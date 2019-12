Dave East slår rekord i dumhet och låter som en felinställd radio

Konsert Dave East Scen: Debaser Strand, Stockholm Visa mer

Det finns en likhet mellan den traditionella amerikanska hiphopen och den traditionella europeiska socialdemokratin: de lider just nu av identitetskris.

Eftersom dagens populära hiphopartister hellre sjunger (eller mumlar) än att försöka rappa med perfekt flow och fyndiga ordlekar à la The Notorious B.I.G. finns det en avgrund mellan gammal och ny hiphop, som är mycket större än motsvarande avgrund för tio eller tjugo år sedan.

I ett sådant klimat finns det så klart många nostalgiker, som drömmer om en ny rappande messias från hiphoppens födelseort New York. När stjärnan Nas, som för en kvarts sekel sedan var världens bäste rappare, signade den yngre Harlemrapparen Dave East till sitt skivbolag var det som om Göran Persson hade hittat en ny lovande politiker. Förra månaden släpptes Dave Easts debutalbum ”Survival”.

Visst rappar Dave East ganska skickligt, rent tekniskt. Men den som letar efter något substantiellt i de ordrika låtarna blir besviken – när han rappar ”I just watched you eat that bitch, how you not gay?” (i låten ”Everyday”) slår han något slags rekord i dumhet.

Dave East har dock aldrig utgett sig för att vara en smart rappare, utan vill tävla med stjärnorna från sydstaterna och västkusten om att vara maximalt ignorant och machokaxig – men han vill göra det genom sina texter istället för genom röst, energi och gimmickar. Det går sådär.

Live har Dave East bra närvaro och han rappar utan playback. Men konserten i Stockholm har ett svårt problem: ljudet låter hemskt. Det händer någonting under uppvärmaren Cruch Calhouns spelning, plötsligt låter allting burkigt och brusigt, dj:n ser förvirrad ut men lyckas inte göra något åt det och alla låtsas som ingenting. Det fortsätter när Dave East går på scen, och det har en katastrofal inverkan på konsertupplevelsen.

Publiken rör sig pliktskyldigt till rytmerna, men ingen dansar loss, det går inte, allt låter för distat, för risigt. Som att lyssna på en radio som inte är riktigt inställd, musiken trasas sönder av oväsen. Och inte på ett punkigt och uppfriskande sätt – Dave East är inte direkt Sex Pistols 1978, snarare Dire Straits 1978, och den typen av musik vill man inte höra begravd i sörja.

