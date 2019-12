Därför ska du lida som en stoiker

Han kallas Ismannen. Som smeknamnet antyder är Wim Hof ovanligt bra på att tåla kyla. ”Alla kan göra vad jag gör”, säger den skäggige, långhårige holländaren i en Youtubefilm från BBC där han simmar runt mellan öar av drivis i en arktisk sjö, till synes uppfylld av ett inre lugn i det tvågradiga vattnet.

Wim Hof har satt 21 köldrelaterade världsrekord. Han har suttit nedsänkt i en tunna med is i 1 timme och 52 minuter. En Discoverydokumentär visar hur han springer ett halvmaraton barfota ovanför polcirkeln, bara iklädd mössa och shorts. Det rysligaste rekordet är förmodligen att han simmat en sträcka på 66 meter under isen – ett företag som inte blir mindre otäckt av vetskapen att han tidigare misslyckats på grund av att hornhinnorna frös i det kalla vattnet. Förblindad, utan möjlighet att andas eller se uppstigningsvaken, simmade han vilse under isen och överlevde bara tack vare en vaksam hjälpdykare.

Wim Hof, omslagsbild från boken ”The way of the iceman”

Första gången jag hörde talas om The Iceman var i en poddintervju för några år sedan. Han påstod att vem som helst kan lära sig att styra sin kroppstemperatur, och att han själv kan kontrollera sitt immunsystem. Jag avfärdade honom som en galning. Eller, om jag ska vara ärlig, nästan som en galning. Jag återkommer till varför.

När den amerikanske journalisten Scott Carney fick upp ögonen för Wim Hof 2012 bokade han in en resa till ett av hans träningsläger i Polen. Målet var att avslöja honom som en bluff. Scott Carney har tidigare skrivit granskande reportage om liknande, självutnämnda guruer. ”Hof var helt klart bara en i raden av falska profeter som säljer överhettad rappakalja och mirakelkurer”, tänkte han när han fick se en bild av den nästan nakna Ismannen sittande i lotusställning på en glaciär.

I stället blev Scott Carney omvänd. Den veckolånga kursen leder till att den medelålders, försoffade och halvsjuke reportern upptäcker en evolutionär potential han aldrig trott sig ha. Han lär sig att hålla andan i flera minuter, bevara kroppsvärmen i iskallt vatten och blir en stamgäst på den typ av brutala hinderbanelopp där deltagarna ska åla i gyttja, dyka ner i istankar och klättra över höga hinder.

Plötsligt mår han bättre än någonsin. Den fyraåriga resan, som han beskriver i sin bästsäljare ”What doesn’t kill us”, kulminerar med en expedition under ledning av Wim Hof där de bestiger Kilimanjaro på rekordtiden två dagar. I shorts.

Med inspiration från Wim Hof driver Scott Carney tesen att modern teknologi har gjort människan mindre mänsklig. I luftkonditionerade och jämnt tempererade hem, bilar och arbetsplatser luras våra kroppar att tro att sommaren har blivit evig. Fysiologerna kallar det homeostas, ett konstant och obesvärat tillstånd där miljön svarar på varje fysiskt behov.

Medan våra förfäder tvingades överlista rovdjur, gå utan mat i dagar, vandra över snötäckta bergskedjor eller överleva värmeböljor har de fossileldade, moderna samhällena varit så uppfinningsrika i skapandet av motståndslösa miljöer att bekvämligheten har blivit vår boja, menar Scott Carney.

Evolutionen fick oss förvisso att söka bekvämlighet – men bara för att bekvämlighet aldrig var normen. I dag finns studier som tyder på att den mänskliga biologin också behöver doser av fysisk stress. Forskning visar till exempel att personer som arbetar utomhus har mer brunt fett än andra under vintern – en fettvävnad som aktiveras i kyla och bland annat hjälper till att hålla kroppsvärmen. När muskler, organ, nerver, fettvävnad och hormoner aldrig får några signaler från en föränderlig miljö kan immunsystemet bli understimulerat och börja angripa den egna kroppen, vilket är den process som ligger bakom många autoimmuna sjukdomar.

