det aldrig att glömma ”Chinatown”

”The big goodbye” Sam Wasson ”The big goodbye - Chinatown and the last years of Hollywood” Faber & Faber, 397 sidor Visa mer

En film kan bli en legend. Även inom filmen går att göra drömmål: någon bara slår in den, stenhårt, perfekt. Kollegor kan endast nicka. Japp, där satt den.

Någon gång i slutet av 1970-talet talade jag med Bo Widerberg om ”Chinatown”:

– Om man en gång kunde få till ett sånt manus...

Senare förstod jag att han formulerade en av många filmare delad längtan.

”Chinatown”, den sista film Roman Polanski gjorde i USA innan han 1978 flydde landet efter att ha erkänt sig skyldig till sex med en minderårig, är en mörk historia i soldränkta omgivningar. Jack Nicholson spelar privatdetektiven J J Gittes i Los Angeles 1937. Män och kvinnor vänder sig till Jake Gittes när de misstänker sina respektive för att ha någon vid sidan av.

Han lever gott på verksamheten. Han har elegant kontor, sekreterare, två anställda medarbetare. Han är en snobb: benan ligger spikrak, hans kläder är exklusiva, när han under spaning blir vattendränkt svär han över sina dyra förstörda skor – ”goddamn Florsheim shoes!”.

Jack Nicholson som privatdetektiven J J Gittes. Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

Det är klass på Jake Gittes, åtminstone om man frågar honom själv. När han blir uppsökt av en kvinna som har misstankar om maken, kopplar Jake på terapeutblicken:

”Mrs Mulwray, älskar ni er man?”

”Ja, naturligtvis.”

”Gå då hem och glöm bort det här.”

Så är stilen hos J J Gittes. Men mrs Mulwray ska förstås få sina bevis, även om Jake hajar till när han förstår att hennes make är chefen för vattenverket, en viktig myndighet i torra Los Angeles.

Jake smygfotograferar mr Mulwray tillsammans med en ung blondin. Fotona hamnar i tidningen. Varpå Jake uppsöks av en annan kvinna – Faye Dunaway – mycket elegant, biträdd av advokat. Hon presenterar sig som Evelyn Mulwray – den riktiga mrs Mulwray. Hon har aldrig velat ha maken övervakad. Hon uppskattar inte vad Jake gjort.

Resten av filmen kämpar Jake för att återvinna fotfästet. Varför vill någon åt chefen för vattenverket och varför hittas han drunknad? Vem dumpar nattetid i hemlighet Los Angeles dyrbara dricksvatten ut i havet?

Vem är den unga blondinen? Var finns hon nu? Varför ville inte Evelyn att någon skulle lägga sig i att hennes man träffade henne?

Intrigen är infernaliskt invecklad. 1974 kulminerade Watergateskandalen och för många var ”Chinatown” som en spegling. Jake går vilse i sin labyrint, med katastrofalt resultat. Och mycket av ”Chinatowns” legendstatus bygger på att allt faller på plats i en enda scen. Då visar det sig att Jake och vi tolkat scener vi bevittnat helt fel.

”The big goodbye – Chinatown and the last years of hollywood” av Sam Wasson. Foto: Amazon

Hur gick det till, när Polanski, manusförfattaren Robert Towne, och producenten Robert Evans, för att nämna några nyckelpersoner, slog in denna spik? Sam Wasson söker svaret i boken ”The big goodbye – Chinatown and the last years of Hollywood”. Han använder bekanta källor – självbiografier etcetera – och egna intervjuer. Han återger materialet på ett sådant sätt att det får en skönlitterär touch: ”Robert Towne, ännu en pojke, lämnade San Pedro. Hans far, Lou, tog familjen från den lilla soliga och lugna hamnstaden och lämnade för gott mrs Walkers hamburgerkiosk och de stolta fiskebåtarna som la ut i jakt på tonfisk.” Informationen är från kommentarspåret på ”Chinatown”-dvd:n, bearbetad så att den kan passa in i en sorts roman om filmen.

