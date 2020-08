David Grossman ger de stora konflikterna kropp och själ

Roman David Grossman Med mig leker livet Övers. Natalie Lantz Albert Bonniers förlag, 287 sidor Visa mer

I David Grossmans romaner är en människa aldrig ensam om sitt trauma, det sliter upp sår i flera led. Det är tystnaden, hemlighållandet, som gör att minnet aldrig får ro, och såren förtigs för att det är för svårt att tala om dem. Grossmans romangestalter har någon gång ställts inför ett omöjligt val, men de har ändå valt och tvingas nu leva med konsekvenserna.

I ”På flykt undan ett sorgebud” (på svenska 2011) möts tre febriga tonåringar på ett sjukhus, de är mjuka och lekfulla som valpar, men de är värnpliktiga, krig pågår, och de två pojkarna ber flickan välja vem av dem som ska gå på nästa uppdrag. Det slutar med katastrof för den hon utser och de tre knyts till varandra för livet. I ”En häst går in på en bar” (2017) försöker en ståuppkomiker berätta sig fram till den punkt i sin barndom när han valde fel. Han har bjudit in ett vittne, en domare han kände som pojke.

Även i den nya romanen skjuter Grossman in ett vittne, en subjektiv berättare, någon som varit med, som känner skadan, men som ändå är ovetande om hur och varför såren uppstod, och som närmar sig det svåraste från sin egen, begränsade synvinkel. Hon heter Gili, är 39 år och ska göra en film där hennes mormor och mor är huvudpersoner, medan hennes far, som en gång lärt henne hantverket, får vara regiassistent.

Hennes mor och far är med andra ord styvsyskon, hennes mormor samtidigt hennes styvfarmor

De fyra har en minst sagt komplicerad familjehistoria, mormodern kom en gång med sin dotter till Israel från Kroatien och flyttade ihop på en kibbutz med filmarens farfar. Hennes mor och far är med andra ord styvsyskon, hennes mormor samtidigt hennes styvfarmor. När romanen börjar är mormodern en vital, varm och karismatisk 90-åring. Hon har varit som en mor för sin styvson – filmarens far – men hennes egen dotter hatar henne, medan Gili i sin tur inte vill ha något med sin mor att göra. Ändå har nu alla gått med på att åka till Kroatien och göra en film om vad som egentligen hände mormodern och modern där. Krångligt, ja, men där finns ett mönster.

På ett plan handlar den nya romanen, ”Med mig leker livet”, om en grym lek där mödrar plötsligt försvinner och överger sina barn, på ett annat handlar den om den verklighet som driver mödrar till sådana svek. Denna gång är det inte Israels konflikter och krig som är roten till det onda, utan Kroatiens. Mormoderns föräldrar mördades i Auschwitz, själv räddades hon av att hon gift sig med en man som inte var jude, men historiens hjul rullade ett halvt varv och båda föll offer för Titos utrensningar. Mannen dog efter tortyr, mormodern sattes i fångläger på ön Goli Otok, och dottern, som ska bli mor till filmaren, lämnades som sexåring ensam på en trottoar i Zagreb.

Det är alltid yttre makter, politiska strömkantringar, krig och tortyr som skapar individens trauman hos Grossman, men effekterna är personliga, äter sig in i känslolivet. Gili ser genom kameran sin mormor från ett ovant håll, ser hur hon rättar till frisyren, kollar att läppstiftet sitter som det ska och sedan pratar livligt och temperamentsfullt om sitt liv och om den allt överskuggande kärleken till en man.

Hon riktar sökaren mot fadern som berättar för henne hur han och modern först träffades, hur hans läppar värkte av längtan. Du behöver inte gå in på detaljer, säger dottern. Inga barn vill höra talas om sina föräldrars intima liv. Men det är detaljerna som skapar berättelser, envisas han, och fortsätter med hur hans livs kärlek stötte bort honom så att han föll ner vid ett avokadoträd av sorten Ettinger.

Men det är inte Strindberg eller Ingmar Bergman som sätter tonen här, det är Gili som berättar och hon står nära sin skapare Grossman

Kameran fångar både detaljerna och gesterna. Gili funderar över varför hennes mor vill att de ska göra filmen , det kanske inte är fakta, inte ens orden som är viktiga för henne, utan något som hon inte kan sätta ord på.

Det handlar inte om att förstå att den som övergivits måste överge, eller att den som inte haft någon mor tvivlar på att hon själv är lämplig att vara mor, sådana enkla förklaringar skymtar visserligen i berättelsen, men hos Grossman är det något bortom både politiken och psykologin som är det viktiga, något som är svårt att sätta ord på, men som han ändå gestaltar: att livet trots allt är bättre än döden.

När de fyra till sist stiger i land på fängelseön Goli Otok är det upplagt för konfrontation och kammarspel: nu ska konflikten lösas, nu ska vi få reda på hur smitta uppstår och sprids från generation till generation, nu ska skuldbördan fördelas. Men det är inte Strindberg eller Ingmar Bergman som sätter tonen här, det är Gili som berättar och hon står nära sin skapare Grossman: hon ser att det är kärleken, inte hatet, som skapar sveken, som fördelar ljus och mörker ojämlikt. Hon har också hans sinne för humor, hon vet att det finns något att le åt även i tragedin, och att det kan försona.

Framför allt lyckas hon med sitt subjektiva berättande leva sig in i andras känslor och själv bli läkt. Och då är det inte kameran som är hennes viktigaste verktyg, utan anteckningarna hon fört som fångar in allt det som inte syns i bild, allt som faller utanför, intryck, tankar, sådant som tycks ovidkommande i stunden men som kan behövas när filmen ska redigeras. ”Med mig leker livet” är ännu en roman där David Grossman placerar några människor mot en mörk fond av konflikter och död och låter berättelsen ge dem kropp och själ så att vi dras in i deras liv och går med dem ända ut på fängelseön.

