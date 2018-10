Niklas Ekdal: Därför står Trump på mördarnas sida

I inledningen till självbiografin ”Vishetens sju pelare” skriver den poetiske imperialisten T.E. Lawrence om en arabisk vår för hundra år sedan:

”Alla kunde se hur naturlig framgången var, hur oundviklig, hur lite beroende av regi, än mindre av några få britter. Det var ett arabiskt krig, utkämpat av araber för arabiska mål i Arabien.”

Författaren syftar på ”revolten i öknen”, en av första världskrigets förödande sideshows. Det döende Osmanska imperiet råkade hamna på Tysklands sida i kriget. För britterna var det en billig strategi att underblåsa arabernas uppror mot turkarna.

Resultatet blev, som Lawrence noterar, över förväntan. Storbritannien och Frankrike delade upp Mellanöstern mellan sig. Gränser ritades om. Lydiga allierade förlänades hela länder, som Irak och Saudiarabien.

Ett sekel senare gungar sanden under huset Saud, som den har gungat under varje auktoritär regim i varje godtyckligt skapad stat i området. Ingen har hittills brytt sig nämnvärt om saudiernas folkmord i Jemen, kidnappning av Libanons premiärminister, blockad av det fredliga Qatar, diplomatiska krig mot det frihetliga Kanada eller hårresande katalog av människorättsbrott. Mordet på journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul blev strået som knäckte kamelens rygg.

Donald Trump, Tayyip Erdoğan och Mohammed bin Salman tror antagligen att de kontrollerar händelseutvecklingen, var och en på sitt sätt.

Alla vet varför anständigheten suttit så långt inne. Saudiarabien är världens största exportör av olja och importör av vapen. För USA står hundratals miljarder dollar på spel, för Sverige tiotals miljarder kronor.

Vi är ekonomiska imperialister utan moral och minne. Inte ens britterna verkar komma ihåg hur allt hänger ihop längre.

Den 30 oktober 1918 kapitulerade Osmanska riket ombord på det brittiska slagskeppet Agamemnon, döpt efter en fåfäng och övermodig grekisk kung. Det låter bekant under detta triangeldrama mellan USA:s, Turkiets och Saudiarabiens ledande operettfigurer.

Som reportern Hunter S. Thompson formulerade politikens kardinalregel:

”When the going gets weird, the weird turn pro.”

Donald Trump, Tayyip Erdoğan och Mohammed bin Salman tror antagligen att de kontrollerar händelseutvecklingen, var och en på sitt sätt. I själva verket är de historiens fångar.

När det ljugs så här ogenerat, när svart blir vitt och vitt blir svart, får man söka sanningsvittnen på oväntade ställen. Den saudiske terroristledaren Usama bin Ladin, som låg bakom massmorden i USA 11 september 2001, förklarade vad allt i grund och botten handlar om.

Hans febriga monologer kretsade kring muslimers lidande ”de senaste åttio åren”. Under det framåtblickande 1990-talet begrep få vad han yrade om. Referensen gällde just det glömda årtalet 1918, när regionens svaghet bekräftades av kartritandet i fjärran huvudstäder. Löftena om arabiskt självstyre, förmedlade av bland andra T.E. Lawrence, skulle aldrig infrias.

Arabvärlden har haft motvind sedan mongolernas plundring av Bagdad år 1258. Det låtsades miljardärssonen Usama bin Ladin förstås inte om, men han satte fingret på en öm punkt: känslan av förnedring under korrupta ledare med västvärldens välsignelse.

Kuwaitkriget 1991 blev en vattendelare. Sverige skickade ett fältsjukhus till Riyad, jag var med som pressofficer. Det första vi gjorde var att sprätta bort flaggan med det kristna korset på uniformen, för att inte irritera värdnationen som förvaltade islams heligaste platser.