På Nordiska museets Arktisutställning visas just nu historiska redskap, kläder och inredning från många ursprungsfolk ovanför polcirkeln. Inuiterna på Grönland tyckte att 8 grader Celsius var en lagom inomhustemperatur för att klä av sig naken och torka kläderna - detta efter en dag utomhus i minus 33 grader.

Illustration: Anne-Li Karlsson

Det låter fasansfullt, i svenska välfärdsöron. I Sverige har man rätt att få tillbaka halva hyran om inomhustemperaturen understiger 18 grader (och hela hyran om den går under 16). Men inuiterna levde på det sättet i många hundra år – flera sekel längre än vi har haft fjärrvärme, element och ac.

Har den moderna tekniken förpuppat oss i en kokong av konstant komfort?

I ”What doesn’t kill us” identifierar Scott Carney en motkultur som vänder delar av den curlande teknologin ryggen. Denna motkultur försöker i stället återknyta kontakten med våra evolutionära rötter: Folk som säger upp sina gymkort för att delta i militärt inspirerade utomhusträningar, i decemberregn eller nysnö. Löpare som byter ut sina uppbyggda joggingskor mot platta skor, eller inga skor alls. Konsumenter som avstår färsk importfrukt mitt i vintern och äter lokalt efter säsong.

Hinderbanelopp, en av de snabbast växande sporterna i världen, ingår i denna rörelse där smuts, kyla och lidande – allt vi trodde att civilisationen räddat oss från – blivit så attraktivt att startplatserna kan säljas för över tusenlappen.

Även intresset för kallbad och vintersim ökar. I februari arrangeras för nionde gången Skandinaviska Mästerskapet i vintersim i Skellefteälven. Deltagarna simmar i Sveriges kallaste älv utan våtdräkt eller neoprenmössa (dock inte under isen, som Wim Hof). Föreningen bakom evenemanget heter ”Mörkrets och kylans glada vänner” och verkar för att ”utveckla positiva upplevelser i de delar av världen som har en lång period med mörker och kyla”. I samband med vintersimmet ordnas också en tävling i ”vakpoesi”, där deltagarna ska läsa en egenskriven dikt medan de i 30 sekunder står i en vak.

Liknande initiativ på andra håll i landet är Hellas Winter Open i Stockholm och Lucia Swimrun i Borås.

Jag märker av fascinationen för det obekväma även i min egen krets, där vänner från grundskolan och gymnasiet hör av sig och vill göra laganmälningar till svenska hinderbanelopp som Toughest och Tough viking.

”Är det inte bara machojippon som medelålderskrisande män ska lägga ut på sociala medier?” försöker jag, om än halvhjärtat.

”Har du gnällt färdigt så att vi kan anmäla oss?”

Vännerna är förstås kontorsarbetare som jag själv, med ett överflöd av medelklassens alla bekvämligheter i sin vardag.

Olyckor är inget att gnälla över, eller skylla på andra, utan ska ses som ett gyllene tillfälle att utveckla sin karaktär.

För några år sedan talades det mycket om frivillig enkelhet. Döstädning, minimalistisk inredning och Marie Kondos uppmaning att slänga allt som inte ger en ”glädjegnista” skapade bilköer till återvinningscentralerna. Är det frivilliga lidandet nästa revolt mot det moderna överflödet?

Kallduschar, flerdagarsfasta och långpromenader i regn. En artikel i New York Times från tidigare i år ställer frågan varför Silicon Valley har blivit så besatt av att lida. Twitter-miljardären Jack Dorsey har berättat att han bara äter en gång om dagen, fastar på helgerna och promenerar 8 kilometer till jobbet varje dag, oavsett väder, för att känna sig ”levande” – men inte förrän han tagit sina tre dagliga kallbad.

En annan Silicon Valley-chef, Kevin Rose på techföretaget Digg, vittnar om sina ansträngningar att bryta sig ur buren av ”konstant komfort” genom att väva in element från våra förfäders vardag i sin egen: ”Det kan vara enkla saker som att gå i regnet utan jacka eller att ha sandaler i decembersnön när jag går ut med hunden på morgonen.”

