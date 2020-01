Därför handlar 2020-talets politiska konflikter egentligen om 2040-talet

”Människan har tappat förmågan att förutse och förebygga. Det kommer att sluta med att hon förstör jorden.” Så skrev teologen och fredspristagaren Albert Schweitzer i början av 1960-talet. Citatet inledde Rachel Carsons klassiska reportagebok ”Tyst vår” från samma tid, en tongivande bok för den gryende miljöaktivismen och även för framtida klimatrörelser.

Carson förutsåg en existentiell kris för mänsklig civilisation, men hon hade däremot fel om orsaken till krisen.

Den beror inte på att vi slutade förutse framtiden. Tvärtom har vi blivit bättre än någonsin på att göra prognoser, men vi är helt oense om vad vi ska göra åt varningarna.

När tiotalet gick mot sitt slut präglades världspolitiken av högljudda protester, och massiva demonstrationer pågår i ett dussintal länder, från Chile till Libanon.

Men de tre tongivande politiska rörelserna när vi nu byter decennium blickar inte bara framåt mot 2020-talet, utan mot 2040-talet. De slåss inte bara om nuet utan om själva 2000-talets berättelse.

Manifestation anordnad av aktivistgruppen Extinction Rebellion under London fashion week. Foto: Deano/Mega

1. KLIMATAKTIVISTERNA

Den klimatpolitiska proteströrelse som mobiliserats världen över är en del av ett bredare generationskrig. Det är ingen slump att så många av förgrundsfigurerna är tonåringar.

Tre av fyra amerikaner under 30 är oroade över klimatkrisen, men bara drygt hälften av amerikaner över 55 är oroade. Många av de ledande rösterna i amerikansk klimatpolitik är under 30, från kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez till Sunrise Movement, en växande klimatrörelse där hela ledarskapet är mellan 19 och 26.

De har förstås goda skäl att vara mer oroade för framtiden än äldre generationer. Enligt IPCC är det runt år 2040 som vi beräknas passera 1,5 graders temperaturhöjning på planeten, det kritiska ögonblick då oåterkalleliga katastrofer kommer att utlösas om vi inte stoppar nuvarande utsläppsnivåer.

Författaren Jia Tolentino skrev nyligen om den unga klimatrörelsens radikalisering: ”Filosofen Frederic Jameson sade att det är lättare att föreställa sig slutet på världen än slutet på kapitalismen. Nuförtiden verkar de unga ha ganska lätt för att föreställa sig både och.”

Klimatkrisen har även blivit en utmaning för demokratin. Journalisten David Wallace-Wells poängterade under en debatt här i New York nyligen att det i teorin är lättare för Kina än för USA att genomföra klimatpolitiska reformer, eftersom regeringen inte behöver oroa sig för att bli omvalda. Trump, Bolsonaro och Modi har alla visat att det är lättare att vinna val på löften om skattesänkningar och avregleringar än på att förespråka en hållbar planet för våra barnbarn.

Radikala klimataktivister som Extinction Rebellion har börjat utmana demokratin som system för att genomföra klimatpolitiska reformer. Många unga anser att de helt enkelt inte har tid att vänta på att de ska bli tillräckligt gamla för att röstas in i myndigheter och företagsstyrelser.

Foto: Mehdi Chebil

2. HONGKONG

De ihärdiga demonstrationerna i Hongkong präglas likaså av en djup generationsklyfta.

När jag besökte Hongkong för två år sedan sade de mest pessimistiska rösterna att de bara hade fem år kvar av relativt självstyre. De framstår nu som realister.

Protesternas slagkraft och uthållighet har samtidigt visat att Kinas makt inte är fullkomlig. Stödet från omvärlden må vara futtigt, men inte obefintligt. Vissa länder vågar fortfarande stå rakryggade mot Kinas auktoritära expansion.

Precis som klimataktivisterna blickar de unga i Hongkong inte bara mot 2020-talet, utan mot 2040-talet. År 2047 upphör formellt Hongkongs autonomi, med mottot ”ett land, två system”, som varit i kraft sedan 1997. Men de unga i Hongkong kämpar inte bara för tre decennier av relativ frihet, utan för den liberala demokratin som idé. De äldre lyser med sin frånvaro i demonstrationerna, om de inte aktivt motarbetar dem.

”Många av föräldrarna till dagens millenniegeneration flydde från fattigdom och politiskt kaos, deras enda mål är överlevnad och stabilitet. Men deras barn växte upp i en av världens mest kosmopolitiska städer, globaliseringens epicentrum. De talar åtminstone tre språk, de är kulturellt sofistikerade och de ser sig själva som individer”, sade Ryan Manuel, en statsvetare i Hongkong, till The New Yorkers Jiayang Fang nyligen.

I takt med att Kinas makt växer har Hong Kongs unga blivit betydligt mer måna om att bibehålla sin självständighet. Mellan 2008 och 2016 sjönk andelen av Hongkongs befolkning som betraktar sig som kineser från 39 procent till 16 procent. 64 procent säger nu att deras främsta identitet är som invånare i Hongkong. Dubbelt så många unga som äldre förespråkar full självständighet från Kina. Samma dynamik präglar Taiwan, som går till val nästa vecka. Även där sätter de unga bestämt ner foten mot ett auktoritärt Kina.