Townes bakgrund spelade roll för filmen. Robert Towne var från Kalifornien. Han hade nostalgiska känslor för en tid när hemtrakterna var mer lantliga. ”Chinatown” handlar bland annat om hur exploatörer hugger för sig av land. Vattenverket utnyttjas för att hålla mark uttorkad och billig. Den delen av historien byggde på verkliga händelser ur Los Angeles historia.

Robert Towne var en insider i det unga smarta Hollywood. Sådana som Nicholson och Warren Beatty var gamla kompisar. Towne var en långsam manusförfattare, ofta inkallad för att bearbeta och lägga till och fixa när det var problem med andras manus. Han hade hjälpt Nicholson på dennes regidebut ”Drive, he said” (1971), och också bidragit till exempelvis ”Gudfadern” (1972) och ”Bonnie och Clyde” (1967). Towne och Nicholson spelade tennis hos kompositören Quincy Jones - granne till Towne, ofta anlitad till filmmusik - när Towne föreslog att han skulle skriva en deckarfilm åt Nicholson. Jack var petig med sina kläder, så det fick Jake också bli.

Som Towne är även den privatpraktiserande detektiven av kalifornisk härkomst. Raymond Chandlers privatdeckare Philip Marlowe jobbade i Los Angeles. Den hårdkokta deckarens fader Dashiell Hammett hade San Francisco som spelplats. Privatdeckar-arketypen kommer från Kalifornien, och för Hollywood blev den en märkesvara. Humphrey Bogart var väl aldrig mer Humphrey Bogart än när han på 1940-talet spelade först Hammetts Sam Spade, sedan Chandlers Marlowe.

Jack Nicholson och Faye Dunaway i ”Chinatown”. Foto: Allstar Picture Library Limited / Alamy Stock Photo,

”Chinatown” är ett kärleksbrev till en filmtradition, samtidigt en kommentar till den. Det är en poäng att Jake försörjer sig på otrohetsaffärer. En del av Marlowes identitet är hans återkommande omkväde ”jag tar inga skilsmässojobb”. Jake har inte sådana skrupler, han är inom sina ramar hederlig, men grabbar för sig som alla andra.

”Chinatown” filmades i Panavison, som ger det breda scope-formatet. Det är fel för tidskänslan, det bildformatet började användas på 1950-talet. Man behöver inte veta det för att bilderna ska kännas lite för flotta, lite för moderna. Vilket de skulle. Ett uttalande av fotografen John Alonzo som inte finns med i Wassons bok, tycker jag sammanfattar hela ”Chinatown”: ”Roman sa att 'jag vill se genom min tids fönster på det förflutna'.”

Man brukar tala om Den stora amerikanska romanen som en amerikansk författardröm. ”Chinatown” är inte den Den stora amerikanska filmen. Men den kan vara Den stora kaliforniska filmen.

Kalifornien är med genom hela filmen. Scenografen Richard Sylbert bestämde vilka färger som skulle synas: gräs skulle vara brunbränt, ”en jättefin färg”, hus skulle vara vita, för att stöta bort hettan. Kalifornisk look skulle understrykas genom tjat: ”Spansk byggnad, spansk byggnad, spansk byggnad...”

Problemen med att få fason på Townes spretiga och ohanterligt långa manus är kända. För ”Chinatown”-beundrare kan det bästa med Wassons bok vara den stora del som kretsar kring det. Towne skriver bitar, kastar ner uppslag, förkastar, börjar om. Han bestämmer att historien måste rymma en konspiration, men vilken? Manuset vann Oscar, och Robert Towne fick renomme som en sorts manus-Jesus, men efter ett tag började folk vilja justera historien. Roman Polanski skrev i sina memoarer, som kom 1984, om hur han slitit tillsammans med Towne för att få till en slutgiltig version, och muttrade om Townes arbetsdisciplin. Från slutet av 1980-talet minns jag en i en av de större amerikanska filmtidningarna publicerad artikel där det påpekades att Towne inte kommit igen med något lika helgjutet, och att Polanskis insats kanske underskattats.