Frivilligt lidande är förstås ingen ny trend, och ännu mindre en uppfinning från techmiljardärer i Silicon Valley. Kyniker, asketer, munkar och nunnor har skalat bort bekvämligheter ur sina liv så länge det har funnits civilisationer. Bland de som i dag talar sig varma för fysiologiska utmaningar är det vanligt att hänvisa till stoicismen, eller i alla fall en nutida och lätt spartansk tolkning av den antika livsfilosofin.

Stoicismen grundades omkring 300 år före Kristus och handlade bland annat om att hantera utmaningar och svårigheter på ett konstruktivt sätt. En hörnsten är att vi bör acceptera yttre förhållanden bortom vår egen kontroll som de är, för att i stället ägna energin åt saker som är möjliga att påverka. Vi väljer inte vilka olyckor livet kastar mot oss, men vi kan välja hur vi reagerar på dem, genom våra åsikter, omdömen och normer.

Med sina tre främsta företrädare Epiktetos, Seneca och Marcus Aurelius har stoicismen representanter från ett brett spektrum av antikens sociala skikt: en slav, en superrik och en kejsare.

I dag kommer en mängd nya självhjälpsböcker, bloggar, nyhetsbrev, poddar och populärt hållna filosofiböcker som utgår från stoicismen. Tidigare i år uppmärksammades stoicismens renässans av ”Filosofiska rummet” i P1. Den amerikansk-italienske filosofen Massimo Pigliucci beskrev där stoicismen som ett bra verktyg för att hantera psykisk ohälsa i en tid där många oroar sig för sådant de inte själva rår över.

Författaren och kulturskribenten Jenny Maria Nilsson såg stoicismens pånyttfödelse delvis som en motreaktion på de senaste årens utbredda positiva tänkande. Stoicismen förespråkar i stället ”negativ visualisering” – att då och då påminna sig om det värsta tänkbara. Epiktetos rekommenderade till exempel att alltid hålla i minnet att ens barn och fru är människor, så att man inte ska bli upprörd ”om en av dem skulle dö” – ett av de råd som gett stoicismen rykte om sig att vara känslokall.

Samtidigt kan det vara en filosofi som lotsar individen genom kriser, oavsett om de är av det personliga eller sociala slaget. Självhjälpsboken ”The subtle art of not giving a fuck” handlar till stor del om att ta sig igenom livets svårigheter, men utan positivt tänkande. Boken, som nu också finns på svenska, har legat på New York Times bästsäljarlista ända sedan den kom ut 2016.

”Det som hindrar handling, skapar handling. Det som står i vägen, blir vägen”, skriver Marcus Aurelius i ”Självbetraktelser”. Det citatet (inte riktigt så kärnfullt i den svenska översättningen från 1911), troligen nedskrivet under ett romerskt fälttåg, lyfts ofta fram av de självhjälpsförfattare som vill använda stoicismen för att vända motgångar till möjligheter.

Olyckor är inget att gnälla över, eller skylla på andra, utan ska ses som ett gyllene tillfälle att utveckla sin karaktär. Stoikerna menade att alla, oavsett om man är slav eller kejsare, har möjlighet att eftersträva dygderna mod, rättvisa, måttfullhet och visdom. Den typiska bilden av en stoiker är någon som trots svåra yttre omständigheter utstrålar ett inre lugn – kanske lite som Wim Hof i lotusställning på en glaciär. Eller krokodilmannen på Skansen, som i stället för att hetsa upp sig över sin avbitna arm ”stoiskt simmade vidare i livets flod”, som DN:s Erik Helmerson uttryckte det.

Livsprojektet för stoikerna var att göra sig själv till den bästa person man kan vara

Den i Silicon Valley populäre självhjälpsförfattaren Tim Ferris beskriver stoicismen som ”det ultimata personliga operativsystemet för alla som vill frodas i högstressmiljöer”. Hans vän Ryan Holiday har skrivit en av de stora bästsäljarna inom den stoiskt inspirerade självhjälpslitteraturen, ”The obstacle is the way” – hindret är vägen. Det är ett slags entreprenörversion av Marcus Aurelius, där moderna företagare, uppfinnare och direktörer som John D Rockefeller, Thomas Edison, Warren Buffet och Steve Jobs påfallande ofta utses till stoiska föredömen. I själva verket förhöll sig stoikerna mer skeptiskt till yttre framgångsmått som rikedom och status, framhåller Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter och docent i praktisk filosofi.

