Därför växer hemligheten bakom människans medvetande

P C Jersilds bok: ”En levande själ” från 1980 handlar om Ypsilon – en isolerad mänsklig hjärna, som amputerats från kroppen och flyter fritt i ett akvarium fyllt med sterilt vatten. Den hålls vid liv av en svag elektrisk ström kopplad till hjärnbarken. Näringslösningar droppas ned i akvariet med en pipett. Ypsilon har kvar ett öga och bägge öronen, så han både ser och hör samt har dessutom en hög IQ, kanske jämförbar med Stephen Hawkings. Med telepati kan han kommunicera med omvärlden. Detta är en genial bok som jag saknade i min bokhylla, men efter att ha sökt efter den på olika nätbokhandlar lyckades jag till slut få tag på ett ex från ett antikvariat i Hälsingland.

Det är högst aktuellt med olika slags isolerade hjärnor och själar eller delar därav. De beskrivs i en vetenskaplig artikel av Tim Bayne och andra med titeln: ”Are there islands of awareness” (Finns det öar av varseblivning), publicerad i den vetenskapliga tidskriften Trends in Neurosciences 2019. Det börjar med fostret, som förefaller ha ”öar av varseblivning” för hörsel-, lukt- och smak- intryck.

Den gravida kvinnan kan prata med sitt foster, som reagerar med grimaser och kroppsrörelser. Om hon sjunger för fostret eller spelar upp en jingel flera gånger kommer fostret ihåg ljuden, när det exponeras för detta efter födelsen. Det kan också komma ihåg vokalljud som det varseblivit i fosterlivet. Franska nyfödda barn skriker med ett uppåtgående tonläge, ungefär som när man uttalar Paris på franska, medan tyska nyföddas skrik är betonat i början. Fostret och det nyfödda barnet är inte fullständigt medvetet som senare i livet, men det förefaller ha öar av medvetande.

Det kan också gälla vuxna med det så kallade locked-in syndrome, vilkas hjärna är isolerad utan att vara kopplad till kroppen, varför de är totalförlamade och inte kan prata. De kan kommunicera med yttervärlden med blinkningar som huvudpersonen i filmen ”Fjärilen i glaskupan” och ha medvetna tankar, som upptäckts genom hjärnavbildning med magnetkamera.

I en berömd studie kunde kanadensaren Adrian Owen påvisa medvetna tankar hos en svårt trafikskadad ung kvinna med locked-in syndrome. Han bad henne tänka på att spela tennis och visade med magnetkamera att hjärnaktiviteten var ungefär densamma som den borde vara om hon tänkt på att spela tennis före olyckan.

Själen är inte längre odelbar, som 1600-talsfilosofen Descartes hävdade: ”Vilja, förståelse, känsel och så vidare utgör inte delar av ’själen’, utan det är samma själ som vill och förstår…”

Men Nobelpristagaren Roger Sperry kunde visa att det inte stämmer. Han undersökte epilepsipatienter, vars hjärnhalvor separerats för att slippa kramper. Dessa individer föreföll ha två medvetanden. När de fick se 1600-talskonstnären Giuseppe Arcimboldos ansiktsmålningar bestående av frukt, blommor och grönsaker, uppfattade den vänstra hjärnhalvan objekten, medan den högra bara såg ansiktet. Det beror på att hjärncentrat för igenkänning av ansikten bara finns i den högra hjärnhalvan.

Numera kan man ta ut hjärnan från en gris och lägga den i ett vätskebad med näring och syrgas ungefär som Ypsilon. Den kan fås att fungera under en kortare tid som hjärnan in situ (på sin normala plats) med signalöverföring via synapserna. Det går också att odla fram organoider av hjärnceller, som på ett primitivt plan kan utföra neurala processer. Hudceller omvandlas till stamceller via en teknik utvecklad av Nobelpristagaren Shinya Yamanaka.

Stamcellerna kan sedan styras till att bli nervceller och kopplas ihop till knappnålsstora cellklumpar. Från dessa ”minihjärnor” går det att avleda elektriska signaler, som påminner om de som avläses med EEG från för tidigt födda barn. Dessa cellklumpar kan växa och utvecklas av sig själva. De är användbara för att undersöka hur zikaviruset skadar hjärnans utveckling och orsakar hjärnskador hos många nyfödda barn framför allt i Brasilien. Men tänk om stamcellerna styrs till att varsebli smärta? Då hamnar vi verkligen i ett etiskt dilemma.

Stora projekt i miljarddollarklassen pågår för att få fram tänkande och medvetna datorer. Även om de redan visat sig vara överlägsna de mest framstående mänskliga hjärnorna när det gäller att spela schack och dylikt, så är det långt kvar innan de kan bli medvetna. Det anser åtminstone den amerikanske filosofen John Searle, som presenterat det nu klassiska exemplet om den kinesiska lådan. Det är fråga om en person i en box som inte kan kinesiska och får små lappar med kinesisk text instuckna in i boxen.

Datorn klarar helt enkelt inte Turing-testet som går ut på att en människa inte ska kunna avgöra om det är en medmänniska eller dator han eller hon kommunicerar med.