Amerikanerna som skötte själva krigandet var mindre självutplånande. Sergeant Jane från Mississippi körde jeep i bikini. Coolt och katastrofalt på samma gång. För Usama bin Ladin, härdad i det CIA-stödda gerillakriget mot Sovjetunionen i Afghanistan, var det den ultimata skymfen att araberna inte orkade försvara sig själva.

Stationeringen av en halv miljon amerikaner på arabiska halvön ledde till terrordåden 11 september, som ledde till USA:s invasion av Irak 2003. De flesta av flygkaparna som flög in i tvillingtornen kom visserligen från Saudiarabien – liksom den perverterade islamism som kultiverats och exporterats av det saudiska prästerskapet – men USA föredrog en bekvämare måltavla att avreagera sig på. Den sekuläre diktatorn Saddam Hussein fattade ingenting. Han hade ju torterat fler islamister än någon annan och fått applåder för sitt anfallskrig mot Iran där en miljon dog.

USA:s strategi i Mellanöstern var lika surrealistisk 2003 som den är 2018. En oundviklig konsekvens för femton år sedan blev att det shiamuslimska Iran stärktes när det sunnimuslimska minoritetsväldet störtades i Irak.

Den enda röda tråden i USA:s och Saudiarabiens agerande är nu paranoian för Iran. Saudiernas klumpiga inblandning i Jemen, Qatar och Libanon handlar om detta. Förutom massvält och tiotusentals döda i Jemen kan resultatet bli ett nytt libanesiskt inbördeskrig, lika med flyktingkatastrof för Europa. Det verkar Trump inte ha något emot.

Det öppna samhällets politiska dynamik inbjuder till populism, enkla lösningar, drastiska formuleringar, svartvita världsbilder.

Konflikten mellan Saudi och Iran är en av världens farligaste. I stället för att medla har USA lagt hela sin tyngd bakom den värsta och minst sofistikerade skurkstaten av de två.

Därav entusiasmen för den unge prinsen Mohammed bin Salman. Han lät ju kvinnor köra bil, öppnade biografer, lade band på religiös polis och wahhabitiskt prästerskap. Storslagen liberalisering – enligt saudiernas pr-byråer i Washington. Samtidigt har folkrika muslimska länder som Indonesien och Bangladesh radikaliserats med saudiska pengar.

Mordet på Jamal Khashoggi öppnar ögon som barnamorden i Jemen inte förmått öppna. Det kallblodiga utförandet och de cyniska bortförklaringarna får till exempel Tyskland att strypa vapenexporten.

Att Trump står på mördarnas sida kommer inte som en överraskning. Han har både gett grönt ljus för Riyads hänsynslösa agerande och hetsat mot journalister som folkets fiender.

Hur är det möjligt att världens mäktigaste och friaste nation, med världens bästa universitet och skarpaste hjärnor, kan styras så utan vishet? Vietnamkriget, Irakinvasionen och Trumps utrikespolitik bildar dessvärre ett mönster.

Det simpla svaret är: Money talks. Redan 1961 varnade den avgående republikanske presidenten Dwight D. Eisenhower för det militärindustriella komplexets makt.

En ännu mer besvärande förklaring ligger i själva demokratin. Det öppna samhällets politiska dynamik inbjuder till populism, enkla lösningar, drastiska formuleringar, svartvita världsbilder. Diktaturer som Kina, Ryssland och Iran kan spela ett långsiktigare spel – och gör det just nu med större framgång. Men Saudiarabiens moraliska kris visar att det någonstans, fortfarande, finns en gräns.

Den avgörande skiljelinjen är respekten för lagstyrning och mänskliga rättigheter. När USA:s president sanktionerar brott mot dessa värden och backar upp Mohammed bin Salman gungar den sista pelaren.

Lawrence av Arabien hade något att säga om sådana ledare, när det till sist klarnade att hans vänner i Mellanöstern blivit svikna av stormakterna:

”Alla män drömmer, men på olika sätt. De som drömmer på natten vaknar och inser att det var av fåfänga. Dagdrömmarna är farligare, ty de kan handla med öppna ögon för att drömmarna ska bli verklighet.”