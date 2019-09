Därför har jag valt den civila olydnaden i kampen för klimatet

Det är den 17 april 2019. Många tusen klimataktivister inom Extinction Rebellion har sedan några dagar tillbaka spärrat av och blockerat centrala delar av London. Andra aktioner sker över hela världen – Haag, Bryssel, Madrid, Lausanne, Berlin, Melbourne, New York. En världsomfattande klimatrörelse kräver med hjälp av civil olydnad och icke-våldsaktioner politisk handling mot klimatförändringarna. Nu.

Denna dag är vi tillika över 100 aktivister från Extinction Rebellion i Göteborg – Lilla London – som väntar vid övergångsställena där Allén möter Avenyn. Klockan är halv fem på eftermiddagen och mängden fossildrivna bilar som pendlar mellan jobb och hem är massiv. Vi väntar på grön gubbe. När det blir grönt går vi lugnt ut på Allén, sätter oss och spärrar av trafiken, vecklar ut våra banderoller med vårt budskap: Klimatnödläge nu!

I 14 års tid har jag skrivit reportage om klimat- och miljöfrågor. Jag har visat på människor som går en annan väg, som tar hand om mat som andra slänger, som cyklar när andra kör bil, som odlar ekologiskt i stan. Jag har visat på företag och projekt som satsar på gröna innovationer. Men samtidigt har frustrationen vuxit sig allt starkare. Jag har ju hela tiden sett hur vi såväl på en individuell mikronivå som på en politisk och ekonomisk makronivå trotsar vetenskapliga fakta på klimatområdet och fattar beslut som endast är som små obetydliga fjärtar i den klimatförändrade rymden (bildligt talat; vi vet ju alla att fjärtar till och med förvärrar klimatet). Vi putsar till ytan, greenwashar lite, men ändrar inte det system i grunden som hela tiden släpper ut mer och mer koldioxid och ökar på klimatförändringarna.

Visst, vi har hittills i år minskat vårt flygande några procent, men samtidigt har det svenska flygresandet enligt Naturvårdsverket sedan 1990 ökat med 120 procent.

Visst, vi köpte under första halvåret 2019 9.519 elbilar, men samtidigt såldes drygt 160.000 bensin- och dieselbilar vars genomsnittliga koldioxidutsläpp ökar.

Visst, politikerna har fattat beslut om nationell flygskatt men samtidigt är flyget i världen inklusive det svenska befriat från både energi- och koldioxidskatt.

Vidare gav till exempel förra året den statliga Exportkreditnämnden garantier på 347 miljoner kronor till främst Volvo för affärer inom kolutvinning. Sveriges industrier ökade sina koldioxidutsläpp med 445.000 ton.

Och så vidare. Och så vidare.

Politiker och företagsledare uttalar många fagra ord om att hejda en kommande klimatkollaps. Samtidigt är det väldigt mycket business as usual. Politikerna sitter fast i en demokratisk rävsax: den som genomför den politik som krävs för att hejda klimatförändringarna åker med största sannolikhet på däng i nästa val. Ekonomin sitter fast i en tillväxtideologisk rävsax: om inte ekonomin växer si och så mycket varje år, och därmed förbrukar än mer resurser, rasar vårt ekonomiska korthus ihop.

För 30 år sedan var jag aktiv i Greenpeace. Jag var också aktiv inom trädkramarrörelsen för att stoppa motorvägsbygget genom Bohuslän. Nu var det dags igen. Det var dags att bli rebell – Extinction Rebellion.

Vi höll trafiken i Göteborg stången i en timme den där aprildagen i våras. Aktionen var inte riktad mot bilisterna i sig utan mot det system som låter dem fortsätta släppa ut avgaser som inte bara direkt hotar människors hälsa utan i Sverige också är en del av den transportsektor som står för drygt en tredjedel av våra klimatförstörande utsläpp. Vi lät oss snällt och sakta men säkert lyftas bort av poliserna. Vi har sedan varit på förhör och riskerar senare i höst åtal för ohörsamhet mot ordningsmakt. En ordningsmakt som ska verkställa lagar som ger fordon rätt att förstöra framtiden för våra barn, men straffar dem som i stället försöker rädda deras framtid.

Sedan den 1 juli är det förbjudet enligt lag att offentligt förstöra folks luft medelst cigaretter. När ska lagen förbjuda förstörelsen av folks luft och framtid medelst avgaser från fossila bränslen?

Jag är uppfostrad i sann liberal anda. I tonåren blev jag starkt påverkad av existentialismen. Jag blev övertygad om att varje litet val jag gjorde kunde få ödesdigra konsekvenser – eller för den delen fantastiska dito – och att jag bar totalt ansvar för dessa konsekvenser. Filosofen Mats Rosengren uttryckte i ”Filosofiska rummet” i P1 i vintras att det kanske är dags för främst det existentiella ansvarsbegreppet att få en renässans i dessa tider. Någonstans har den liberala ideologin som genomsyrat vårt samhälle de senaste decennierna bara lett till mer och mer individuell frihet och allt mindre ansvar.

Inom modern neuropsykologi framhäver man, på tvärs mot den existentialistiska filosofin, att vårt ”jag” bara har en strukturerande funktion baserad på elektriska impulser i hjärnan och därmed inte ens kan kopplas ihop med ett begrepp som fri vilja. Och har vi ingen fri vilja är det ju svårt att se att vi har ansvar för våra handlingar. Eller?

Det finns ändå en hel del individer som försöker gå emot tillväxtekonomins diktat; som växlar ner, bojkottar köpfesten, säljer bilen, slutar flyga; som kort sagt försöker utmana systemet underifrån. Skulle det då bara bero på att deras hjärnor är uppbyggda på ett annat sätt än hos alla dem som fortsätter som vanligt? Eller väljer de ett annat liv för att de vill ta ansvar för framtida generationer och kanske också för att de vill skaffa sig ett annat och kanske rikare livsinnehåll?

En klassisk strid inom historievetenskapen är den om vad som ligger bakom historiens förändringar: den historieidealistiska skolan lägger tyngdpunkten på idéer och individer och den historiematerialistiska trycker på de materiella villkoren. I Karl Marx historiematerialistiska syn har inte individuellt tänkande, det fria valet och det moraliska ansvaret någon plats. Marx gör inga kopplingar till hur hjärnan fungerar, det är helt enkelt det rådande systemets materiella villkor som tvingar oss att handla som vi gör. Visst, vi kan göra val på individnivå, köpa elbil, sluta flyga, men det påverkar inget i sak. Ett kapitalistiskt system baserat på ständig tillväxt kommer ändå hela tiden hitta nya marknader som bygger på ökad produktion och konsumtion och förbrukar mer och mer resurser. Det är först när de materiella betingelserna förändras som systemet, överbyggnaden, kastas över ända.

Karl Marx hade och har absolut en viktig poäng. Men ska vi bara vänta tills förändrade materiella villkor – sinande olja, smältande isar, brinnande jordar, utdöda arter, missväxt – tvingar oss att kasta systemet över ända, eller ska vi försöka att underifrån underminera systemet både genom individuellt ansvarsfullt handlande och kollektiva massaktioner som så att säga hjälper de materiella villkoren på traven?

Historien visar på hur många massrörelser – som ju består av individer som valt att engagera sig – på olika sätt har medverkat till förändringar. The abolitionist movement låg bakom slaveriets upphörande, suffragetterna att kvinnorna flyttade fram sina positioner och fick rösträtt, medborgarrättsrörelsen att de svartas rättigheter i USA förstärktes. Historiematerialister pekar på att det primärt var förändrade materiella villkor och produktionsförhållanden som låg bakom dessa förändringar, men jag skulle nog ändå hävda, liksom många andra, att förändringar genom historien sker genom en växelverkan mellan individer, kollektiva rörelser och förändrade materiella villkor – mellan överbyggnad och bas för att använda ett historiematerialistiskt språkbruk. Och det är kanske här vi har enda chansen att försöka skapa ett samhälle utifrån de ekologiska gränser vår planet sätter.

Den brittiske professorn i hållbar utveckling Tim Jackson hävdade redan för tio år sedan, i den uppmärksammade boken ”Välfärd utan tillväxt”, att det absolut går att skapa en annan typ av ekonomi än den neoklassiska tillväxtbaserade ekonomiska modell vi levt under i drygt hundra år. Andra forskare och ekonomer, som i till exempel The green new deal group, hävdar samma sak. En hållbar, jämlik, betydligt mer stabil ekonomi som förbrukar resurser på en nivå som utgår från att vi alla ska (över)leva på den här planeten, som utgår från det vad själva begreppet ekonomi, liksom begreppet ekologi, står för: att hushålla med resurser.

Extinction Rebellions uppgift är att genom massaktioner försöka tvinga politikerna att ta tag i denna helt avgörande fråga. Man lägger inget fokus på individer, utan på det system som underhåller en framtida kollaps, och man har som mål, baserat på vad som åstadkommit stora politiska förändringar genom historien, att få med sig minst 3,5 procent av befolkningen ut på gator och torg och blockera systemet. Kanske är det naivt att tro att människor i sådan mängd kommer ge sig ut och genomföra olagliga icke-våldsaktioner, och att det, om det nu sker, kommer tvinga fram förändringar tillräckligt snabbt och i tillräckligt hög grad. Men frågan är: vad är alternativet?

På förmiddagen den 24 augusti är vi drygt 500 aktivister från Extinction Rebellion runtom i Sverige som samlas i Kungsparken i Malmö för att genomföra den i Sverige hittills största aktionen ”Flood the streets”. Människor i alla åldrar och i vitt skilda yrkesroller svämmar en stund senare över gator och torg för att under nästan ett dygn genomföra protester mot att beslutsfattarnas passivitet i stället i framtiden kommer låta vattenmassorna svämma över staden Malmö. Kravet är: Klimatnödläge nu!

Min åttaårige son och jag håller oss vid sidan om, supportar de aktivister som blockerar trafikkorsningar. Det är primärt för hans skull jag handlar, väljer att lyssna på forskarna och vetenskapen och försöker hugga det till synes sista halmstrået till förändring.

Vad är alternativet? Knäppa ihop händerna, i denna den mest sekulariserade av tider och världar, och be en bön till himmelska makter om att allt måtte gå bra? Eller, som den amerikanske filosofen Roy Scranton menar, invänta döden på ett värdigt sätt eftersom vi omöjligt kan förhindra klimatkollapsen?

Visst, det är en lättare väg att gå än att ifrågasätta både sig själv och systemet. Business as usual! Act another day!