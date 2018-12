Det är en förvånansvärt vacker skog. De smala träden växer så tätt att man bara kan se tio meter framför sig. Rötterna slingrar sig som trinda huggormar runt markens lavastenar. Ett rep markerar den del av skogen som är förbjuden att besöka. Bakom stigen som leder in i grönskan ligger Aokigahara, också känd som Japans “självmordsskog”. Vid platsen som ligger i skuggan av världsberömda berget Fuji finns det informationsskyltar riktade mot besökare som överväger att ta livet av sig. En mörk del av landets historia tänker nog de flesta – ett fascinerande resmål tänker andra.

Aokigahara är känd som Japans “självmordsskog”. Foto: Mountain Goat/Alamy

Aokigaharaskogen är ett av de omtalade målen för vad som kallas mörk turism – platser särskilt starkt associerade med död, svårt lidande eller det makabra. Skogen är dock ett av de mer extrema exemplen på denna form av turism. Andra reser till platser som koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau, 9/11-minnesmärket i New York, andra världskrigsmuseet i New Orleans, fängelseön Robben Island i Sydafrika och Tuol Sleng-museets samlingar om folkmordet i Kambodja. De är alla exempel på mörk turism.

– Många är fascinerade av människans grymhet mot andra människor. Oavsett om det handlar om slagfält, fängelser eller platser där tortyr, massmord eller lönnmord har ägt rum, konstaterar John Lennon, professor och chef för the Moffat centre for travel and tourism på Glasgow Caledonian University. Han myntade termen med sin kollega Malcolm Foley 1996 och de har tillsammans skrivit boken “Dark tourism – the attraction of death and disaster”.

– Denna fascination speglas också i samhället genom bland annat böcker film och tv. Intresset för människans mörka sidor är fortfarande är otroligt stort. De märks så klart också inom turismen.

Var kommer detta intresse ifrån?

– Vi är fascinerade av någonting vi alla kommer att uppleva, tror jag. Det vi människor har gemensamt är ju döden. Vi dras mot det mörka, svarar Lennon.

Han betonar att det är svårt att säkert mäta om denna form av turism har växt i popularitet under åren, men noterar att platser som kan definieras som mörk turism får allt fler besökare. Ett stort resmål är Auschwitz-Birkenau. Besöken på detta museum och minnesmärke över Nazitysklands folkbrott har ökat de senaste åren. 2017 reste 2,1 miljoner personer till förintelselägret, 44.000 av dem var svenskar.

– Det är inte bara ”mörka turister” som besöker platser associerade till fenomenet mörk turism. Det är väldigt få som åker på semester för att enbart besöka dessa platser. De kan ha kommit till landet eller regionen av en annan anledning, kanske för att besöka vänner och familj eller medverka på exempelvis en konferens, understryker Lennon.

Under fotbolls-EM åkte många svenskar på en endagstur för att se den havererade reaktor 4 i kärnkraftverket Tjernobyl samt den övergivna staden Pripjat. Foto: Roger Turesson

Utvecklingen syns världen över. När resesajten Tripadvisor publicerade sin lista 2018 över de tjugofem populäraste museerna i världen hade sex anknytning till fenomenet. 2006 öppnade forskningsenheten Institute for dark tourism research på University of central Lancashire i England med fokus på just mörk turism.

Har mörk turism några värden som den traditionella turismen saknar?

– Jag hoppas det. De här platserna finns bevarade så att vi inte glömmer vår historia. Vi håller dem öppna är för att bevara bevisen att dessa grymma händelser faktiskt har inträffat.

Några resmål inom den mörka turismen kan klassas som mer extrema, däribland Japans självmordsskog och aktiva krigszoner. I Netflix dokumentärserie “Dark tourist” (2018) besöker journalisten David Farrier några av de mer kontroversiella exemplen, till exempel den mördade narkotikagangstern Pablo Escobars privata fängelse “La Catedral” i Colombia, den radioaktiva kuststaden Fukushima i Japan och till Milwaukee för att vandra i seriemördaren Jeffrey Dahmers fotspår. Var går gränsen mellan turism, voyeurism och exploatering?

En person som definierar sig som mörk turist är Peter Hohenhaus. Sedan 2014 driver han en sajt på nätet om fenomenet.

– Den stora merparten av all mörk turism är helt oproblematisk. Men det finns naturligtvis exempel där är inte är gränserna lika självklara. Det är där etiska dilemman uppstår.

Han poängterar att han själv aldrig skulle besöka Japans självmordsskog, en plats dit David Farrier åker till i Netflixserien.

– Ett respektfullt beteende är ett måste. Du ska inte förolämpa någon. Jag skulle aldrig åka till aktiva krigszoner eller pågående katastrofer, men sådana platser utgör bara en liten del av den mörka turismen.

Hohenhaus har aldrig intresserat sig för “färdigpaketerade” resor. Hans huvudsakliga intresse för kommer från ett samtida historieintresse.

– Många av de mest berömda museerna i världen är i dag klassade som resmål för mörk turism. Men alla andra platser som jag har besökt kommer naturligtvis aldrig bli mainstream. De är ställen som inte bara kräver fysisk ansträngning utan även psykologisk och intellektuell sådan, säger han. Det mest emotionellt krävande resmålet som han besökt är minnesmärket Murambi för folkmordet i Rwanda.

Intresset för olika former av ovanliga resmål har Peter Hohenhaus haft sedan barnsben. Han har nu besökt åttahundra platser i över åttio olika länder och försäkrar att det varit mycket lärorikt.

– Det mörka i mörk turism refererar för mig inte till någonting som är moraliskt tveksamt, utan till vår samtids mörka verklighet. Mörka händelser i vårt förflutna och hur vi minns dessa, betonar han.

Som mörk turist åker du ständigt till platser förknippade med död och katastrofer, som du sedan kan lämna för att återvända hem. Ser du en problematik i dessa tillfälliga nedslag?

– Jag förstår inte varför det skulle vara ett problem. Det kan ju appliceras på alla typer av resor – äventyrsresor eller strandsemestrar till fattiga platser som Sri Lanka eller Kuba till exempel. Och om jag åker till ett resmål med en mörk historia som en mörk turist så engagerar jag mig i alla fall i den historien. Jag ignorerar den inte.

Sverige är inte känt för resmål som lockar mörka turister. Hohenhaus berättar att Vasamuseet är en av huvudstadens få attraktioner med anknytning till fenomenet. Inom paraplybegreppet faller dock bunkerturism, ett utforskande av övergivna underjordiska anläggningar, byggnader och samhällen. Lars Hanson är en svensk bunkerturist och anordnar träffar där nyfikna turister får besöka sådana platser.

– Det finns många sådana i Norden, men det har blivit svårare att anordna turer i berganläggningar med tanke på hur världsbilden ser ut just nu när vi börjar rusta upp vårt försvar. Många anläggningar som inte använts sedan kalla krigets dagar tas nu i bruk igen.

Varför växer den mörka turismen också i Sverige?

– Jag tror det har att göra med att historieintresset ökar i samhället. Man behöver inte åka världen runt för att hitta de här objekten eftersom vi har anläggningar från andra världskriget och kalla kriget som fortfarande är i bra skick.

Lars Hansson klargör att han själv inte kallar sig för en mörk turist, främst för att få vet vad det innebär.

– Det finns också en risk att man skulle kunna misstolka mina intentioner. Fast vanliga svenska turister som till exempel besöker Auschwitz-Birkenau har ingen aning om att de också har varit på en plats för mörk turism.