Den liberala demokratin har en kris i USA och Europa, men unga i både Hongkong och Taiwan visar hur stark drömmen om folkstyre fortfarande är.

Det är svårt att spekulera om Kinas framtid. Det är också knepigt att förutse vilka idéer som kan växa eller minska globalt, men det är desto lättare att titta på krass ekonomi.

Redan under de kommande tre åren förväntas vi passera en historisk tipping point. Omkring 2022 beräknas den sammanlagda BNP från länder som styrs av auktoritära, ickedemokratiska regimer vara större än samlad BNP från demokratiska länder, enligt en analys från Internationella valutafonden och Freedom House.

Utvecklingen kan bli mer dramatisk om fler västliga demokratier fortsätter röra sig bort från demokratin. 130 länder i världen har inskränkt demokratiska rättigheter under 2000-talet.

I västvärldens liberala demokratier ser vi redan tecken på att institutioner och företag tycks förbereda sig för en omställning till en mindre demokratisk framtid.

Financial Times-journalisten Edward Luce skriver i boken ”The retreat of western liberalism” att de två sektorer som just nu växer snabbast bland amerikanska företag är jurister och säkerhetspersonal. Näringslivet och storföretagen som utåt sett förespråkar öppenhet, frihandel och demokrati ägnar sig alltså i skymundan åt en defensiv upprustning. De rekryterar jurister för att ta itu med lagöverträdelser, exempelvis miljöfarliga utsläpp eller integritetskränkande datainsamling. Samtidigt rekryterar de säkerhetspersonal för att skydda sig mot, ja, vad egentligen? Brottsligheten i amerikanska storstäder är lägre än på 30 år – de oroar sig knappast för att någon ska springa in och råna deras receptionister.

Men de företag som har störst resurser i världen för omvärldsanalys, och som rimligen vet mer än de flesta om hur framtiden ser ut, har kommit till slutsatsen att det är värt att investera historiska summor i beväpnade säkerhetsvakter.

Samtidigt är det just i de mest kapitalstarka storstadsregionerna som det politiska stödet för den liberala demokratin förblir starkast. Det är utanför städerna som demokratin ifrågasätts.

Konservativa håller tal under ”Straight pride parade” i Boston, Massachussetts. Foto: Keiko Hiromi/Polaris

3. HÖGERPOPULISTERNA

2010-talet har inte obefogat kallats högerpopulismens årtionde. Det var inte den enda politiska idéströmning som gick framåt, men högerpopulister lyckades kapa offentligheten, förändra medieklimatet och vinna enorma politiska segrar, även om det i ytterst få fall varit med majoritetsstöd.

Precis som för klimataktivisterna och Hongkongs dissidenter, handlar inte högerpopulisternas oro bara om de närmaste åren, utan om den avlägsna framtiden.

Enligt amerikanska folkräkningsmyndigheten kommer USA, runt år 2045, inte längre att ha en vit majoritetsbefolkning. Det finns många orsaker till högerpopulismens mobilisering i USA, men om vi lyssnar på dem själva är det få saker som slår hårdare än oron för detta demografiska skifte. Konservativa, vita amerikaner vet hur det gick i Kalifornien. När vita blev en minoritet där förlorade republikanerna all makt och är i dag utplånade som politisk kraft. Sedan demokraterna fick en oövervinnlig majoritet har de skapat fristäder för migranter, höjt skatterna för välbärgade och infört radikala klimatreformer.

Högerpopulisterna som driver Donald Trumps politiska rörelse vet att samma sak kan hända nationellt om de inte stoppar den demografiska utvecklingen.

En utbredd missuppfattning om högerpopulismen är att den skulle växa på grund av en brist på kunskap och information. Snarare är det så att de frenetiskt konsumerar nyheter, böcker och dokumentärer som ofta är medvetet utformade för att skapa en alternativ berättelse till det de uppfattar som en liberal eller vänstervriden världsbild i etablerade medier.

Donald Trumps tidigare talesperson Kellyanne Conway blev globalt hånad när hon talade om ”alternativa fakta” 2017. Sedan dess verkar dock alternativmedierna ha vunnit slaget om den politiska berättelsen. De etablerade medierna anpassar sig allt mer efter högerns alternativmedier, inte tvärtom.

I ett uppmärksammat tal på en årskonferens för Anti-Defamation League, en amerikansk organisation som motarbetar antisemitism och främlingsfientlighet, beskrev komikern Sacha Baron-Cohen hur sociala medier och internet har brutit ner hörnpelarna i det demokratiska samtalet.

”Demokrati, som bygger på gemensamma sanningar, är på reträtt. Autokrati, som bygger på gemensamma lögner, är på frammarsch”, sade Baron-Cohen.

Gemensamt för de här tre proteströrelserna är just att de speglar en framtid där vi inte längre har gemensamma sanningar. Det har sällan varit svårare för sanningen att få fotfäste än i ett nyhetsklimat där etablerade institutioner förlorat kraften att sätta dagordningen. Det har sällan varit lättare för lögner att spridas än i ett informationsklimat där i princip oreglerade plattformar kan sprida information till miljarder på sekunder.

2020-talets ideologiska krig kommer därmed inte bara handla om styrkan i de idéer som står mot varandra, utan om själva infrastrukturen för information, där dessa krig kommer att utspelas.