Sam Wasson kastar in ett nytt namn: Edward Taylor. Taylor, bortgången 2013, var oskiljaktig vän med Towne ända sedan de varit rumskamrater i college. Allt Towne skrev lästes, kommenterades, och bearbetades av Taylor, efter vad Wasson hör av sina sagesmän. Taylor hjälpte till med lösningar och kan även ha skrivit. Han fick arvode men aldrig sitt namn på manusen. Det var okej, sa Taylor, han arbetade framför allt för vänskaps skull.

Roman Polanski regisserar Faye Dunaway och Jack Nicholson under inspelningen av ”Chinatown”. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Polanskis betydelse för slutet är känd. Fram till finalen är Nicholsons rollfigur den enda som inte passar in i mallen till denna typ av deckare, film noir. ”Chinatown” är rik på underbara bifigurer, snorkiga sekreterare, frodiga obducenter, och pompösa befattningshavare, som lätt kunde vara med i en gammal Bogartdeckare. Även Faye Dunaways tjusiga Evelyn – hon och Jake får en natt tillsammans – framstår som noir rätt igenom, frånsett nervös stamning då hennes stenrika far kommer på tal. Han spelas av regissörslegenden John Huston, som gör honom till en satyr till roffare.

”Chinatown”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

Evelyn döljer något. Jake skuggar henne genom Los Angelesnatten till ett hus där han genom ett fönster ser henne med den blonda flickan. Hon är förtvivlad. Jake och vi ser att Evelyn håller flickan fången.

Det leder till scenen där Jake kräver att få veta sanningen. Vem är flickan?

”Hon är min dotter.”

Pang, Jake slår till henne.

”Hon är min syster.”

Pang! Pang, pang, pang medan Evelyn växlar svar. Tills hon skriker:

”Hon är min syster och min dotter! Min far och jag...”

Och plötsligt är Evelyn rasande:

”Förstår du? Eller är det för svårt för dig?”

Det svajar till. Allt vänds ut och in. Och Evelyn är den starkare av de två, hon har gått igenom saker Jake inte förmått föreställa sig.

Chockeffekten blev dubbel: Philip Marlowe slår en kvinna! Som är ett incestoffer!

Towne hade inte hittat ett bra sätt att avslöja den mörka hemligheten, det var Polanski som kom med lösningen.

Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

Towne har varit erkännsam för det. Sedan kördes han över av Polanski. Robert Towne ville ha ett delvis lyckligt slut – otänkbart, sa Polanski. Evelyns far, symbolen för korruptionen som genomsyrade denna stad, måste vinna allt.

I det svåruthärdliga slutet skjuts Evelyn av polis när hon i bil är på väg att fly med dottern. Kulan tar med Evelyns öga. Hennes far släpar den hysteriskt skrikande flickan från bilen. 1970-talsfilmen hade några särskilt chockerande bilder av våld. Kratern i Dunaways ansikte är en av dem. Tunna hinnor från insidan av ägg fick droppa som köttslamsor, berättar Wasson.

Towne skrev detta slut, inklusive den berömda slutrepliken, viskad av en medhjälpare som försöker dra en förlamad Jake från platsen för katastrofen i Los Angeles Chinatown: ”Forget it Jake! It's Chinatown.” Men det tog år innan Robert Towne förlät Polanski, och gick med på att det nog inte gått att överträffa denna final.

Några år senare var Roman Polanski själv på rymmen, en sexförbrytare. Skuggan av det övergreppet kommer att hänga över honom till hans död. Rätt eller fel, så kommer nog ”Chinatown” att leva längre. De som själva drömmer om att göra stor film kommer inte att glömma ”Chinatown”.

Affischen för ”Chinatown”. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo