David Remnick: Trump är mörkrets mästare

Trettioåtta våningar ned badar Frihetsgudinnan i försommarsol.

Här uppe, i World Trade Center, styr David Remnick Trumperans viktigaste tidskrift, The New Yorker.

– Washington är en grymhetens teater, säger han. Vår primära uppgift är att sätta tryck på makten. Det har aldrig varit viktigare än under de senaste 15 månaderna.

David Remnick firar 20 år som New Yorkers chefredaktör.

Är man intresserad av litterär journalistik är hans kontor pärleporten, rummet där kvalitet och anständighet definieras.

Det är kanske därför han har ett foto av varmkorvsinstitutionen Nathan’s över skrivbordet. ”Väldigt halvseriöst” står på en inramad plansch med karikatyrer. Artikeln som han allra helst skulle publicera i New Yorker är ett närgånget porträtt av Beyoncé, har han sagt.

Sådan är New Yorker. Nästan förlamande seriös på ytan. Innanför dörren översköljs läsaren av humor och intelligens.

New Yorker grundades 1925. Under tidskriftens 93-åriga historia har den endast haft fem chefredaktörer. Bara en företrädare har slutat frivilligt – brittiska Tina Brown (för att starta tidskriften ”Talk” med Harvey Weinstein).

– Granatäpplejuice. Vi dricker mycket granatäpplejuice, säger Remnick ironiskt om kontinuiteten.

Det är dagen efter författaren Philip Roths död, den sista manliga 1900-talsgiganten.

Remnick nickar mot New Jersey, lyftkranarna på andra sidan hamninloppet. Roths litterära jaktmarker.

– Jag växte ju upp där borta, säger Remnick.

Hans chefredaktörsrum vätter åt sydväst, mot Ellis Island och Castle Garden, där hans ryskjudiska förfäder en gång registrerade sig som invandrare.

Philip Roth får medalj (Medal of Art) av president Barack Obama 2011. David Remnick är fascinerad av både Roth och Obama. Foto: Patsy Lynch/REX/IBL

Det judiska New Jersey var även Roths uppväxtlandskap.

– Om min far hade varit en litterär intellektuell i stället för en småstadstandläkare hade han varit Philip Roth, säger Remnick. Mitt intresse för honom var helt naturligt med tanke på miljön. Jag växte upp med honom, jag beundrade honom, jag inandades honom, likt nästan ingen annan. Allt för den där rösten, som var inne i mina öron från en väldigt tidig ålder.

Remnick, i dag 59, var elva år gammal när Roths genombrott ”Portnoys besvär” publicerades 1969. Skandalromanen väckte rabbinernas vrede och Roth anklagades för att spekulera i schabloner om judars perverterade sexualdrift.

– Även som barn förstod jag att ”Portnoys besvär” var något mer än en snuskig bok om judar, vilket visserligen hade tilltalat mig. Rösten i den var fri, och boken var lika radikal för mig som alla böcker från den tiden som utgav sig för att vara radikala i politisk mening, som ”Howl” (Allen Ginsberg) eller ”På drift ” (Jack Kerouac).

Det var genom Twitter, förolämpningar och lögner som Trump blev president, det var därför som han vann.

En tidning utan fotografier, ingresser eller spetsiga rubriker borde inte gå att sälja.

Men New Yorker trycks varje vecka i 1,2 miljoner exemplar och är lönsam.

Under David Remnicks regim har den levererat avslöjanden som definierat sin tid: från Seymour Hersh scoop om den amerikanska militärens tortyr i Abu Ghurayb-fängelset 2004 till Ronan Farrows avtäckande av Harvey Weinsteins övergrepp i oktober 2017, som tillsammans med New York Times bidrog till att utlösa den världsomspännande metoovågen och nyligen belönades med ett Pulitzerpris.

– Jag tror många kvinnor skulle säga som våra svarta bröder och systrar har sagt efter valet av Donald Trump: detta är också Amerika, min vän. Vi har känt till sexuella trakasserier, liksom vi har känt till rasism, men vi har inbillat oss att det varit marginella fenomen. Som människa har jag överrumplats av övertalningskraften i handlingarna. Och det handlar inte om Weinstein. Det handlar om fabriksgolv, om skolor, banker, advokatbyråer – om en förgiftad maskulinitet.

Om David Remnick var Barack Obamas hovreporter, har han intagit motsatt position till Donald Trump.

Donald Trumps tid i Vita huset har blivit en grymhetens teater, enligt David Remnick. Foto: IBL och TT

På valnatten, i en väns kök, hackade han fram ”En amerikansk tragedi”, en text som satte ord på liberala amerikaners desperation. ”Fascism är inte vår framtid”, skrev han, ”det kan det inte vara, vi kan inte tillåta det – men så här kan den sannerligen se ut när den tar sin början”.

– Du får förlåta min rättskaffenhet, säger han. Men jag kan inte vara ironisk eller distanserad i detta. USA:s president, ledaren för den så kallade fria världen, kan kalla journalister för folkets fiender utan att riktigt veta var den frasen kommer ifrån, alltså Robespierre och Stalin.

Han växlar till ryska: vrag naroda. Folkets fiender.

Ändå är det inte främst för intellektuella avståndstaganden man läser Remnick.

Redaktören förblir en uppsökande reporter, som skriver i alla genrer i tidningen.

Kring årsdagen av installationen djupdök han i Trumps tweets. I artikeln, som går tillbaka till Trumps debut i genren i mars 2009, anar man en ordsmeds ofrivilliga beundran för en kollega.

– På ett rent machiavelliskt plan är Trump …

Remnick sväljer en komplimang.

Ironier – en del av tidskriftens historia – är inte alltid kompatibla med amerikansk offentlighet.

I juni 2008 pryddes New Yorker av en illustrerad Barack Obama i turban med en amerikansk flagga brinnande i Ovala rummets kakelugn.

Remnick löpte gatlopp för den karikatyren, tänkt som ett ställningstagande mot rasismen i den sommarens valrörelse.

Han börjar om:

– Om man endast betraktar själva resultatet är Trump en mörkrets mästare. Om man inte bryr sig om fakta, utan blott om maktutövning, så måste man tillstå att han är en mästare, genom Twitter, genom förolämpningar, genom lögner. Och det var därför han blev president, därför som han vann. Vi behöver väl inte påminna om vem som uppfann den stora lögnen? Det fungerar.

David Remnick 20-årsjubilerar som New Yorkers chefredaktör. Foto: Béatrice de Géa

David Remnick är en murvelversion av den amerikanska drömmen. Han tog över New Yorker 1998 med endast en redaktörserfarenhet i bagaget: på skoltidningen ”Röksignalen” i en oansenlig del av New Jersey.

Magasinspublicistik på Condé Nast kan vara en aristokratisk syssla. Graydon Carter på Vanity Fair och Anna Wintour på Vogue har odlat mytbilder av glamourösa despoter med egna chaufförer och bottenlösa representationskonton. Men David Remnick vårdar sin reporteraura, en brödskrivare bland andra.

Hans stamlokus är Barney Greengrass, en judisk deli på Upper West Side som endast accepterar kontanter och serverar ”olycksaligt kaffe”.

Han tar emot mig i gymnastikskor, blåjeans och lammullströja med uppkavlade ärmar. Hans förmåga att skriva långt och snabbt är mytomspunnen. Men öga mot öga är hans machismo mjuk och lite självförnekande. Han sågar sin senaste bok, en 672 sidor lång biografi över Barack Obama.

– Låt mig vara ärlig, säger han. Jag tog inte tio minuter tjänstledigt för att skriva den. Jag satt uppe på nätterna och drog iväg till Chicago över helgerna. Du vet det gamla uttrycket: om jag skrivit ytterligare ett år hade den blivit hälften så lång?

Är ödmjukheten konstlad? Eller ett äkta resultat av uppväxten?

Bruce Springsteen och David Remnick, båda från New Jersey, i ett panelsamtal på New Yorker-festivalen 2016. Foto: Splash News/IBL

Remnick har beskrivit sin barndom i New Jersey som ”Bruce Springsteen utan strand”, invandrad medelklass utan illusioner.

När David var sex fick mamman ms, pappan drabbades senare av Parkinsons, vars ryckiga symptom gjorde tandläkaryrket omöjligt.

Remnicks egen dotter Natasha, hans tredje barn, föddes med svår autism och hustrun Esther Fein, tidigare reporter på New York Times, har stannat hemma med henne sedan maken blev chef.

När en journalist frågade Remnick om hans liberala tidskriftsvärld hyser några Trumpsupportrar, lyfte han fram sin egen släkt: ”Jag kommer från en komplicerad familj”, sade han.

– Du vet romanen ”Jag gifte mig med en kommunist?”. Jag gifte mig med en kvinna från en ortodox judisk familj. Hon är inte själv det minsta religiös. Men vi åker på familjesemestrar, bröllop, omskärelser… Och hennes familj är konservativ, till hög grad på grund av en enda fråga.

Han himlar med ögonen; Israel.

New Yorker framställs ofta som ett elfensbenstorn, en elitprodukt.

– Jag är en fullt levande varelse i detta land, varken mer eller mindre autentisk än någon i Florida eller Maryland, säger han. Jag hatar den moraliska överlägsenheten i den hävdade autenticiteten. Elfte september skedde femton meter härifrån. Politiken och historien tränger in i varje hörn av detta land. Fakta.David Remnick Född 29 oktober 1958. Uppvuxen i Hillsdale i New Jersey, 35 minuter från New York.

Pluggade franska, ryska och litteratur på Princetonuniversitetet.

Chefredaktör på The New Yorker sedan 1998, dessförinnan reporter på tidningen och innan det Moskvakorrespondent för Washington Post.

Fick Pulitzerpriset för reportageboken ”Lenin’s tomb: The last days of the Soviet empire” från 1993 och utgav 2010 Obamabiografin ”The Bridge. The Life and Rise of Barack Obama”.

Har tre barn. Bor på Upper West Side på Manhattan.

Under Remnicks chefskap har New Yorker blivit USA:s mest prisade tidskrift, med 44 National Magazine Awards och fyra Pulitzerpris.

Efter litteraturstudier började Remnick som sommarpraktikant på Washington Post. Han fick förlängt, som nattreporter med uppgift att ringa polisstationer. Det var 1980-tal och en dödlig crackvåg svepte genom amerikanska storstäder. Remnick skrev om sport, och i ”Style”, den lättsamma featurebilagan, men aldrig på riks- eller politiksidorna, där Washington Post firat triumfer med Watergateavslöjandet.

Utan inbördes konkurrens landade han tjänsten som andrereporter på Moskvaredaktionen, som sammanföll med Sovjetimperiets fall. Han återvände med material som blev den Pulitzerprisbelönade ”Lenin’s tomb: The Last Days of the Soviet Empire”. Tina Brown rekryterade honom till New Yorker 1992.

– Jag kom till Ryssland via skönlitteraturen, säger han. Glöm inte att Brezjnev fortfarande styrde när jag pluggade. Sovjets politik var själva definitionen av stagnation. Mitt intresse för Ryssland handlade om Tjechov, Tolstoj, Dostojevskij.

När Remnick började på Washington Post var Ben Bradlee fortfarande chefredaktör, en grånad silverbrat från Boston – ”upplyst inifrån, som neon” – som umgicks privat med Kennedyfamiljen, och som efter Watergate betraktades som efterkrigstidens viktigaste amerikanska publicist.

Praktikanten Remnick betraktade legendaren med samma ”bävan som en unge stirrar på blåvalen på Naturhistoriska museet”.

Tände Bradlee på Remnick, den judiske bokmalen från New Jersey? Respekterade han intellektuella drömmar?

– Nej, Ben Bradlee hade inget intresse för inre liv, säger Remnick. Han hyste ett intresse för den mycket tävlingsinriktade grenen politisk journalistik. Och tacka gudarna för det. Du vet grekernas fras om att ett outforskat liv är ett liv som inte är värt att leva. Ben Bradlee bevisade motsatsen: han levde mycket väl och utforskade inte livet särskilt ofta.

Tre omslag i The New Yorker: Efter att Trump valts till president 2016, under metoo-vågen 2017 samt det första omslaget från 1925. (Bilderna är något beskurna.)

New Yorkers särart är just legeringen av politik och litteratur. Tidskriften etablerade sin internationella betydelse i slutet av andra världskriget, när den tryckte John Herseys reportage ”Hiroshima” i sin helhet, ett vittnesmål från den sönderbombade japanska staden. Strax efter kriget debuterade ett pärlband av blivande tungviktare i tidskriften: JD Salinger, Vladimir Nabakov, Nadine Gordimer. Truman Capotes epokgörande ”In Cold Blood” börjar som New Yorker-text. Liksom filosofen Hannah Arendts ”Eichmann i Jerusalem”, en rättegångsskildring som fortfarande används i uttolkningen av totalitära samhällsskiften.

Som skönlitterär författare är det fortfarande prestigefullt att publiceras i New Yorker. När Jonas Hassen Khemiri debuterade med en novell i New Yorker i september 2017 släppte han sin tillbakalutade attityd: ”Jag har väntat i omkring 38 år och 9 månader på att säga detta men i dag har en berättelse av mig publicerats i @newyorker”, skrev han på Twitter.

Remnick förvaltar tidskriftens dubbla identitet. Han tycks besatt av makt. Men hans blick på makthavare är litteraturvetarens.

Utrikesministern John Kerrys avlånga nuna ”liknar en av de monolitiska skallar som skjuter upp ur leran på Påskön”. Al Gore, depressionsfet efter valförlusten, påminner om en ”ovanligt komplicerad bokstav i det kyrilliska alfabetet” när han viker in sig i en Volkswagen Golf.

Har du alltid använt litteraturen för att förstå politiken?

– Ja, absolut, men jag har heller aldrig varit en lika bra journalist som Ben Bradlee, ens i närheten, och är ingen konstnär. När jag erbjöds det här jobbet gjorde jag en snabb kalkyl: jag skulle aldrig få det inflytande som enskild skribent som till exempel Philip Roth har haft, men den här institutionen kan, om den sköts rätt, utöva ett enormt inflytande. Så jag fattade beslutet att säga ja lika snabbt som man bestämmer sig för att gå till kemtvätten.

Detta är ingen debatt om skatter. Detta är en grymhetens teater. Ofattbar omoral och inkompetens på regeringens allra högsta nivå.

Under Obamaåren hade Remnick dubbel agenda.

Det hävdar Seymour Hersh i sin nyutkomna memoar ”Reporter”.

Remnicks presidentbiografi ”The Bridge. The life and Rise of Barack Obama” publicerades 2010, och enligt Hersh påverkade Remnicks närhet till presidenten hans publicistiska beslut. (Som refuseringen av Hersh version av mordet på Usama bin Ladin, som i stället publicerades i London Review of Books).

Nonsens, säger Remnick.

När vi ses, strax innan Hershattacken, romantiserar han gärna sitt oberoende.

– När jag porträtterar någon är det i regel det sista jag ser av den personen, säger han. För det första skriver jag mestadels om politiker och jag blir inte vän med en politiker. Sedan finns det alltid en liten självisk och självbevarande skärva av ens själ som önskar att den man porträtterat hamnar under en buss. Jag vill inte få reda på vad de tycker – älskar de artikeln betyder det kanske att jag varit för undfallande och hatar de den känner man sig vagt illa till mods.

Remnick gjorde den sista stora intervjun med Obama i Vita huset.

Han drack te i Ovala rummet dagen efter att Trump varit där för första gången.

Vad hade egentligen sagts? Obama ”log stramt” och lovade att återkomma till Remnick ”över en öl – off record”.

Det såg onekligen vänskapligt ut.

Men enligt Remnick har Obama aldrig kommenterat ”The Bridge”, trots att den tränger djupt in i presidentens barndom och uppväxt.

– Jag skrev en bok om Muhammad Ali som han (Obama) läst och haft saker att säga om, säger Remnick. Man han har aldrig, någonsin, nämnt boken som jag skrev om honom och det är jag väldigt tacksam för.

Så märkligt.

– Nä, jag är inte på jakt efter vänskap. Han är ett ämne. En källa till intresse. Jag var intresserad av honom, hans tänkande, hans bakgrund. Jag kan inte komma på någon utöver Roth som jag skrivit om och som jag verkligen blivit vän med. Gör det mig till en kallhamrad son of a bitch?

I Remnicks sista Obamareportage febrar presidenten över fake news.

Ett vetenskapligt referat av växthuseffekten ser likadant ut på Facebook som ett sponsrat inlägg från de klimatförnekande Kochbröderna, säger Obama häpet.

En senkommen insikt.

Hösten 2016 hade digitala troll, varav en del ryska, redan invaderat den amerikanska demokratin.

– Skrev du om det? Skrev jag om det? Många är skyldiga till att ha varit överdrivet förälskade i techvärlden och ingen var mer förälskad än techvärlden själv.

Önskar du att du skildrat Obama annorlunda när du ser var USA befinner sig i dag?

– Nej, inte särskilt. Obama när en fixering vid Silicon Valley, Hollywood och professionell idrott som Nelson Mandela eller Jesus Kristus inte gjorde. Han är inget helgon. Han är en politiker, en väldigt begåvad sådan, och hyser en viss förkärlek för liberaler med litterära böjelser. Men jag tänker inte be om ursäkt för det faktum att jag upplever honom som ett enormt hälsosamt inflytande på det amerikanska samhället. Jag är inte blind inför vissa tillkortakommanden. Men det vi ser nu (i Vita huset) är något fullständigt väsensskilt. Detta är ingen debatt om skatter. Detta är en grymhetens teater. Ofattbar omoral och inkompetens på regeringens allra högsta nivå.

Obamas uttalanden under Trump har varit få. Hans offentliga framträdanden glassiga – han har draksurfat i Karibien och signerat ett bokkontrakt med hustrun värt en halv miljard kronor.

– Visst, en del av mig önskar att hans röst vore mer direkt. Men vi kan inte räkna med att en expresident ska komma och rädda oss. Vi är inga barnungar. Det är infantiliserande att ligga och vänta på att pappis ska komma hem och stoppa om oss med mjölk och kakor. Så fort man gör sig beroende av en enskild figur är det ett illavarslande tecken på stagnation. Och vi upplever stagnation. Reaktionen på den moderna populismen har inte infriats på ett politiskt plan. Förutom fläckvis.

Den psykologiska komplexiteten i expresidenters liv lockar Remnick. Han har gjort närstudier av såväl Al Gore som Bill Clinton.

Den senare följde han till Afrika i en komisk klassiker från 2006. (I Johannesburg frågar Nelson Mandela efter Hillary och Chelsea. ”Du får nöja dig med den arbetslösa familjemedlemmen”, svarar Bill Clinton. ”Är du verkligen arbetslös?”, undrar Mandelas hustru.)

– Han stinker av pengar, säger Remnick om Bill Clinton. Jag tror inte att det hjälpte henne (Hillary). Kolla, alla de här killarna drar från Vita huset och tjänar pengar på ett eller annat sätt. Men Clintonstiftelsen är en onödigt slafsig mix av mjölk och kött, av pengar och politik, och det skadade henne. Makens synd överfördes på hustrun.

Metoo har väckt liv i Monica Lewinsky-affären, och Bill Clintons roll i den har omvärderats.

– Det är intressant att se hur han kastas ut i skuggan nu. Det demokratiska partiet uppmuntrar honom knappast att kampanja inför kongressvalen. Han betraktas som en belastning.

Reportern Ronan Farrow avslöjade skandalen med Harvey Weinstein. Foto: IBL

Om New Yorkers formspråk består utvecklas dess politik.

Ronan Farrow förkroppsligar såväl kontinuitet som förändring.

Den 30-årige reportern som avslöjade Harvey Weinstein är son till Mia Farrow och (sannolikt) Woody Allen, som själv medarbetat i New Yorker sedan 1966.

Farrow inledde sin granskning av Weinstein på tv-kanalen NBC men körde fast. Journalisten Ken Auletta, som själv porträtterat Weinstein i New Yorker 2002, ”skickade Farrow till Remnick”, som redaktören Deirdre Foley Mendelssohn säger.

Remnick:

– Jag var skeptisk, så som textmänniskor alltid är inför tv-människor. Men det var väldigt uppenbart att han åtminstone hade en början, om inte mer, av en riktig artikel.

New Yorkers ”redaktionella självständighet” kan mätas: tidningen har 17 faktagranskare anställda.

Redan när Auletta granskade Weinstein 2002 var trakasserierna ett kapitel i utkastet, men Remnick valde att inte publicera.

– Det är en skillnad mellan att tro att man vet något och veta det till den grad att man kan trycka det, säger han. Ken stötte på två kvinnor som skrivit under tystnadskontrakt och som inte var villiga att prata. Så han porträtterar ett arsle men inte ett arsle som våldtar, eller nödvändigtvis sexuellt trakasserar.

Varför gick det nu?

– Tiderna förändras. Varför talar vi hela tiden om poliser som skjuter obeväpnade svarta män? För att det händer för första gången? Nej, för att folk tar bilder av det med sina Iphones. En kritisk massa av händelser tar form och människor blir modigare och vågar tala med en reporter och om granskningen är tillräckligt aggressiv, tålmodig och genomgripande kan saker och ting hända.

Deirdre Foley Mendelssohn framhåller tidningens ”redaktionella självständighet” som avgörande. En journalistisk kliché som i New Yorkers fall kan mätas: tidningen har 17 faktagranskare anställda.

Steve Bannon har gett exempel på gängets gnetighet: när den kortlivade kommunikationschefen Anthony Scaramucci ringde upp New Yorkers dåvarande Washingtonkorrespondent Ryan Lizza och gnällde på att kollegan Steve Bannon är upptagen med ”att försöka suga sin egen kuk” i Vita huset, fick Bannon förhandsinformation om attacken av New Yorkers faktagranskare. De ringde honom och frågade om det stämde, hävdar Bannon.

– Jag vill inte använda för stora ord, säger Deirdre Foley Mendelssohn. Men i en politisk värld där sanningen tycks förlora i värde finns det en poäng i att ha en hel avdelning vars enda uppgift är att se till att vi andra – skribenter, redaktörer, hela organisationen – håller oss till sanningen.

David Remnick på redaktionen i New York. Foto: Béatrice de Géa

David Remnicks egen journalistiska ämnesvärld är manlig.

Hans senaste artikelsamling, ”Reporting” från 2006, rymmer en porträtterad kvinna. Den döda tidningsägaren Katharine Graham.

Kan du som manlig mediechef efter 20 år på tjänsten känna ett slags existentiellt hot från metoorörelsen?

– Jag kommer inte vara här för evigt. Men jag gör allt jag kan för att försäkra mig om att det här stället är rättvist, jämlikt, att kvinnors röster hörs på alla nivåer. Den biträdande chefredaktören är kvinna, bildchefen är kvinna, den ansvariga för skönlitteratur är kvinna. Mängder av våra skribenter och konstnärer är kvinnor och det är många fler afroamerikanska skribenter här nu än när jag började. Det är en stor sak för mig.

För tillfället arbetar Remnick direkt med en skribent: den nyrekryterade grävaren Adam Entous. Han låter mör i telefonen. Entous är i slutfasen av en 16-sidig artikel om dansen mellan Netanyahu och Trump.

Remnick arbetsleder genom att aldrig sluta ställa frågor, säger Entous. När man efter fyra månader har material till en bok tar Remnick utkastet och identifierar en berättelse.

– Jag har aldrig tidigare stött på någon med hans förmåga att ta ett extremt komplicerat material och stöpa om det.

David Remnick:

– Båda sidor är tålmodiga med varandra och försöker att inte döda varandra och så kan bra saker uppstå.

Kom igen.

– Okej. Det viktigaste är struktur. Krönikor har ingen struktur. Krönikor är en liten sång. Det här är symfoniskt. Godbitarna måste spridas ut, inte olikt romanens struktur. Man får ägna mycket tid i fruktträdgården. Frukterna är fakta. När man skördat alla frukterna väljer man ut de sanna, de som är sanna i sig och sanna i sammanhanget.

Om Donald Trump omväljs till president 2020 kommer han att orsaka permanenta skador, säger Remnick.

– Till viss del har det amerikanska samhället fungerat. Ingen kastar mig i fängelse. Vattnet rinner genom rören. Institutionerna har stått starka: domstolarna, pressen, civilsamhället. Men somligt kommer att gå förlorat. I synnerhet om det blir åtta år.

Vad?

– Parisavtalet och Iranavtalet kan hållas ihop med tuggummi och ståltråd av européerna. Men om han återväljs och om kongressen förblir republikansk, då har vi problem. Ännu djupare problem.

Tio minuter försenad till ett redaktionsmöte reser han sig och blir stående en sekund vid panoramat: nedre Manhattans skyskrapor, hamninloppet och New Jersey.

– Men återigen, vi publicerar oss. Och ingen, inte ens ägaren, vill läsa innan det går i tryck. Lyssna på David Remnick Varje vecka intervjuar David Remnick en (eller två) intressanta personer i tidskriftens podcast, The New Yorker Radio Hour: https://www.newyorker.com/podcast