– Livsprojektet för stoikerna var att göra sig själv till den bästa person man kan vara. Din egen karaktär kan du lära dig att kontrollera själv. Men rikedom såg stoikerna närmast som ett problem, eftersom den kan fästa din uppmärksamhet på pompa och ståt. Rikedom i sig var etiskt neutralt för stoikern, men kunde stå i vägen för dygderna, säger Lena Halldenius.

De förmögna techdirektörer som i dag inkorporerar det frivilliga lidandet i sin livsstil har en 2000 år äldre föregångare i stoikern Seneca. Flera dagar varje månad levde denne aristokrat, en av Roms rikaste män, som om han vore utblottad, ofta ute på landsbygden, med grova kläder och knapp kosthållning. I ett brev till en vän gav han rådet att göra samma sak, och därefter ställa sig frågan: ”’Är detta tillståndet jag fruktade?’ Det är just i goda tider som själen borde härda sig på förhand mot stunder av större stress, och det är medan fru Fortuna är vänlig som man borde stärka sig mot hennes våld.”

För stoikerna var det viktigt att aldrig ta något i livet för givet, vare sig livet självt eller eventuellt luxuösa livsvillkor.

Grundaren av världens största hinderbanelopp Spartan Race, Joe De Sena, har hämtat inspiration från Senecas frivilliga enkelhet i sin bok ”SpartanFit!”, där han flitigt citerar även Marcus Aurelius och Epiktetos. Joe De Sena tänker sig förstås att ett deltagande i hans eget hinderbanelopp kan vara en fostrande erfarenhet av samma slag: mellanchefen som lajvar spartansk soldat, och därigenom blir mer motståndskraftig på sitt stressiga jobb.

”Den som svettas mer i träning blöder mindre i strid”, lyder ett spartanskt talesätt. Det återges i en serie om stoicismen från den svenska psykologipodden ”Monkey mindset”, som också plockar fram fysiska utmaningar – som att duscha iskallt, köra periodisk fasta, välja bort sötsaker, stänga av ac:n i bilen eller sova på golvet en natt – ur den stoiska verktygslådan.

”Genom den här typen av övningar kommer du att kunna förbereda din kropp och ditt sinne för förutsägbara och krävande situationer och du kommer att utveckla en större tacksamhet för det du i dag tar för givet”, säger beteendevetaren Patrik Edblad i podden.

Meningen är inte att reducera stoicismen till en simpel träningsmetod – som filosofi är den mer inriktad på mentala och sociala principer som kan berika individer och samhällen.

Illustration: Anne-Li Karlsson

Men att många nutida tillämpningar av stoicismen lyfter fram fysiska aspekter är tydligt. Även William B Irvine, professor i filosofi och författare till flera populära böcker om stoicismen, beskriver tänjandet på komfortzonen som en stoisk princip. I sin senaste bok ”The stoic challenge: a philosophers guide to becoming tougher, calmer and more resilient” ägnar han ett kapitel åt ”stoisk tuffhetsträning”. Han rekommenderar till exempel att vistas utomhus under varma sommardagar i stället för i luftkonditionerade rum, eller att möta vintern utan tjocka kläder. Själv klär sig filosofiprofessorn från USA:s nordliga delstat Ohio i t-tröja ända in i oktober: ”Jag har märkt att genom att göra detta kommer jag att vara komfortabelt varm när januari rullar in, trots att jag bara har en långärmad tröja medan dem omkring mig är påbyltade med många lager av kläder – men ändå verkar frysa.”

På samma sätt rekommenderar han fasta som metod för att ”utforska hungern” – och därigenom ta udden av akuta blodsockerfall och humörsdippar.