Han lyckas perfekt med översättningar till engelska tack vare ett jättelikt kartotek med kinesiska teckens betydelse och ord- och grammatikböcker. Men han bryr sig inte om att förstå semantiken utan expedierar bara översättningarna av orden. Det kan verka som han förstår kinesiskan, men han fattar ändå inte meningen.

Ett annat exempel på att datorn inte kan bli medveten, som Searle framfört, är mannen som programmerat in i sin laptop att skicka blommor till sin svärmor när hon fyller år, sms:a till blomsteraffären och så vidare. Men om blomsterkvasten inte når svärmor i tid, kan då datorn bli medveten med samma obehag som svärsonen? För att inte tala om svärmors besvikelse. Datorn klarar helt enkelt inte Turing-testet som går ut på att en människa inte ska kunna avgöra om det är en medmänniska eller dator han eller hon kommunicerar med. Alan Turing var ju matematikern och pionjären för utveckling av de första datamaskinerna.

Därmed kommer vi in på det svåra problemet – det vill säga hur den subjektiva känslan kan reduceras till serotoninets, dopaminets och andra signalsubstansers effekter på nervcellernas receptorer och jonkanaler. Om detta ganska söndertröskade ämne kan man läsa i en ny lättläst och underhållande bok av filosofen Philip Goff: ”Galileo’s error. Foundations for a new science of consciousness” (Rider, London 2019), som jag också delvis refererat till härovan.

Varför Galileo Galilei, som levde 1564 till 1642? Han var inte bara den moderna vetenskapens fader, utan också en framstående filosof med intresse för medvetandet. Han diskuterade den gamla gåtan om trädet som står djupt inne i skogen och faller ned med ett brak. Det leder till vibrationer i marken och luften, men inget brak förrän det finns en besjälad människa i närheten, som kan bli medvetet om ljudet. Galileos fel, enligt Goff, var att han placerade medvetandet och själen utanför kroppen som något mystiskt, men han vågade väl inte annat då inkvisitionen anklagade honom för kätterska tankar om att jorden inte var universums medelpunkt.

Före Galileos tid uppfattades färger, smaker och lukter som fysikaliska objekt. Men det går inte att beskriva exempelvis paprikans kryddiga smak i en ekvation

Goff redogör ingående för hur fysiker tänker om universum och människan. Allt kan förklaras kvantitativt med hjälp av matematiken. Det är den materiella uppfattningen, som många naturvetare omfattar. Men medvetandet är kvalitativt och subjektivt. Före Galileos tid uppfattades färger, smaker och lukter som fysikaliska objekt. Men det går inte att beskriva exempelvis paprikans kryddiga smak i en ekvation. Det fina med Goffs bok är att han presenterar argument för och emot materialismen, det vill säga att alla tankar och emotioner kan reduceras till molekylär nivå. Dessutom får man lära sig en hel del vetenskapshistoria.

För att lösa gåtan om medvetandet hänger sig Goff åt panpsykiska tankegångar, det vill säga att medvetandet är ett basalt begrepp ungefär som tid, massa och rum. Det är inget nytt, utan förekom hos Spinoza, men har blivit populärt igen.

Goff menar att ”ljuset av medvetandet” är starkast hos människan men avtar om vi backar i evolutionen till apor, hundar, fiskar, flugor och amöbor. På SVT:s ”Vetenskapens värld” kunde man nyligen se hur encelliga slemsvampar söker efter de godaste havregrynen med sina utskott. Det gäller också blommornas rötter, som letar sig dit de kan få mest vatten och näringsämnen. Blommorna verkar vända sitt underliv uppåt med sina ståndare och pistiller för att reproducera sig, medan intelligensen sitter i rötterna.

I framtiden är det kanske möjligt att vi kan kommunicera med våra närmaste efter att de har dött. Våra föräldrars personlighet, tankar och känslor programmeras in i digitala moln, så att vi efter deras död kan sms:a till dem och berätta om barnbarnens liv för att få höra om vad de tycker. I viss mån verkar det redan ha kommit igång med Facebook, eftersom många är kvar på Facebook efter att de har avlidit. Eller att hjärnan dissekeras ut och hålls vid liv efter att kroppen slutat att fungera, såsom i Jersilds bok.

Men då kommer man in på ett annat problem – sambandet mellan kropp och själ. Vi kan inte vara riktigt medvetna utan den snabba pulsen när vi blir kära, kamp- och flyktreaktionen när vi blir skrämda eller njutningen av mat, dryck och sex. Kroppsupplevelser från hjärtat, magen, armar och ben är essentiella för det fullständiga medvetandet.

Länken mellan kropp och själ medieras via den så kallade kringvandrande nerven vagus. När vagus är aktiv känner vi oss emotionellt bättre till mods, än när dess aktivitet är hämmad. Vagusaktiviteten visade sig vara högst när några försökspersoner kände hopp och glädje men lägst vid ångest och äckel.

Den portugisisk-amerikanske hjärnforskaren Antonio Damasio är den som ivrigt framhåller att kropp och själ hör ihop och att våra emotioner är viktiga för det fullständiga medvetandet. Han knyter an till äldre filosofers tankegångar i sin underbara bok: ”Looking for Spinoza”.