Stoicism Filosofisk skola grundad i Aten 300 f Kr. Grundad av Zenon från Kition. Stoicismen är en så kallad dygdetik och kan med sin praktiska inriktning beskrivas som en livsfilosofi. Kardinaldygderna är rättrådighet, mod, vishet och måttfullhet. Jämförs ofta med epikurismen, som var mer inåtvänd och njutningsorienterad än den kosmopolitiskt inriktade stoicismen. Ända sedan Romarriket har makthavare inspirerats av läran och därför beskrivs stoicismen ibland som en statsmannafilosofi. De mest kända stoikerna är Epiktetos, Seneca och Marcus Aurelius. Deras texter står sig än i dag. På svenska finns till exempel ”Handbok i livets konst” av -Epiktetos och ”Självbetraktelser” av Marcus Aurelius. Visa mer

Man kan tro att den typiska stoikern är en flagellant. Men huttrande, hunger eller annat lidande har för stoikern ingen mening i sig, utan är bara verktyg för att skapa ett bättre liv. Till skillnad från religiöst motiverat lidande – som syftar till ett bättre liv efter döden – vill stoikern skapa sig ett bättre liv på jorden.

Men varför väcker denna antika dygdetik så stort intresse i dag? Ett skäl, förutom reaktionen mot självhjälpslitteraturens positiva tänkande, kan vara att stoicismen alltid har gått framåt i hårda tider.

– När mycket är osäkert och många känner en oförmåga att kontrollera vad som händer är det möjligt att stoicismen uppfattas som ett sätt att återta någon sorts kontroll, över sitt eget liv eller över sin roll i samhället. Stoikern har kommit att representera en karaktär som är principfast och stark: En stoiker står pall. Det kan verka lockande när samhället känns tufft och framtiden mörk, säger Lena Halldenius.

Stoicismen uppstod i en historiskt orolig period då de grekiska stadsstaterna förlorade sin självständighet. Det skedde i kölvattnet av Alexander den stores erövringar och romersk imperialism.

– Både stoicismen och epikurismen uppstod som reaktioner på en mer globaliserad värld. Det är tankesystem som är gjorda för att ge människan en plats i en värld som framstod som stor och hotfull, säger Frits Gåvertsson.

Förra gången stoicismen var på tapeten i Sverige var då det svenska stormaktsväldet gick under på 1700-talet, berättar Bo Lindberg, professor emeritus i idéhistoria. Han kopplar ihop dagens ökade intresse för stoicismen med det allmänna världsläget och de stora berättelsernas död.

– Tron på att ideologier som marxismen, nationalismen eller nyliberalismen ska skapa avgörande samhällsförbättringar har slocknat. Då blir sådana här läror som inriktar sig på hur individen ska sköta sig i en inte så hoppingivande värld mer tilldragande. Stoicismen ger en motvikt mot hopplösheten. Den vill att man ska befria sig från fruktan och falska förhoppningar genom att ändra våra förställningar om världen, säger Bo Lindberg.

Stoicismen betonar alla människors inneboende jämlikhet.

Ett annat skäl till stoicismens frammarsch kan vara likheterna med den kognitiva beteendeterapin, vars grundare refererar till stoicismen som en föregångare. Både kbt och stoicism använder sig av behandlingsmetoden exponering, där individen utsätter sig för situationer som utlöser obehag. Men där kbt syftar till att snabbt lappa ihop människor så att de kan skickas tillbaka till jobbet har stoicismen högre ställda mål, menar Frits Gåvertsson:

– I stoicismen finns en uttalad och normativ idé om den goda människan. Det idealet är mycket högre ställt än inom kbt. Det handlar om att uppnå det berömda, stoiska lugnet för att bättre hantera sitt känsloliv. Men till skillnad från nidbilden av den känslokalla stoikern menar stoicismen inte att vi ska utrota vårt känsloliv, utan snarare att vi inte ska överreagera på saker, säger han.

I dag är det svårt att inte tänka på klimatkrisen som ett av de orosmoln som får stoicismen att växa. Men vad blir stoikerns svar på den globala uppvärmningen? Hur stor användning har vi av en livsfilosofi som snarare vill ändra våra föreställningar om en kris än krisen som sådan?

Kanske större än man först kan tro. Även om den nutida, ibland förenklade tillämpningen av stoicismen är mer inriktad på självförverkligande än samhällsförbättring var stoicismen inte ointresserad av samhället, framhåller Lena Halldenius:

– Stoicismens sociala intresse är något som många glömmer. Stoicismen var ingen direkt politisk filosofi, men i sin betoning av dygderna rättvisa, mod, måttfullhet och visdom är den ändå politiskt relevant. Stoicismen betonar alla människors inneboende jämlikhet. Det var en punkt där stoikerna var radikala: herreman eller slav – vi är alla sprungna ur samma natur, säger Lena Halldenius.

Till skillnad från epikuréerna var stoikerna också kosmopoliter. Med sin etiska princip oikeiosis strävade de efter att stegvis lyfta in allt fler människor i den familjära zonen, från familj, vänner och bekanta och vidare till lokalsamhället och världen. Bo Lindberg kallar stoikerna för antikens ”anywheres” och Lena Halldenius påpekar att begreppet världsmedborgare kommer från den stoiska filosofins kosmopolitēs.

– Den viktiga solidariteten för stoikern är inte med staten, nationen eller den egna etniciteten, utan med den större ordningen, som de kallade naturen, säger hon.

I ljuset av klimatkrisen är stoikernas enkelhetsträning heller inte ointressant – särskilt om dagens rika, vars livsstil snabbt ger ringar på vattnet, skulle ägna den samma intresse som Seneca. Stoikerna ansåg att det finns ett enklare sätt att bli rik än att tjäna mer pengar:

”Rikedom består inte av att ha fantastiska ägodelar, utan i att ha få begär”, skrev Epiktetos.

Stoikernas ”tuffhetsträning” är kanske en förenklad tillämpning av stoicismens tankesystem. Men i omställningen till ett fossilfritt samhälle kan den lyfta en aspekt av konsumtionssamhället som sällan nämns i klimatdebatten: vårt begär efter bekvämlighet.

Luftkonditionering är till exempel en snabbt ökande källa till koldioxidutsläpp: ju varmare världen blir, desto mer ökar användningen av ac. I Sverige är det snarare uppvärmningen av våra hem som skapar motsvarande utsläpp.

Men även här missbrukar vi komfort som om det vore en drog. Samma bekvämlighetsbegär får oss att ta bilen i stället för cykeln till mataffären, att åka elsparkcykel i stället för att gå några kvarter. Skulle Stockholm behöva bränna lika mycket fossila bränslen i sina fjärrvärmeanläggningar om vi kunde sänka innetemperaturen ett par grader? Och är det verkligen nödvändigt att curla konsumenter i uppvärmda inomhusgallerior?

En av de mest inspirerande personer jag träffat är gåkonstnären Hamish Fulton, som ser promenaden som ett sätt att möta klimatkrisen. Inte främst för att en promenad skapar mindre koldioxidutsläpp än en bilfärd, utan för att underkastelsen inför vädrets och årstidernas makter ger den moderna människan möjlighet att reparera sitt skadade naturumgänge.

När jag första gången hörde Wim Hof presentera sina teorier (som i flera fall strider mot vad vetenskapen säger) skrev jag att jag nästan avfärdade honom som en galning. Orsaken var att jag nyligen hade lärt mig något om mitt eget förhållande till kyla.

Länge trodde jag att jag var en badkruka ända in i generna: om det inte var minst 22 grader i vattnet lät jag bli att bada på hela sommaren. Eftersom jag också var lättfrusen tyckte jag att vintrarna i Stockholm var så outhärdliga att jag drömde om en framtid där jag under de kalla månaderna kunde bo och arbeta vid Medelhavet.

Så kom klimatkrisen. Jag läste ”6 grader” av Mark Lynas år 2006 och lovade att aldrig mer flyga. Det var ett löfte som jag bröt några år senare, men innan dess – bara för att få lite dagsljus när resor till solen inte längre var ett alternativ – började jag åka skidor och skridskor i Sverige på vintrarna.

Och plötsligt slutade jag frysa. Några år senare tog jag mitt första – och hittills enda – isvaksbad. Det varade i tre sekunder och innehöll noll procent stoiskt lugn. Men känslan efteråt var bättre än något dopp i Medelhavet jag kan minnas.

De uppoffringar vi står inför i klimatkrisens tid kräver knappast att alla blir Ismannen. Men jag är övertygad om att Wim Hof har mer att lära oss om omställningen till ett fossilfritt samhälle än Elon Musk.

